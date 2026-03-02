『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より新商品が発売！

株式会社コンテンツシード


『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より新規商品が発売！


ハート型カンバッジには場面写を使用！この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4346


【注文受付期間】


・2026年3月2日(月)18:00～3月16日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年6月下旬～7月下旬以降順次発送




【特典情報】


＜【先行予約】New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT商品を税込2,000円ごとにお買い上げで、ましかくブロマイド（全11種）をランダムでプレゼント！＞





【製品情報】



ハート型カンバッジ(ランダム)

価格：550円（税込）


セット：7,700円（税込）


種類数：全14種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






証明写真風ステッカー(ランダム)

価格：550円（税込）


セット：6,050円（税込）


種類数：全11種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ホログラムキーホルダー

価格：各1,210円（税込）


種類数：全11種






ホログラムアクリルフィギュア

価格：各1,980円（税込）


種類数：全11種






フォトフレームキーホルダー

価格：各1,980円（税込）


種類数：全4種






携帯風キーホルダー

価格：各1,980円（税込）


種類数：全2種






【権利表記】


(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売