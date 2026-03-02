神奈川県横浜市青葉区にデイサービス「アズハイム青葉台デイサービスセンター」が3月1日（日）にオープン

株式会社アズパートナーズ

株式会社アズパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：植村 健志)は、神奈川県横浜市青葉区にアズハイムシリーズ19棟目となるデイサービス「アズハイム青葉台デイサービスセンター」を2026年3月1日(日)に開設いたしました。デイサービス単独のオープンは、「アズハイム三鷹北野デイサービスセンター」開設以来7年ぶりとなります。

居心地の良い空間造りを目指して

■緑豊かな環境で過ごす心地よいひととき

横浜市青葉区は、公園や街路樹が多く、日常の利便性と自然のバランスが取れた住みやすい街です。当デイサービスセンターは、東急田園都市線「青葉台駅」よりバスで約9分の場所に位置し、周辺は大学のキャンパスが点在する自然豊かな住宅街です。ご利用者の皆様が緑を感じながら、居心地の良い空間でお過ごしいただきたいという願いを込めています。

■建物に込めた思い

ご利用者の皆様が一日の中心を過ごされるダイニングには、やさしい日差しが差し込みます。建物は平屋建てのL字型で、ほぼ中央に事務所を配置し、全体を見渡せる安心の設計となっています。床には発泡性クッション素材を採用し、柔らかな足触りで、長時間お過ごしいただいてもご利用者様やスタッフの腰や足に負担がかかりにくいよう配慮しています。

自然光によって明るく開放的な浴室は、洗い場を4か所設置、浴槽も個別浴槽2台と大浴槽を備え、様々なニーズに対応できます。また、入浴後にダイニングへご移動する前に身だしなみを整え、気持ちを高揚できる個別対応のスペースとして’スタイリングコーナー’を設けました。特に女性に喜んでご利用いただけるスペースとしてご期待いただけます。

■物件概要

名称 ： アズハイム青葉台デイサービスセンター

住所 ：〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1161-1

構造 ： 鉄骨造 平屋建て

介護保険事業： 通所介護（デイサービス）

定員数 ： 50名（最大時／1日当り）

営業時間 ：08:30～17:30（月、火、水、木、金、土）

ホームページ：https://as-heim.com/facility/aobadai_day/