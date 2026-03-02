Candy☆Drops 新メンバー募集のお知らせ 愛知 名古屋のアイドルグループ新メンバー募集
Candy☆Drops(キャンディドロップス)は、このたびグループのさらなる成長と表現の幅を広げるため、新メンバーの募集を開始いたしました。
愛知 名古屋アイドルグループ Candy☆Drops(キャンドロ)
Candy☆Dropsは「応援ソングを中心に、全国に夢と希望を届ける」をコンセプトに、音楽・ライブ・SNSを通じて、日常に小さなときめきを届けるアイドルグループです。これまで多くのステージやイベントを重ね、ファンの皆さまと一歩ずつ歩んできました。
今回の新メンバー募集では、経験の有無を問わず、「本気でアイドルに挑戦したい」「ステージに立って誰かの心を動かしたい」という強い想いを持った方を広く募集しています。
■募集概要
〈募集対象〉
・14歳～27歳までの女性(※未成年の方は保護者の同意が必要)
・特定のプロダクション、レコード会社等と契約していない方
・愛知県名古屋市近郊での活動に継続的に参加可能な方
〈歓迎条件〉
・歌やダンスが好きな方
・未経験でも向上心を持って努力できる方
・Candy☆DropsやRe:Clashの世界観に共感してくださる方
・熱量のあるライブが好きな方
■活動内容
・ライブ・イベント出演
・レッスン(基礎・発声・ダンス・表現)
・SNSやメディアでの活動
※活動開始後は、個々のレベルに応じたサポート体制を整えております。
■応募方法
指定の応募フォームよりご応募ください。
https://www.ws-pro.net/idol/
※応募先・締切については公式サイト・SNSをご確認ください。
■選考の流れ
書類選考
面談・実技審査(歌唱・ダンス等)
最終面談
※選考結果は通過者のみにご連絡いたします。
■費用
オーディション会場までの交通費はご負担ください。(その他費用についてはかかりません)
■Candy☆Dropsよりメッセージ
ステージに立つ理由は、人それぞれでいい。
「自分を変えたい」「夢を諦めたくない」「誰かの支えになりたい」その気持ちが、あなたの一番の才能です。
Candy☆Dropsと一緒に、新しい物語を始めてみませんか？たくさんのご応募を、心よりお待ちしております。
ホワイトスター株式会社
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町20-15 名古屋国鉄会館408
お問い合わせ公式LINE： https://lin.ee/sGJwkAv
オーディション概要 ： https://www.ws-pro.net/idol/
ホームページ ： https://www.ws-pro.net/
公式SNS ： https://x.com/reclash0922