全国でも珍しい“大型犬セラピードッグカフェ” !? | 大型犬カフェ ほっとひと犬

株式会社ほっとひと犬セラピードッグ認定試験合格

大型犬カフェ ほっとひと犬（東京都江戸川区瑞江）は、在籍する大型犬5頭が特定非営利活動法人日本セラピードッグ協会のセラピードッグ認定審査に合格したことを発表します。

本認定は、第三者機関による審査を通じて、人に安心感を与え、落ち着いて接する資質を備えていることが確認されたものです。これにより、来店者はセラピードッグとしての基準を満たした大型犬と、店内で直接触れ合うことができます。

セラピードッグ認定犬が暮らす、“一軒家型”大型犬カフェ

ほっとひと犬在籍の6頭

「ほっとひと犬」は、2024年9月、東京都江戸川区にて開業しました。複数種類の大型犬と自然体で触れ合える、全国的にも珍しい一軒家型の大型犬カフェです。

オーナーである私自身、かつてうつ病を抱えていた時期がありました。その苦しい時間を支えてくれたのが、まさに「大型犬との触れ合い」でした。犬のぬくもりに救われた経験が、このお店の原点です。

そして「癒された側」で終わるのではなく、今度は「癒しを届ける側」として、同じように心の不調や生きづらさを抱える方が、安心して立ち寄れる場所をつくりたい。

その思いから当店を立ち上げ、開業当初より在籍犬のセラピードッグ認定取得を目標の一つとして掲げてきました。

現在は、うつ病や不登校、強いストレスを抱える方をはじめ、日常の中で少し立ち止まりたいと願う多くのお客様にご来店いただいています。

犬に支えられた経験を出発点に、今度は大型犬との触れ合いを通じて、穏やかな時間と安心感を届ける存在であり続けることを目指しています。

セラピードッグ認定について

セラピードッグとは

セラピードッグは、病院や高齢者施設、学校などを訪問し、人の不安や緊張を和らげる活動を行う犬です。人に安心感を与え、穏やかな時間を生み出す存在として、社会の中で役割を担っています。

セラピードッグ試験の様子セラピードッグ認定の概要

今回の認定は、特定非営利活動法人日本セラピードッグ協会による審査を経て付与されたものです。

審査では、以下の項目が確認され、5頭が合格しました。

今後の展望

5頭のセラピードッグ認定証[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164739/table/4_1_01dbbdd7fefbfb23b595c82b7acee2bf.jpg?v=202603020751 ]

株式会社ほっとひと犬では、心の不調を抱える方や福祉施設の利用者様に加え、企業の福利厚生やメンタルケア施策の一環としても活用いただける場づくりを推進してまいります。

セラピードッグ認定を基盤とし、安全性と安定性を担保した環境のもと、団体受け入れ体制を整備。事前相談や利用設計にも対応し、安心してご利用いただける運営体制を構築しています。

2025年8月には、江戸川区一之江の就労継続支援B型事業所「土の夢」より利用者9名を受け入れ、大型犬との交流を実施しました。

「土の夢」様ご来訪時の様子は、こちら(https://www.hottooneone.com/%e3%80%90%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%80%8c%e5%9c%9f%e3%81%ae%e5%a4%a2%e3%80%8d%e6%a7%98%e3%81%94%e6%9d%a5%e8%a8%aa%e3%80%91/)をご覧ください。

「土の夢」様ご訪問時のふれあいの様子

落ち着いた環境の中で約1時間のふれあいを行い、穏やかな時間を提供しています。

今後は、福祉分野にとどまらず、企業・団体向けの受け入れやメンタルリフレッシュを目的とした利用提案も進め、大型犬との触れ合いを通じた新たな社会的価値の創出を目指してまいります。

ワンズ紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ojtIk3_ygGQ ]セントバーナード むちゃむちゃ

犬種：セントバーナード

総フォロワー9000人超えのむちゃ専用アカウント：Instagram(https://www.instagram.com/ode_mucha?igsh=MTJraWxmNGVvdWhnNA%3D%3D&utm_source=qr)、Tiktok(https://www.tiktok.com/@ode_mucha?_r=1&_t=ZS-94Gsi3yFRB3)

サモエド あふろあふろ

犬種：サモエド

ゴールデンレトリーバー きんぴらきんぴら

犬種：ゴールデンレトリーバー

バーニーズマウンテンドッグ ひらまろひらまろ

犬種：バーニーズマウンテンドッグ

ホワイトスイスシェパード ふじふじ

犬種：ホワイトスイスシェパード

ニューファンドランド×セントバーナード ぴぴぴぴ

犬種：ニューファンドランド×セントバーナード

特定非営利活動法人日本セラピードッグ協会について

セラピードッグの訪問活動を主な活動とし、セラピードッグの育成講習や認定審査を通じて、犬とボランティアの知識を持つ人材を各地に送り出すことにより社会貢献を目指している団体です。

HP：https://www.jtda.or.jp/

店舗情報

