【日本橋高島屋】北欧の春の暮らしを体感する6日間。おしゃれなグッズやグルメが勢揃い！『北欧展』3月4日（水）から開催！
北欧展
■会期：2026年3月4日（水）→ 3月9日（月）※最終日は18時閉場
■会場：日本橋高島屋S.C. 本館８階 催会場
■特設サイト
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/hokuou/index.html
日本橋高島屋S.C.では、3月４日（水）～９日（月）の6日間、“北欧”で長く愛される商品や食文化を体験できるイベント、「北欧展」を開催します。
長い冬が終わり、北欧の春支度に欠かせないカラフルな色使いや個性的なデザインでありながらも生活に馴染む温かみのある北欧アイテムや、伝統的なグルメなどが勢揃いします。会場では、本場スウェーデンで修行を積んだシェフが手がける北欧料理のイートインや、手工芸作家によるワークショップも実施いたします。
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/hokuou/
イートイン 北欧の伝統料理やスウィーツが味わえる！
営業時間 10:30～19:30（LO：19:00） ※最終日（3/９）は18:00まで（LO：17:30）
【北欧料理 ガムラスタン蓼科】
スウェーデンで北欧料理を学んだ「北欧料理 ガムラスタン蓼科」シェフの北原秀雄氏による料理が会場で味わえる、イートインを展開。サーモンを使用したスウェーデン伝統の家庭料理やリンゴンベリーを添えたミートボールの他、リンゴンベリーのスウィーツなどがお楽しみいただけます。
■サーモンプディング（1人前） 2,600円
■ミートボール -リンゴとビーツ添え-
（1人前） 2,800円
■リンゴンベリー ムースセット
（1人前） 1,400円 ※お飲み物付
＜北欧料理 ガムラスタン蓼科＞サーモンプディング
北欧の暮らしに根ざした、スウィーツやグルメ
北欧には家族や友人たちと、甘いものを食べながらコーヒーを飲む「fika(ﾌｨｰｶ)」という習慣があります。「fika」の際に食べられる「シナモンロール」や北欧の定番菓子「セムラ」等のパンやスウィーツをはじめ、北欧のグルメが揃います。
【ラーヴ ～Keittio～】 ※北欧展初登場
フィンランド・ヘルシンキで長年愛された人気食堂の製法で、日本で焼きあげて提供します。
■１.シナモンロール（1個）648円
■２.タハティトゥルットゥ
（ブルーベリー・ラズベリー各１個）各540円
※実演販売
＜ラーヴ ～Keittio～＞シナモンロール/タハティトゥルットゥ
【アーノルド】※北欧展初登場
フィンランドのドーナッツ専門店。生地に卵・牛乳を一切使用しないフワもち食感が特徴です。
■ドーナッツ（各１個）
シュガー 230円
ハートストロベリー350円
ピスタチオ389円ほか
＜アーノルド＞ドーナッツ
【フィーカファブリーケン】
スウェーデンで春の訪れを知らせるお菓子。カルダモンたっぷりのパンとアーモンドクリームの組み合わせ。
■セムラ (1個) 680円
※実演販売
＜フィーカファブリーケン＞セムラ
【パーランス ストックホルム】※北欧展初登場
1940年代をリスペクトするスウェーデンの可愛いキャラメル専門店のキャラメルソフト等を展開します。
■キャラメルソフト (1人前) 770円
※店内飲食用
<パーランス ストックホルム>キャラメルソフト
【北欧料理 ガムラスタン蓼科】
じゃがいも、玉ねぎ、アンチョビにクリームを合わせたスウェーデン料理の定番！
■ヤンソンさんの誘惑 （1個） 1,300円
※店内厨房製造、お持ち帰り用
＜北欧料理 ガムラスタン蓼科＞ヤンソンさんの誘惑
イースターから春になる。おしゃれな北欧グッズ
イースターは春の到来を迎える時期、北欧ではインテリアなど生活の春支度が行われます。本展では、イースターを楽しむグッズや、春支度に欠かせない春らしいデザインと色彩の商品など、北欧の定番アイテムやおしゃれな北欧商品を紹介いたします。
＜ロヴィ＞ラビット/エッグ/ツリー
【ロヴィ】
イースターのうさぎは春の訪れや復活のシンボル。フィンランドの白樺でできた組み立てるオブジェです。
■１.ラビット （高さ約9cm） 各2,200円
■２.エッグ
（3色ミックス・約4.5cm、6個入）3,960円
■３.ツリー(フォレストグリーン)
（高さ約16.5cm）2,640円
※取扱ショップ：ノルディックギフト
＜オプトデザイン＞トレイ S Moomin Easter off-white
【オプトデザイン】
ムーミンの作者として知られるトーベ・ヤンソンによる、イースターのアートワークを使用した木製トレイです。
■トレイ S Moomin Easter off-white
(木製、約20×27cm) 4,400円
※取扱ショップ：ムーミン カウッパ
＜ヨブス＞スイーツスタンド S
【ヨブス】
スウェーデンの熟練職人たちの手によるデザイン。スタンドは2色、トレイは豊富なバリエーションから選べます。
■スイーツスタンド S
(約25×25×高さ29.5cm) 62,700円
＜スタンド各色2点限り＞
※取扱ショップ：スウェーデンホームギャラリー
＜ファインリトルデイ＞クッションカバー BIRCH
【ファインリトルデイ】
白樺の幹やボタニカル柄など、北欧の自然をデザインで取り入れたクッションカバー
■ クッションカバー BIRCH
(約48×48cm) 各11,000円
※取扱ショップ：トライアングル
＜リトルファント＞マグカップ「Plum」/マグカップ「Serve」
【リトルファント】
豊かな北欧の自然からインスピレーションを受けた、プラムのモチーフが印象的なマグカップ。
■１.マグカップ「Plum」
（径約9×10cm）4,950円
■２.マグカップ「Serve」
（径約6.5×7cm）3,850円
※取扱ショップ：コッテ
＜ファンレイソン＞タイミ豆皿
【ファンレイソン】
＜ファンレイソン＞の人気デザイン「タイミ」を、フィンランドカラーの釉薬を使い有田焼で表現しました。
■タイミ豆皿 （約11×10cm） 各1,650円
※取扱ショップ：アンドフィーカ
＜オイオイ＞リーディンググラス（一般医療機器）
【オイオイ】
リサイクルプラスチックを使用し、持続可能な環境への配慮をテーマするデンマークのアイウェアブランド。
■リーディンググラス（一般医療機器）
（販売名：OjeOje リーディンググラス）
各8,030円
※取扱ショップ：クローネ
手工芸作家によるワークショップ（WEB事前予約優先）
＜WEBご予約＞
・「北欧展」特設サイトからご予約いただけます。
・期間：ご予約希望日の前日18時まで
【ダーラフローダ村の花刺しゅう「ポーソム」体験】
（講師：アンナ=カーリン・ヨブス・アルンベリ氏）
ポーソム刺しゅう作家のアンナ＝カーリンさんから、刺しゅうの文化や手しごとにまつわるお話を聞き、スウェーデン・ダーラフローダ村伝統の鮮やかな花模様刺しゅうをあしらったカード入れを制作。
■日時 : 3月5日（木） 13時30分から（所要時間約2時間）
■定員 : 6名
■参加費 ： 7,700円 （材料費込）
※刺しゅう経験のある方が対象となります。
※イベント時間内に完成しない場合がございます。
【イースターカラーのリース飾り作り】
（ 講師：アンナ=カーリン・ヨブス・アルンベリ氏）
ダーラフローダ村在来種の羊毛を使い、イースターの飾りハート形のリースを作ります。春の到来を祝う北欧のイースターにまつわる手しごとや、ウールのお話もお楽しみいただけます。
■日時 : 3月6日（金）13時30から（所要時間約1時間30分）
■定員 : 6名
■参加費 ： 7,370円（材料費込）
※イベント時間内に完成しない場合がございます。
【鳥のイースターモビール作り】
（講師：切り絵作家/アグネータ・フロック氏）
18～19世紀の「シルエット切り絵」など、スウェーデンの紙や切り絵の歴史と文化が感じられるお話を聞きながら、北欧の春の訪れを祝う「鳥」の切り絵モビールを作ります。
■日時 : 3月7日（土）13時30分から（所要時間約1時間30分）
■定員 : 6名
■参加費 ：8,250円（材料費込・オリジナル図案（サイン入)付）
【＜SUKOYA/サコダ キク＞壁掛けかのカゴ作り】
壁に掛ける白樺のカゴを作ります。
■日時 : 3月8日（日）13時30分から（所要時間約3時間）
■定員 : 6名
■参加費： 6,600円（材料費込）
【ダーラフローダ村伝統模様編みの針クッション】
（講師：アンナ=カーリン・ヨブス・アルンベリ氏）
ダーラフローダ村伝統の星柄の編み方を学び、かぎ針編みで針クッションを作ります。アンナ＝カーリンさんによる、スウェーデンの編み文化のお話もお楽しみいただけます。
■日時 : 3月9日（月）13時30分から（所要時間約2時間30分）
■定員 : 6名
■参加費 ： 7,920円（材料費込）
※かぎ針編み経験のある方が対象となります。
※イベント時間内に完成しない場合がございます。
・価格はすべて消費税を含めた総額で表記しています。
・写真はすべてイメージです。
・北欧(スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド)産以外の原材料を使用している商品および北欧以外で製造された商品もあります。
＜お問い合わせ＞ 日本橋高島屋 : 03-3211-4111(代表）