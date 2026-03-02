3月10日は「とっとりふるさと大使」のポケモン・サンドの日！サンドの日を記念し、3月の1か月・特別企画を実施「とっとりサンドフェア第2弾！」オープニングセレモニーを開催

鳥取県

鳥取県は、2018年より「とっとりふるさと大使」として活躍しているポケモン「サンド」と「アローラサンド」と共に、3月10日の「サンドの日」を記念し、3月1日から31日まで、1か月間にわたって特別な企画を展開していきます。

初日の3月1日には「鳥取市ふるさと物産館」に鳥取県平井知事、鳥取市 羽場副市長、一般社団法人鳥取観光コンベンション協会 西垣会長、また、来賓として株式会社ポケモン 廣瀬シニアディレクター、サンドコラボ商品事業者を代表し株式会社ティエスピー 諸吉代表取締役が出席し、サンド・アローラサンドも駆けつけ、「とっとりサンドフェア第2弾！」オープニングセレモニーが開催されました。会場外には、「とっとりサンドフェア」のオープンとサンド・アローラサンドの登場を楽しみに県内外から多くの方が集まり、セレモニー後にはコラボグッズ購入者が続々入店し、店内が賑わいました。

また、同日から、三度（サンド）見したくなる鳥取県の風景などを写真や動画で投稿すると抽選でサンドコラボ商品豪華詰め合わせセットが当たる「＃鳥取サンドみ」Instagram／TikTokキャンペーンが始まったほか、鳥取砂丘ビジターセンターではサンドたちのいろんな展示物を集めた「二度・サンド楽しい！サンド・アローラサンド大集合コーナー」も開始しました。

オープニングセレモニーを開催～春の温かな日差しが降り注ぐ中、盛大に除幕～

オープニングセレモニーでは、まず平井知事が「今日からサンド月（3月）。この機会に県内・サンドを訪ねて歩いていただきたい。春の日差しが燦燦と（サン・サンド）降ってきた、あたたかい鳥取の春を楽しんでいただきたい。」と挨拶しました。

続きまして、羽場副市長は、「ご家族やお友達を連れて一度と言わず、二度・サンド、会場にお越しいただきたい。サンドの活躍に今後も期待する。」と挨拶。さらに、株式会社ポケモン 廣瀬シニアディレクターは、「昨年に続いてフェアが開催でき多くの皆さまに商品をお届けでき嬉しい。これからもサンドと一緒に鳥取県を盛り上げていきたい。」と挨拶されました。

最後に「一度と言わず、二度・サンド！鳥取に来てねー！」の掛け声で、除幕式が行われ、サンド商品が勢ぞろいしたディスプレイが登場し、会場には大きな拍手が沸き上がりました。

春のおでかけで鳥取県にお越しいただき、可愛らしいサンドとのコラボレーションをお楽しみください。

「とっとりサンドフェア第2弾！」の概要

2018年のとっとりふるさと大使任命を機に始まったサンドコラボ商品は年々充実し、今年は全31商品（昨年から11商品増）となり、「とっとりサンドフェア第2弾！」を開催中です（～3/31）。

ひとつの店舗に全ての商品を集め、全31商品が一堂に販売されるのは今回が初めてです。

また、購入者特典として、サンドコラボ商品を含んだ一会計2,500円以上お買い上げの方で、先着1,000名様を対象にサンドのオリジナルバッグをご用意しています。ぜひこの機会に手にとってお楽しみください。

とっとりサンドフェア店内の様子購入者特典サンドのオリジナルバッグ■昨年の「とっとりサンドフェア」から新たに追加された商品・ポケット付きブックカバー サンド＆アローラサンドVer.

地元伝統工芸の因州和紙で手触りの良い、ポケット付き和紙ブックカバーです。作る楽しみと、使うたび、柔らかくなる風合いと、見た目からは砂丘の砂が想起されます。ポケット付きなので、カードやメモなどを入れる事ができます。因州和紙しおり（クリップ）もあわせてお使いください。

発売元：株式会社ティエスピー

・因州和紙しおり（くりっぷ） サンド＆アローラサンドVer.

地元伝統工芸の因州和紙に「とっとりふるさと大使」のサンドとアローラサンドをデザインしたかわいいしおりが出来ました。大人から小さなお子様まで、和紙の強靭さと手触りの良さが体感できるキットです。いろいろなものをはさむことができ、軽いのでお土産に最適です。

発売元：株式会社ティエスピー

・因州和紙一筆箋 サンド＆アローラサンドVer.

地元伝統工芸の因州和紙と鳥取東部に伝わる雨ごいの祭り”しゃんしゃん傘“の可愛らしい和傘と「とっとりふるさと大使」のサンドとアローラサンドをデザインした一筆箋です。日ごろの感謝や近況を、添えてみませんか？

発売元：株式会社ティエスピー

・サンド砂ストラップ

鳥取砂丘の砂（国立公園外）で作られたストラップです。

いろいろな持ち物につけて、とっとりふるさと大使のサンドやアローラサンドといっしょに出かけてみてね。

発売元：モルタルマジック株式会社

・アローラサンドのミルクキャラメル

アローラサンドをイメージした、鳥取県産の牛乳を使ったミルクキャラメルです。鳥取県産の牛乳・大山みるくを使用した、口の中で広がるまろやかなミルクの味わいをお楽しみください。

発売元：宝製菓株式会社

・サンドのチーズっち

ちくわとチーズの相性は抜群です。お好みでオリーブオイルをかけてお召し上がりください。

発売元：株式会社ちむら

・アローラサンドのチーズっち

豆腐竹輪に鳥取県産の白ねぎを加えました。甘くとろけるように柔らかい白ねぎと、ごま油の風味が美味。

発売元：株式会社ちむら

・サンドとアローラサンドの鯛ちくわ

淡泊な味わいは、そのままでも、煮込んでも美味しくお召し上がりいただけます。

発売元：発売元：株式会社ちむら

・Sand(サンド)ブルーベリーケーキ

鳥取県最高峰「大山(だいせん)」の「ブルーベリー」の特製ジャムを包んだ国産ブルーベリーケーキです！

サンドとアローラサンド、モンスターボールをケーキに刻印しています。

発売元：ブライアンテック有限会社

・とっとり サンドのくりぃむサンド

鳥取砂丘の砂で焙煎された「砂コーヒー」の豆を使ってコクのあるクリームにし、サクサクとした食感のゴーフレットで挟みました。ゴーフレットにはサンドとアローラサンドが描かれています。

発売元：株式会社とっとりはまみ屋

■会場：まちパル鳥取 鳥取市ふるさと物産館（鳥取県鳥取市末広温泉町160）

■お問い合わせ：0857-36-3767 ※在庫状況などは店舗へお問い合わせください

三度（サンド）見・三度（サンド）味したくなる写真や動画を投稿してコラボ商品をゲット！ 「＃鳥取サンドみ」Instagram／TikTokキャンペーン

三度（サンド）見したくなる鳥取県の観光地や風景、三度（サンド）味したくなる鳥取県のグルメの写真や動画を撮影しInstagramやTikTokに投稿された方の中から抽選で5名様に「鳥取サンドコラボ商品豪華詰め合わせセット」（約一万円分）をプレゼントするSNSキャンペーンもスタート！たくさんのご応募お待ちしています。

■期間：令和8年3月1日～3月31日

■応募方法：

STEP1：公式アカウントをフォロー

・「鳥取県広報課」公式Instagram（@tottoripref）または、公式TikTok（@tottoripref）をフォローしてください。

STEP2：撮影

・「三度（サンド）見」したくなる鳥取県の観光地や風景、「三度（サンド）味」したくなる鳥取県のグルメの写真や動画を撮影してください。

・期間中、鳥取県にお越しいただけない方は、お住いの地域で、ご参加ください。（例：鳥取県産の食材、グルメ、鳥取を連想させる風景等を撮影し、投稿してください。）

STEP3：#（ハッシュタグ）をつけて投稿

・「#鳥取サンドみ」と「#（撮影場所やモノ例：鳥取砂丘、大山、三徳山、鳥取和牛等）」をつけて、写真や動画をInstagramまたはTikTokに投稿してください。

※投稿を「非公開」設定されている場合は、応募対象外になります。

■プレゼント：抽選で5名様に「鳥取サンドのコラボ商品豪華詰め合わせセット」（約一万円相当）をプレゼント

いろんなサンドたちに出会える！二度・サンド楽しい！サンド・アローラサンド大集合コーナーも開始

サンドとアローラサンドの等身大パネルや、ポケモンマンホール『ポケふた』のパネルなど、これまでに制作されたサンドたちの展示物を集めたパネル展もスタートしました。鳥取県内の事業者や鳥取砂丘ビジターセンターが製作したサンドコラボ商品の紹介など、二度・サンド楽しめるコーナーを開設しています。

■期間：令和8年3月1日～3月31日

■場所：鳥取砂丘ビジターセンター

鳥取砂丘の砂を使ったサンド砂オブジェお披露目式も実施予定

大阪・関西万博の関西パビリオン「鳥取県ゾーン」で使用した鳥取砂丘の砂で「とっとりふるさと大使のサンド・アローラサンドの砂オブジェ」を展示する企画も予定しています。

■実施日：令和8年3月下旬で調整中。※確定次第、鳥取県HPで公開します。

■場所：鳥取砂丘こどもの国

2018年12月、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に、サンドとアローラサンドが任命されました。県内の観光地を回ったり、イベントに出演したり、PR活動を行っています。 サンドは砂地を好むポケモンで、日本三大砂丘である鳥取砂丘を有する鳥取県にぴったりのポケモンということで選ばれました。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。