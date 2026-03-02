アウトドアメディア読者の約7割が今後使ってみたいモバイルバッテリーに「準固体電池」と回答
エンスー向けギアレビューでマニアから支持を集めるアウトドアメディア「アウトドアギアジン」が実施した読者アンケートにおいて「今後使ってみたいモバイルバッテリーの電池タイプ」として約7割が「準固体電池」を選択する結果となりました。
高温および低温下での安定性や安全性、小型化による携帯性向上への期待など、アウトドアフィールド特有のニーズが浮き彫りになる結果といえます。
【調査概要】
●調査媒体：「アウトドアギアジン」（https://outdoorgearzine.com/）
●回答数：118件
●調査内容：
●使ってみたいモバイルバッテリーの電池タイプ
●使用目的
●重視するポイント
●現在使用している容量帯
●調査結果記事URL：https://outdoorgearzine.com/survey-2026-01-001-result
【調査結果サマリー】
●約70％が「準固体電池」を選択
●理由の多くは
●低温および高温環境での安定性
●発火リスクへの不安低減
●軽量・携帯性への期待
●モバイルバッテリーのおもな用途は
スマートフォン・タブレットへの充電（約97％）
●重視点は
容量→重量・サイズ→価格→耐久性 という順番
●アウトドア用途では「大容量よりも信頼性」が重視される傾向
近年のアウトドアシーンでは
●厳寒期
●車中泊
●長期間行動
といった、従来のリチウムイオン電池では、不安の残る使用環境が増えています。
今回のアンケート結果は、そうした実体験に基づく不安や課題が、次世代電池への関心として顕在化していることを示しています。
2024年に世界初（※）となる超高性能準固体電池「SSPB」を市場に投入した浜田電機としては、こうしたアウトドアユーザーのニーズも背景として、準固体電池を採用した個人向けの電源「SSPB」の製品開発・商品展開を進めています。
今後も、実際にモバイルバッテリーが使用される環境で求められる
●広温度耐性
●安全性
●携帯性
といった要素を重視し、数値だけでのスペック競争ではなく、使用される環境を前提とした製品を設計・提供していきます。
今回の調査結果は、アウトドアユーザーが「安心して使い続けられる電池技術」を求めていることを改めて示してくれました。
浜田電機は準固体電池モバイルバッテリーの先駆者として、今後もユーザーの実体験に根ざした製品づくりを通じて、個人電源の信頼性向上に貢献してまいります。
※世界初！超高性能準固体電池「SSPB」 2024年9月現在 弊社調べによる
