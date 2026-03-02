【オンラインセミナー】障害者雇用で黒字を実現する仕組みの作り方とは？

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者の就労支援を展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年3月17日(火)・19日(木)に「障害者雇用の黒字化」をテーマとしたオンラインセミナーを開催します。

■詳細ページ

https://info.atgp.jp/asutane-model/inquiry/seminar-202603

■開催背景

2026年度、法定雇用率は2.7%へ。

障害者雇用を「義務」や「コスト」として捉え、その対応に悩んでいないでしょうか？

「採用しても、なぜ活躍できないのか」

「既存の業務では、能力を活かしきれない」

その悩みの本質は、社員本人ではなく、組織の「当たり前」となっている働き方や、画一的な業務設計にあるのかもしれません。

特例子会社の多くが赤字と言われる中、私たちゼネラルパートナーズは、障害者雇用率で7年連続全国1位（※）の実績を持ち、さらに精神障害のある社員が主体となる事業で年間1億円の売上（黒字化）を達成しています。

この自社実践を通じて、私たちは多様な人材が持続可能に活躍する仕組みをつくることで、誰もが企業の「力」となり得ることを確信しました。

本セミナーでは、そのノウハウを体系化した『黒字を実現する仕組みのつくり方』、すなわち『atGPアスタネモデル』を具体的にご説明します。

※CSR企業総覧（ランキング＆集計編）／東洋経済

2018年度～2024年度※2024年9月30日発表 1位

2025年度（2025年10月09日発表）2位

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

- 採用した障害者社員の定着率に、本質的な打ち手を探しているご担当者様- 障害者社員のエンゲージメントやモチベーションを、仕組みで高めたい方- 障害者雇用の取り組みを、経営層や社内外に自信を持って語れる活動にしたい方- 社内での業務切り出しに行き詰まりを感じている方

日時： 2026年3月17日（火）、3月19日（木） 14:00～15:00

申込締め切り： 各開催当日の13:00まで

形式： オンライン（Teams）

費用： 無料

申し込み：「申し込みはこちら」のボタンより、フォームにてご登録ください。

■タイムスケジュール

13:50～ 開場

14:00～ セミナースタート

民間企業における障害者採用市場の動向

障害者雇用で黒字を実現する仕組みづくり『アスタネ』の事例

atGPアスタネモデルについて

質疑応答

15:00 終了予定

■ご注意事項

申し込みはこちらから :https://info.atgp.jp/asutane-model/inquiry/seminar-202603

本セミナーは企業様向けのため、企業ドメインのメールアドレスにてお申込みください。

通信環境の良い場所で、PCからのご参加を推奨いたします。

おひとり様ずつお申込みいただき、TeamsURLの転送・シェアはお控えください。

情報保障をご希望の方は、申込フォームの備考欄に「情報保障希望」とご記載ください。

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：atGPアスタネモデル事務局

住所：〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1

【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp

【TEL】050-3645-0686

≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。

会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者：代表取締役社長 進藤 均 設立日 ：2003年 4月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/(http://www.generalpartners.co.jp/) 業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など

