心地よい接触冷感 × ラベンダーの香り『ぴたっと冷感タイム ひんやりアイマスク』が新発売

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『ぴたっと冷感タイム ひんやりアイマスク』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月2日より販売開始いたします。

※写真はイメージです。

冷蔵・電源不要で、袋から取り出してすぐに使える接触冷感タイプ。ラベンダーの香りと心地よい冷涼感で、寝苦しい夜のお休み前や仕事・勉強の合間のリフレッシュ、旅行や移動時のリラックスタイムにおすすめです。

■商品特徴

約60分の冷却持続を実現。接触冷感設計により、のせる前の肌温度から約3℃低下（※）。

夏の熱帯夜や暑さによる不快感を和らげ、お休み前にリフレッシュできます。

※使用条件や個人によって効果が異なります。室温30℃で測定。表面温度34℃に設定したマネキンを用いて測定。

●冷蔵・電源不要

冷蔵庫で冷やす必要なし。袋から出してすぐ使えるため、自宅・オフィス・旅行先・移動中など、どこでも手軽に使用可能。

●ぴたっと密着設計

目元に切れ込みを入れた形状で、顔のラインにフィット。約80mm×約180mmサイズで、快適な装着感を実現。

●個包装で衛生的

5枚入りの個包装タイプ。持ち運びや保管にも便利。

■商品概要

商品名：ぴたっと冷感タイム ひんやりアイマスク

発売日：2026年3月2日

内容量：5枚（個包装）

価 格：498円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916