【アッシュプラスエリオトロープ】マニプリ＜コットンシルクストール120＞メドウバンダナの限定色を4月上旬から展開予定

アッシュプラスエリオトロープ(H+HELIOTROPE)は、マニプリの＜コットンシルクストール120＞メドウバンダナの限定色を展開いたします。本アイテムはアッシュプラスエリオトロープの色別注で、＜ダークネイビー×ホワイト＞＜ホワイト×ダークネイビー＞の2色をご用意いたしました。

＜アッシュプラスエリオトロープ公式オンラインストア＞のほか、＜アッシュプラスエリオトロープ金沢＞＜アッシュプラスエリオトロープ善光寺表参道＞＜アッシュプラスエリオトロープ福岡＞の3店舗で販売いたします。

■アッシュプラスエリオトロープだけの限定カラー

欧米やアジアでも注目を集めるスカーフブランド、マニプリ。今回アッシュプラスエリオトロープがチョイスした「メドウバンダナ」は、そよ風に揺れる野原(meadow)の草花をイメージした人気の柄です。少しかすれた質感の線が軽やかな印象を与えます。＜ダークネイビー×ホワイト＞＜ホワイト×ダークネイビー＞のカラー展開は、アッシュプラスエリオトロープだけの特別な配色です。

マニプリのコットンシルクストールはインドの職人によって1枚ずつ丁寧に手捺染（てなっせん／ハンドプリント）で柄を施しています。生地を一度洗いにかけることでコットンのほどよい張り感は保ちながら、まろやかな肌触りに。さらにシルクならではの光沢が加わり、上質な素材の良さを引き立てます。使うほどに肌に馴染み、身にまとうと独特の落ち感が出て、シンプルなコーディネートにも奥行きがでます。少し肌寒い春先の羽織りや、夏の日焼け、冷房対策にも便利な1枚です。

【manipuri x H+HELIOTROPE】限定 2色

左【マニプリ】＜コットンシルクストール120＞メドウバンダナ <ダークネイビー×ホワイト>

右【マニプリ】＜コットンシルクストール120＞メドウバンダナ <ホワイト×ダークネイビー>

■発売日：2026年4月上旬発売予定（数量限定）

＜アッシュプラスエリオトロープ公式オンラインストア＞のほか、＜アッシュプラスエリオトロープ金沢＞＜アッシュプラスエリオトロープ善光寺表参道＞＜アッシュプラスエリオトロープ福岡＞の3店舗にて販売

■公式オンラインストアURL: https://hplusheliotrope.jp/

■価格：各\15,400円（税込）

■素材：コットン70%、シルク30%

■サイズ：120x120cm

■生産国：インド

公式オンラインストア :https://hplusheliotrope.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=prtimes

■アッシュプラスエリオトロープ金沢

石川県金沢市十間町9-5

TEL: 076-204-8650

OPEN: 11:00-19:00

定休日：木曜日

▼公式インスタグラム https://www.instagram.com/hplusheliotrope_kanazawa/

■アッシュプラスエリオトロープ善光寺表参道

長野県長野市長野大門町52-1

TEL: 026-219-3072

OPEN: 平日12:00-18:00 土日：10:00-18:00

定休日：水曜日

▼公式インスタグラム https://www.instagram.com/hplusheliotrope_nagano/

■アッシュプラスエリオトロープ福岡

福岡県福岡市中央区薬院4-6-27

TEL: 092-406-3890

OPEN: 11:00-19:00

定休日：木曜日

▼公式インスタグラム https://www.instagram.com/hplus_fukuoka/

アッシュプラスエリオトロープ（H+HELIOTROPE）は、日々の装いに少しの冒険とモードな気分を添えてくれるようなワードロープを大人の女性にご提案するセレクトショップです。上質な国内外のブランドをメインに、他にもポップアップショップや受注会を随時開催し、世界各国から選び抜かれたバラエティ豊かなアイテムや新しいブランドとの出会いの場もお届けしています。

金沢店（石川県金沢市）、善光寺表参道店（長野県長野市）、福岡店（福岡県福岡市中央区薬院）の3店舗と公式オンラインストアで展開しています。ブティックごとに外観や内観が異なり、街の歴史やウィンドー越しの外に広がる景色を空間デザインに取り入れています。街ごとの佇まいや空気感と一緒に、アッシュプラスエリオトロープの世界観を体感していただけます。

【主なお取り扱いブランド】ティッカ(TICCA) 、エンリカ(enrica)、 マニプリ(manipuri)、ネブローニ(NEBULONI E.)、オルセット(ORSETTO)、アソースメレ(ASAUCE MELER)、バトナー（BATONER）、ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）、 バウト（BOWTE）、 シチズンズオブヒューマニティ（CITIZENS of HUMANITY）、コグザビッグスモーク (COGTHEBIGSMOKE)、クロ（KURO）、 レプレリードパリ （LES PRAIRIES DE PARIS）、メアリーオルターナ（MARY AL TERNA）、 シーオール（SEEALL）

始まりは2006年7月。

まだ新幹線も通っていなかった石川県金沢市の郊外にひっそりとオープンしたセレクトショップ、エリオトロープ（HELIOTROPE）。バニラのような優しい香りのする紫色の小さな花を多数付ける花の名前がエリオトロープ。名前には、ギリシャ語のhelios（太陽）とtrope（向く）で、「太陽に向かう」という意味もあり、太陽の陽が少ない金沢の地にエリオトロープのような可憐な花を咲かせたいと思い店名にしました。

金沢店に続き、善光寺表参道店をオープンし、3店舗目の福岡店をオープンするのをきっかけにもっと新しいことに挑戦していきたいとの思いが強くなり、店名をアッシュプラスエリオトロープ（H+HELIOTROPE）に変えました。「H+」（アッシュプラス）の部分には、HAPPYでHEARTFULな商品を提案していくショップにしていこうと言う思いが詰まっています。

永く愛着が持てるベーシックなアイテムに自由な発想のモードなアイテムを加えることで、大人の女性ならではのリラックス感の中に覗く女性らしさとスタイルのある着こなしを演出する遊びごころがあるセレクトショップがアッシュプラスエリオトロープ。どんなお店に育っていくのか、どんな新しい歴史が刻まれていくのか、どんな方々との出逢いがまたあるのか。お客様との出会いを大切に…楽しいもの、キラキラワクワクするものをご紹介していきます。

▼公式オンラインストア https://hplusheliotrope.jp/

