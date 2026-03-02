顧客満足度1位の舞台裏に迫るドキュメンタリー　3/29（日）BSフジで放送決定

オリコン株式会社

オリコン株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）は、オリコン顧客満足度ランキングで総合1位を獲得した企業に密着するドキュメンタリー番組『満足度１位企業の挑戦 2026～顧客満足度ランキング徹底分析～』が、2026年3月29日（日）10:00～11:00にBSフジで放送されることをお知らせいたします。

番組ページ ： https://www.bsfuji.tv/oricon/pub/index.html

番組MCの登坂淳一さん、竹内香苗さん

■顧客満足度1位企業に密着 CS向上の舞台裏に迫る

本番組では、2026年8月に20周年を迎える「オリコン顧客満足度ランキング」の歩みを振り返り、そして未来への期待をドキュメンタリー形式で紹介します。

オリコン顧客満足度ランキング総合1位を獲得した企業に密着し、顧客満足度（CS）向上に向けた具体的な取り組みや、サービス品質向上の背景にある企業努力を取材。また、企業理念や職場づくり、人材育成の姿勢にも焦点を当て、就職活動世代や転職を検討する人々にとって、企業選択の一つの指標となる情報を発信します。

さらに、専門家など第三者へのインタビューを通じて、顧客満足度ランキングが持つ社会的価値や重要性についても多角的に紹介していきます。

＜放送概要＞番組ロゴ

番組タイトル： 満足度１位企業の挑戦 2026 ～顧客満足度ランキング徹底分析～

放送局 ： BSフジ

放送日時 ： 2026年3月29日（日）10:00～11:00

出演者 ： 番組MC … 登坂淳一、竹内香苗

ナレーター … 柴田理恵

レポーター … 橋本和

番宣動画 ： https://youtube.com/shorts/d-pYH6eMOgM?si=Zeat_VVCG8y9gdGu

＜配信情報＞

放送終了後、TVerにて配信予定

■番組MC

ハウスウエディング登坂淳一（トサカ ジュンイチ）登坂淳一

▶今回番組のMCを務めてみて、率直な感想を教えてください。

「本年も昨年に続き呼んでいただいて大変光栄です。同時にプレッシャーも感じておりますが、そのあたりは安定感のある竹内さんがいてくれるので本当に心強いです。安心です(笑)

丁寧な下調べをして、毎回新しい驚きや発見の連続なので、MCとしてというより、いち視聴者として番組を楽しみにしています。」

▶普段日常においてランキングは気にしている？

「私の普段の価値観の最重要項目は二人の娘です。なので、娘にとって有益であるかどうかがもっとも大事な判断基準です。謳い文句や口コミを鵜吞みにせず、なんでも自分で調べてから納得できるかどうかが大切だと思います。」

▶顧客満足度の向上に向けて各企業が分析をしていることについて

「私が生まれた時代よりも情報量は膨大に増え、テクノロジーは格段に進化する一方で、ライフスタイルは多様化を極め、万人にウケるものを提供する難易度はどんどん上がっているように感じます。膨大なデータと向き合うのはなかなか大変だと思うので、頭が下がるばかりです。」

▶収録の中で、特に印象に残ったエピソードやお話はありましたか？

「身の周りのランキングだったので、どれも興味深かったです。食材宅配、格安SIM、ハウスウエディング、いずれも、ユーザーと交流する場を設けて、サービス以外の場で「新たなコミュニティー」を作っていて、それが顧客の信頼を深めていると感じました！」

▶この番組を見たあと、視聴者の皆さんにどんな気持ちになってほしいですか？

「《企業》や《顧客満足度》というと構える方もいらっしゃるかと思いますが、あまり堅苦しいことを考えずに、気楽に見られてタメになる、《満足度》の高い番組だと思います！是非ご覧ください。」

竹内香苗（タケウチ カナエ）竹内香苗

▶今回番組のMCを務めてみて、率直な感想を教えてください。

「昨年に続き2回目の特番、MCの登坂さんにお会いできるのも嬉しく、とても楽しみに収録を迎えました。今回は、14カテゴリー204種類ものランキングの中から、暮らしに直結するサービスを中心とした内容だったのですが、身近でありながら新たな発見の連続でした。さらに、オリコン顧客満足度ランキングの歴史の中で衝撃的な出来事が明かされてとても驚きましたが、公正なランキングにかける熱い思いを改めて感じました。」

▶普段日常においてランキングは気にしている？

「はい、新たにサービスを利用したり商品を購入する際は、ランキングを見て参考にすることも多いです。サービスや商品自体の総合ランキングに加えて、「使いやすさ」「料金」など細分化した項目での点数・ランキングも見て、自分にとって重要な項目で高評価のものを選んだりします。」

▶番組収録を終えてランキングの意識は変わった？

「サービス・商品の評価に加えて、企業独自の顧客への取り組みやつながりといった間接的な部分もランキング向上に寄与していることを知りました。また、企業がランキング向上を目指すことで、品質の向上と顧客満足度向上につながる好循環のサイクルとなっていると感じました。」

▶収録の中で、特に印象に残ったエピソードやお話はありましたか？

「ハウスウエディングランキングで総合１位に返り咲いた【BRASS】のウェディングプランナーさんやBRASSでウェディングをされたご夫婦の笑顔がとても素敵だったのが印象的でした。ウェディングのあとも、BRASSが主催するイベントで再会したり関係が続いていて、皆が幸せそうで感動的でした。」

▶この番組を見たあと、視聴者の皆さんにどんな気持ちになってほしいですか？

「日頃利用している商品やサービスの背後にある熱意や思いを感じていただける番組だと思います。新たな発見とともに楽しくご覧いただけたらと思います。」

■オリコン顧客満足度について

オリコンは、客観的、公平な立場から事実を情報化し、広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、オリコン顧客満足度調査は2006年の発表開始以来、実際にサービスを利用したことのあるユーザーを対象に調査を行い、ランキングを発表。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。

https://cs.oricon.co.jp/

オリコン顧客満足度

■企業概要

オリコンは「事実を情報化する」を経営理念に掲げ、ニュースとランキングを提供する調査会社です。社会と真摯に向き合い、徹底した裏付け取材や緻密な集計・分析を通してトレンド情報やデータを正確に発信し、企業や人々に気づきを与え続けることで知的に活性化された情報社会の実現を目指します。

企業名： オリコン株式会社

所在地： 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木西3F

代表者： 代表取締役社長 小池恒

事業内容： 顧客満足度（CS）調査事業、ニュース配信・PV事業、データサービス事業、広告事業

資本金： 10億9,245万円

設立： 1999年10月1日

URL： https://www.oricon.jp/

