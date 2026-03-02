災害時、あなたの「チカラ」を貸してください「力持ちマップ」プロジェクト・開始します！３月４日（水）～１４日（土）大阪市内を巡回、３／１５（日）登録イベント

株式会社コリアジャパンセンター

大阪市市民活動総合ポータルサイトは、災害時に支援が必要な方を地域で支え合うための仕組み「力持ちマップ」の登録イベント（2026年3月1５日（土）「港区防災ロゲイニング」で開催）に向け、３月４日～14日を「力持ちマップ応援Week」として、大阪市内各区を回ってPRします。スポーツやってます！数人で車イス運べます！声が大きいです！災害時に必要な「まちの力」を増やし、ゆるくつながろう「力持ちマップ」は、南海トラフ巨大地震のリスクがある大阪市の防災力を強化するために企画されました。共働きや海外からの転入者が多い大阪市では、地域防災のネットワークである町会加入率が低下しており、地域防災の担い手が高齢化しています。





３／１５（土）「港区防災ロゲイニング」で「力持ちマップ」登録イベントを実施

一方、地縁がない若い世代や外国人住民にとっても、防災は「自分ごと」です。「どう関わったらいいかわからない」「町会にいきなり入るのは重い」という住民やそのまちで働く・学ぶ人が関われる仕組みとしてLINEオープンチャット(https://line.me/ti/g2/lPWMMgT9luhxbQkdy54xfxUDzAL76L82dfAZ-w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)を活用した「力持ち」のゆるやかな防災ネットワークを構築します。

4日 港区 10日 北区

5日 浪速区 11日 此花区

7日 淀川区 12日 生野区

8日 大正区 13日 西淀川区

地域、市民活動で防災に取り組む方々、外国人住民、公共施設等に巡回しアピール。サイト内で連続記事にて報告します。

LINEオープンチャットに「ニックネーム（●●の力）」と登録してね。

「防災の力」「筋肉の力」「ラガーマンの力」「ジムの力」…

はもちろん「声がでかい力」「ICTの力」「英語の力」「俊足の力」「やるときはやる力」など！

あなたの「多彩で」「多様な」力を集めたい！

まずはLINEオープンチャットでつながって交流⇒そこから「力」を見える化する「力持ちMAP」へとつなげていきます。

まずは、南海トラフ巨大地震発生から１１４分で津波が到達予定という、この提案いただいた防災士でもある山口区長の「港区」から始めましょう。

（登録は、大阪市内どこからでも大歓迎です）

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社コリアジャパンセンター（大阪市市民活動総合ポータルサイト）

担当者名：木村和弘

TEL：05010699754

E-Mail：shimipota@gmail.com