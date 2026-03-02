Candy☆Drops(キャンディドロップス)は、このたびグループのさらなる成長と表現の幅を広げるため、新メンバーの募集を開始いたしました。





Candy☆Dropsは「応援ソングを中心に、全国に夢と希望を届ける」をコンセプトに、音楽・ライブ・SNSを通じて、日常に小さなときめきを届けるアイドルグループです。これまで多くのステージやイベントを重ね、ファンの皆さまと一歩ずつ歩んできました。





今回の新メンバー募集では、経験の有無を問わず、「本気でアイドルに挑戦したい」「ステージに立って誰かの心を動かしたい」という強い想いを持った方を広く募集しています。









■募集概要

〈募集対象〉

・14歳～27歳までの女性(※未成年の方は保護者の同意が必要)

・特定のプロダクション、レコード会社等と契約していない方

・愛知県名古屋市近郊での活動に継続的に参加可能な方





〈歓迎条件〉

・歌やダンスが好きな方

・未経験でも向上心を持って努力できる方

・Candy☆DropsやRe:Clashの世界観に共感してくださる方

・熱量のあるライブが好きな方









■活動内容

・ライブ・イベント出演

・レッスン(基礎・発声・ダンス・表現)

・SNSやメディアでの活動

※活動開始後は、個々のレベルに応じたサポート体制を整えております。









■応募方法

指定の応募フォームよりご応募ください。

https://www.ws-pro.net/idol/

※応募先・締切については公式サイト・SNSをご確認ください。









■選考の流れ

書類選考

面談・実技審査(歌唱・ダンス等)

最終面談

※選考結果は通過者のみにご連絡いたします。









■費用

オーディション会場までの交通費はご負担ください。(その他費用についてはかかりません)









■Candy☆Dropsよりメッセージ

ステージに立つ理由は、人それぞれでいい。

「自分を変えたい」「夢を諦めたくない」「誰かの支えになりたい」その気持ちが、あなたの一番の才能です。

Candy☆Dropsと一緒に、新しい物語を始めてみませんか？たくさんのご応募を、心よりお待ちしております。





ホワイトスター株式会社

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町20-15 名古屋国鉄会館408

お問い合わせ公式LINE： https://lin.ee/sGJwkAv

オーディション概要 ： https://www.ws-pro.net/idol/

ホームページ ： https://www.ws-pro.net/

公式SNS ： https://x.com/reclash0922