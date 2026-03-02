全鳥連が「安全・安心・美味しい鶏肉」をPRするアイテムを配布中！／話題の成分「イミダゾールジペプチド」と「国産鶏肉」の魅力をご紹介！

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会（東京都台東区／以下、全鳥連）は、全国の消費者の皆様に、「安全・安心・美味しい鶏肉」をお届けし、食鳥肉販売業の魅力を発信する啓発事業に取り組んでいます。

毎日の食卓に欠かせない鶏肉を安全・安心に楽しむための知識が詰まった

全鳥連オリジナルアイテムを店頭で配布中！

全鳥連のHPはこちらをクリック！ :https://www.zenchoren.jp/index.html

下図のような、鶏肉をより安全に、美味しく食べるためのポイントをまとめたパンフレットなどの

アイテムを全国に約500店舗ある鶏肉専門店で配布しています！（※1）

・ 鶏肉の正しい保存方法

・ 家庭で気をつけたい衛生ポイント

・ 話題の成分「イミダゾールジペプチド」と「国産鶏肉」の魅力

毎日の食卓にすぐ活かせる知識がたっぷり詰まっています

ぜひ実際に鶏肉専門店へ足を運んで、これらのアイテムをゲットしてください！

※1：配布物は数に限りがございます。また、各店舗によって取り扱いが異なりますので、詳細はご利用の店舗に直接ご確認ください。

「国産鶏肉×イミダゾールジペプチド」「鶏肉料理」PRポスターも掲示中！

さらに、店舗内には下図のような国産鶏肉の魅力を発信するポスターや、食欲をそそる鶏肉料理の

ポスターも掲示されています。（※2）ぜひ実際の店舗で見てみてくださいね。

※2： 店舗スペース等の都合により掲示を行っていない場合もございます。予めご了承ください。

家庭で役立つ鶏肉の基礎知識が楽しく学べる！

特設サイト「キチンと知りたい 鶏肉のこと！」がオープン！

各種制作物の二次元コードからアクセス可能な、全鳥連ホームページ内にある特設サイトでは、

以下について分かりやすく紹介しています。

・鶏肉をおいしく、安全に食べるための知識

・鶏肉に含まれる今話題の成分「イミダゾールジペプチド」

・イミダゾールジペプチドが豊富に含まれる「国産鶏肉」の魅力

・楽しく学ぼう！鶏肉クイズにチャレンジ！

イミダゾールジペプチドは、毎日頑張るママパパにうれしい、たくさんの効果が期待されています！

パンフレットや特設サイトでは、こうした成分の機能や国産鶏肉ならではの魅力を、クイズも交えて楽しくご紹介しています。ぜひご覧いただき、毎日の食卓のヒントとしてご活用ください。

子育てママのためのメディア「ママノワ」とのタイアップ企画も実施中！

特設サイトより抜粋「イミダゾールジペプチドってなに？」特設サイトはこちら :https://www.zenchoren.jp/r6spsite/

さらに、子育て中のママをサポートするメディア「ママノワ」とのタイアップ企画も実施しています。

ママノワで募集した全国のママたちが全鳥連加盟の鶏肉専門店を訪れ、全鳥連が開発・販売をしている「若どりのから揚げ粉 和風味」(https://www.zenchoren.jp/safety/safety.html)（※3）（味付き唐揚げ粉）を使用して調理したから揚げ料理や、購入した鶏肉で調理した鶏肉料理を、ママたちの口コミとともにご紹介しています。

ママたちの口コミをチェック！ :https://www.mama-no-wa.jp/monitor-zenchoren3/review/

※3：「若どりのから揚げ粉 和風味」をお求めの際は、お近くの鶏肉専門店もしくはこちらまでお問い合わせください。

本啓発事業実施の背景

新型ウイルス感染症の拡大をきっかけに、消費者の生活様式や消費行動は大きく変化しました。加えて、過去最多を記録した鳥インフルエンザの流行により、消費者の「食鳥肉」に対する意識や衛生環境・衛生管理への関心は更なる高まりを見せました。

また、食鳥肉販売業全体を取り巻く社会環境は厳しい局面を迎えています。現状の情勢が続くことで、経営・運営状況が悪化することで、サービスの低下や廃業が進んだ場合、地域社会への影響や衛生水準の低下が懸念されます。

よって、全鳥連では、鮮度や品質、衛生面に最大限の注意を払っている「鶏肉専門店・食鳥肉販売業」の魅力や「鶏肉の正しい取扱い」を啓蒙することで、「安全・安心・おいしい鶏肉」を消費者の皆さまに今まで以上に知っていただく機会になればと考えています。

同時に、「鶏肉専門店・食鳥肉販売業」全体を活性化することで、衛生管理・対策の注意喚起の機会を創出し、地域社会の活性化に貢献できるよう努めてまいります。

「安全・安心・美味しい鶏肉」を、消費者の皆様に今まで以上に知っていただく機会になればと考えております。

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会

（全鳥連／https://www.zenchoren.jp/index.html）とは

全鳥連は昭和35年の設立以来、厚生労働省の指導のもと、より良質の食鳥肉を安全に消費者へ供給するために、食品衛生を遵守し、設備の改善や経営の近代化を図るなど、 業界の環境衛生の向上に努めております。

現在は16の都府県の同業組合のもと、全国で約500店舗ある連合会組合員から構成されており、消費者の皆様に美味しい鶏肉を召し上がっていただくために、鮮度や品質、衛生面に最大限の注意を払い、小売店並びに業務用卸を通じ「安全・安心・美味しい」鶏肉を提供させていただいております。

団体概要

団体名：全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会

所在地：東京都台東区下谷2-1-10 伊尾ビル2F

代表：会長 鈴木 章夫

設立：1960年（昭和35年）

HP：https://www.zenchoren.jp/index.html