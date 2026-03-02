ガサガサかかとに。削って、磨いて、どっさり、ポイッ！「かかとピーラー 角質けずりま専科」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、「削る」と「磨く」の2STEPで、すっきりなめらかなかかとを目指せるアイテム「かかとピーラー 角質けずりま専科」を3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19372

気づくとかかとがガサガサ…ストッキングも引っかかる…。

そんなかかとのお悩みに、手軽に使える角質アイテムが登場しました。

2STEPでかかとケアが完了

まずはステンレス製のHARD面で、たまった角質をしっかりオフ。粗目のヤスリが、気になるガサガサを効率よく削ります。次にSOFT面に付け替えて、細かいヤスリで表面をなめらかに整えれば、つるんとした仕上がりに。

削った角質はケースにIN

3層構造のケース付きで、削った角質は中にたまる仕様。削った角質が目に見えるのもおもしろい！そのままポイっと捨てられるので、周りを汚さず後片付けも簡単。コンパクトサイズで、旅行や出張先に持っていきやすいのもポイントです。

使い方はシンプル。洗って乾かしたかかとに使うだけで、特別な道具や時間はいりません。お手入れ後はクリームで保湿すれば、ケア完了。日常のフットケアに取り入れやすいアイテムです。

サンダルの季節も、素足に自信を。

かかとピーラー 角質けずりま専科で、気になったときにすぐ整える、かかとケア習慣をはじめてみませんか？

【商品情報】

「かかとピーラー 角質けずりま専科」

価格：1,650円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19361

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp