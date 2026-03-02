ヘルスサポート ブランド KINDCARE （カインドケア）より、歩行車.hoops（フープス）の販売を開始

WATAKI株式会社.hoops

WATAKI株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO/COO：渡邊祥一郎）が運営する

ヘルスサポートブランド「KINDCARE （カインドケア）」は、4/1（水）より歩行車.hoops (企画・設計 株式会社ユーキ・トレーディング) の取扱いを開始する予定です。

全国発売に先駆け、3/25（水）～31（火）までKINDCARE 高島屋グループ各店にて独占先行受注販売を開始いたします。

＜.hoops 独占先行受注販売 開催概要＞

〇開催期間：2026/3/25（水）～ 3/31（火）

〇開催店舗：KINDCARE高島屋各店

（高崎高島屋、柏高島屋、日本橋高島屋、横浜高島屋、玉川高島屋S.C.、京都高島屋、大阪高島屋、岡山高島屋、泉北高島屋、新宿高島屋、大宮高島屋）

.hoops（フープス）製品概要

歩行に少し不安があっても、外出を楽しみたいと願う方は多くいらっしゃいます。

そのような方にとって、安心して使えるサポートはとても大切です。

お気に入りのスニーカーや自転車のように軽やかで、思わず人に見せたくなるほどスタイリッシュな歩行サポートがあれば、外出はもっと楽しくなるはずです。

.hoopsは、お洒落を楽しむ現代のユーザーのために開発された、新しいモビリティ。

日本人の目線で、デザインと機能の両方に徹底してこだわったデザイン。

人や家族とのつながり、そして時間の巡りを連想させる特徴的なフープ（輪）のデザインは、美しさだけでなく、衝撃を吸収し耐久性を高めるための構造でもあります。

曲線を基調としたやさしいフォルムは、見た目だけでなく衝撃吸収にも優れています。

さらに、強くて軽いカーボンフレームが、外出をより気軽なものにしてくれます。

そして、日本企画ならではの使いやすさを、細部にまで追求しました。

.hoopsとともに、楽しく、新しい日常をお過ごしください。

.hoops 商品画像商品名：.hoops（フープス）

【お出かけが楽しくなる、３つのポイント】

1. スタイリッシュなデザインとカラーバリエーション：思わず人に見せたくなるほどお洒落。

2. 曲線を基調としたやさしいフォルム：見た目だけでなく衝撃吸収にも優れています。

3. 強くて軽いカーボンフレーム：外出をより気軽なものにしてくれます。

一般発売予定日：4/1（水）～

予価：93,000円（非課税）*

*本品は現在輸入手続き中のため、消費税の課税区分は最終確認前です

色：2色（グレースレッド、ヘーゼルナッツ）

【サイズスペック】

全幅：600mm

全高：800-930mm

奥行：665mm

座面高：540mm

シート幅：420mm

重量：5.4kg

耐荷重：136kg

【素材】

フレーム：カーボン

グリップ：PVC

タイヤ：ポリウレタン

【生産国】中国

■ISO-11199-2:2021適合

※歩行器の国際規格

＜KINDCAREが紡ぐ想いと歩み＞

私たちKINDCAREは、1994年の創業以来、心を込めて「ヘルスケアサポート製品」をお届けしてまいりました。設立のきっかけは、当社四代目の実体験にありました。足の不自由になった父のために、必要な歩行サポート用品や、着やすい衣服、生活をサポートする自助具を求めて、店から店へと奔走した日々。その時、深く心に刻まれた二つの想い。「すべての必要なものが一カ所で揃い、専門知識を持った相談相手がいれば、どれほど心強かっただろう」「もっと明るく、お洒落なデザインの商品があれば、父の心をどれほど晴れやかにできただろう」この経験から誕生したKINDCAREは、機能性と美しさを兼ね備えた製品を豊富に取り揃え、経験豊かなスタイルコーディネーターが、お客様のニーズに親身に寄り添い、ご提案させていただきます。皆様の健やかな毎日を支えるパートナーとして、日々の暮らしに寄り添う笑顔のサポーターとして。おひとりおひとりの人生を、優しく、あたたかく彩ってまいります。

https://kindcare.com/