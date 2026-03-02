東京駅一番街 東京キャラクターストリート及び東京キャラクターストリートオンランプラザにて、大好評につき「BASEBALL HOUSE」POPUP SHOP第3弾 開催決定！！

株式会社はい

今回、東京駅一番街の東京キャラクターストリートK階段下ストリートワゴンにて、POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」第３弾を期間限定開催いたします。

メジャーで活躍中の日本人選手の魅力と、侍ジャパンの熱い想いが詰まった空間になっております。日本初上陸のデザインと数量限定ではありますが侍ジャパンオフィシャルグッズを取り揃えております！！

■現地販売情報について

販売場所:東京キャラクターストリート 地下1階 K階段下ストリートワゴン

販売期間：2026年3月6日(金)～3月19日(木)の14日間

10時00分～20時30分 （※最終日は18:00まで）

店頭商品ラインナップはお越しいただいてからのお楽しみ！！

※下記はイメージです。実際と異なる場合がございます。

■日本初上陸デザイン

日本初上陸の５デザインの販売をいたします！

Tシャツ５種・タオル１種・マグカップ２種

今年メジャーデビューのあの選手のデザインも登場！！

■オススメ商品

■オンライン販売情報について

店頭販売と同時に3月6日（金）から東京キャラクターストリートオンラインプラザにて販売

を行います。

商品情報はこちらをチェック！

https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/ebbh26

販売場所：東京キャラクターストリートオンラインプラザ

販売期間：2026年3月6日(金)10:00～3月19日(木)23:59まで

※3月6日(金) 10:00公開予定

※2026年4月下旬頃順次発送予定です。

※ご注文状況により発送予定時期は変更となる可能性がございます。

※販売中の取り扱いアイテムの変更がある場合もございます。

■入場方法について

販売開始の10時前にお越しいただいたお客様はKワゴン前でお並びいただきお待ちくだ

さい。10時になりましたらご整列いただいた順にご案内させていただきます。

多数のお客様にご来店いただいた場合は整理券をお配りする場合もございます。

※入場方法につきましては予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承く

ださい。

■お問合せ先について

責任者番号：080-7113-2133

問い合わせご対応可能時間：10時00分～20時00分