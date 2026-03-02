株式会社RATELとGGL運営委員会が主催・運営する、地理情報推測ゲーム『GeoGuessr（ジオゲッサー）』のコミュニティeスポーツ大会「GGL GeoGuessr」の本戦（DAY2）が、2026年3月6日（金）20時よりGGL公式YouTubeチャンネルにてライブ配信される。

GGL GeoGuessr について

ストリートビューの画像から現在地を特定する『GeoGuessr』は、世界的なeスポーツ大会でも競技種目としての採用が検討されるなど、高度な空間認識能力と広範な地理的教養を競う「マインドスポーツ」として急激に国内外の競技シーンを拡大している。累計参加者28,000名を超える国内最大級のeスポーツコミュニティ「GGL」が主催する本大会「GGL GeoGuessr」のメインビジュアルには、黄金の地球儀と共に「挑戦者求む。」という力強いキャッチコピーが掲げられており、コミュニティ内における真剣勝負の舞台にふさわしい重厚感を放っている。3月2日（月）に実施された予選（DAY1）では、総勢17名による過酷なシングルトーナメントが展開される。この激戦を勝ち抜いた精鋭トッププレイヤー4名が、本戦の舞台で激突する。本戦は、1対1のDUELSモードを用いたBO5（3試合先取）形式で行われる。ラウンドが進むごとに距離の誤差によるダメージ倍率が0.5倍ずつ増加していくスリリングなシステムに加え、最大の注目ポイントとなるのが選手自身による「モードPICK方式（ドラフト制）」だ。本タイトル高度な頭脳戦を視聴者に分かりやすく届けるため、本戦の公式配信にはGeoGuessrコミュニティで確かな知見を持つKai氏（実況）とStephen氏（解説）が出演する。トッププレイヤーたちの人間離れした直感と推測のプロセスが、両氏によって的確に紐解かれるはずだ。本大会はミラー配信も公式に許可されており、コミュニティ全体を巻き込んだ盛り上がりが期待される。知能と直感が交差する『GGL GeoGuessr』。頂点に立つのは果たしてどのプレイヤーか。白熱のタイトルマッチをぜひリアルタイムで目撃してほしい。【大会配信情報】・イベント名： GGL GeoGuessr・本戦日時： 2026年3月6日（金） 20:00スタート・出演者： 実況：Kai ／ 解説：Stephen・配信プラットフォーム： GGL公式YouTubeチャンネル・運営： GGL運営委員会、株式会社RATEL

多彩なバックボーンを持つ17名のエントリー選手たち

本大会のDAY1には、GeoGuessrを愛する個性豊かなプレイヤーたちが集結しております。大会エントリーフォームに寄せられた回答からは、単なるゲームスキルの枠を超えた、彼らの情熱と独自の強みが伺えます 。「地形精査」に自信を持つYRP選手や.kg選手、「情報量が少ない地点でのGuess」を得意とするZoe選手、さらには「トルコ（turkey）」特化のまっちゃあいす選手など、特定の地域や技術に特化したプレイヤーの存在が、競技の奥深さを象徴しています 。また、コミュニティの熱量も高く、「天才なところを見せていきたい」と豪語するしよえ選手から、「とにかく頑張りたい」と謙虚に意気込むあすふぁると選手、さらには「元気よく挨拶ができる」ことを強みに挙げるマカロニ拳法選手まで、GGLブランドの大会参加者らしい多様性と活気に満ちた顔ぶれとなっています 。現在、これらの選手たちによる熾烈な予選が3月2日に予定されており、3月6日（金）の本戦ステージへ駒を進める4名が近日決定いたします。

GGLについて

eスポーツコミュニティ「GGL」は、株式会社RATELを運営母体とし、各ゲームタイトルのコミュニティ有志が参画する形で運営される、共創型のeスポーツコミュニティです。企業基盤による安定した大会設計・配信体制と、現場プレイヤー視点を反映した柔軟な運営を両立している点を特長としています。これまで「Apex Legends」や「コール オブ デューティ」シリーズをはじめとする複数のゲームタイトルで、オンライン大会やエキシビションマッチを企画・運営し、個人参加型トーナメントやチーム制大会など、多様な競技機会を創出してきました。GGLコミュニティでは、多くの主催イベントにおいて、初心者から上級者まで幅広い層が挑戦できる設計を重視し、コミュニティの裾野拡大と競技シーンの活性化に取り組んでいます。企業主導型大会の信頼性と、コミュニティ主導型大会の熱量を融合させた運営モデルにより、GGLは「誰もが挑戦でき、成長できるeスポーツ環境」の実現を目指しています。・公式Webサイト : https://ggl.wiki/・公式Xアカウント : https://x.com/GGL_sub

