『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より新商品が発売！
『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より新規商品が発売！
ハート型カンバッジには場面写を使用！この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4346
【注文受付期間】
・2026年3月2日(月)18:00～3月16日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月下旬以降順次発送
【特典情報】
＜【先行予約】New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT商品を税込2,000円ごとにお買い上げで、ましかくブロマイド（全11種）をランダムでプレゼント！＞
【製品情報】
ハート型カンバッジ(ランダム)
価格：550円（税込）
セット：7,700円（税込）
種類数：全14種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
証明写真風ステッカー(ランダム)
価格：550円（税込）
セット：6,050円（税込）
種類数：全11種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムキーホルダー
価格：各1,210円（税込）
種類数：全11種
ホログラムアクリルフィギュア
価格：各1,980円（税込）
種類数：全11種
フォトフレームキーホルダー
価格：各1,980円（税込）
種類数：全4種
携帯風キーホルダー
価格：各1,980円（税込）
種類数：全2種
【権利表記】
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売