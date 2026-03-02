100%プラントベースのovgo Baker、大人気キャロットケーキがシリーズ化。3/15より春限定イースタースイーツが登場

株式会社ovgo

100%プラントベースのアメリカンベイクショップ「ovgo Baker」は、2026年3月15日（日）より、イースターをモチーフにした春限定スイーツを全店舗（Edo St. / Meiji St. / BBB / Cookie Factory）とオンラインショップで発売いたします。オンラインでは、春限定フレーバーを詰め合わせた「EASTER BOX★5枚入り」も登場。お花見ギフトや春の贈り物としても楽しめるラインナップです。



プラントベースの焼き菓子として、キャロットケーキや桜フレーバーなど季節限定商品を展開。春のギフトやお花見スイーツとしても楽しめるラインナップです。

やさしい色合いと季節感あふれるスイーツで、ovgoらしい“ちょっと気分が上がる春”をお届けします。

さらに、Edo St.（小伝馬町店）で長年愛されてきた人気商品「キャロットケーキ」がクッキーとして登場。スパイスが香るしっとり食感をそのままに、“キャロットケーキクッキー”として新たな楽しみ方をご提案します。

ギフトにぴったりな個包装タイプや、店舗で焼きたてを味わえるグーイークッキー（生クッキー）もご用意。オンラインショップでは全国配送にも対応し、春限定フレーバーをご自宅でもお楽しみいただけます。

期間中は全店舗が色とりどりの花に包まれ、まるで春のピクニックのような空間に。店内でゆっくり過ごすのはもちろん、テイクアウトして公園やお花見のお供にもぴったりです。

この春もovgoは、“おいしい選択肢”で毎日が少し楽しくなる時間をお届けします。

全店舗＆オンライン商品

左から: Yuzu Jasmine、Sakuramochi、Carrot Cake

・Carrot Cake Cookie \500 (税込)

ovgoの大人気商品キャロットケーキが「キャロットケーキクッキー」として登場。

スパイス香るクッキーに濃厚なホワイトチョコをトッピングし、一口食べるごとに変わった表情が楽しめます！

・Sakuramochi \500 (税込)

桜の塩漬けと小豆を練り込んだ生地に餅を包み込んだ毎年大人気のクッキーが帰ってきました！

もっちり食感とあまじょっぱさがクセになります。

・Yuzu Jasmine Oatmeal \480 (税込)

やさしく香るジャスミンと爽やかなゆずがアクセントのこの春絶対食べたいオートミールクッキー。

ざくっとした食感が心地よい、軽やかな味わいです。

Edo St.

左から: Earl Grey Milk Tea Bread、Carrot Cake、Easter Egg Bites

・Earl Grey Milk Tea Bread \700 (税込)

アールグレイティーがふわっと香るパウンドケーキに、ホワイトチョコレートをたっぷりかけました。中にもホワイトチョコレートが練り込まれた春のティーパーティーをイメージしたしっとりしたパウンドケーキです。

・Carrot Cake \750 (税込)

大人気のキャロットケーキがイースター仕様におめかしして再登場！クリームチーズのフロスティングに、にんじんパウダーとにんじんのミニクッキーをトッピング。

・Easter Egg Bites \500 (税込)

卵形のクッキーにパステルカラーのアイシングを施した、まるでイースターエッグなクッキー。

人気のココナッツフレーバーで1つ1つにスタッフの愛がこもっています(ハート)

Meiji St.

左から: Baby Chick Cupcake、Happy Pink Bunny Cupcake、Matcha Garden Cupcake

・Baby Chick Cupcake \860 (税込)

うるうるのつぶらな瞳で見つめてくるひよこはカスタードクリームを使用！まるでクリームパンのような味わいで口の中でふわっと優しい甘さが広がります。

・Happy Pink Bunny Cupcake \860 (税込)

うさぎのクッキーが甘じょっぱい桜ホイップクリームでおめかし！見た目が可愛く華やかなカップケーキです。カップケーキの中にはいちごジャムが入っており、桜の風味と相性バッチリな一品です。

・Matcha Garden Cupcake \860 (税込)

濃厚な抹茶ホイップ、カップケーキの中には抹茶シロップを入れ、抹茶好きな方にはたまらない一品です！隠し味にいちごジャムを使用しており、口の中でほろ苦さと甘酸っぱさが絶妙にマッチングします。

BBB

左: Carrot Cake Gooey Cookie、右: Strawberry Banana Bread

・Carrot Cake Gooey Cookie \680 (税込)

毎年大人気！ovgoのキャロットケーキが期間限定でグーイークッキーになって登場。

一口食べるとシナモンやナツメグなどのスパイスが口いっぱいに広がり、ねっちょり濃厚な生地の中にくるみのごろっと食感がアクセントに！

ずっしりした食べ応えのある、クッキーでありながらキャロットケーキを思わせる一品です。

・Strawberry Banana Bread \750 (税込)

ぎゅんっと甘酸っぱいイチゴジャムを混ぜ込んだしっとり生地に、まろやかなイチゴホワイトチョコレートをアイシング。

さらにフリーズドライのイチゴもトッピングした

贅沢ないちごづくしバナナブレッド。

オンライン

EASTER BOX★5枚入り

・EASTER BOX★5枚入り \2,500 (税込)



おうちカフェや春のピクニック、お花見ギフトや大切な人への贈り物に！イースター気分を盛り上げる、季節限定フレーバーをぎゅっと詰め込んだオンライン限定の今だけのスペシャルボックスです。

・Carrot Cake

・Sakuramochi

・Yuzu Jasmine

・Azukinako

・Sugar Black Pepper

春限定スイーツの詳細・オンラインでのご購入（全国配送）はこちら

https://ovgobaker.com/

販売期間

2026年3月15日（日）～2026年4月30日（木）

店舗概要

「ovgo Baker Edo St. 」

・住所

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町

10-8 1F

・アクセス

日比谷線小伝馬町駅より徒歩1分

都営新宿線馬喰横山駅より徒歩5分

・営業時間

平日 8:00-19:00 / 土日祝 10:00-18:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_edo.st/

「ovgo Baker Meiji St. 」

・住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

ラフォーレ原宿 2F

・アクセス

JR山手線 原宿駅より徒歩5分

東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前 〈原宿〉駅より徒歩1分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線

表参道駅より徒歩7分

・営業時間

11:00-20:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_meiji.st/

「ovgo Baker BBB」

・住所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門２丁目108-1

虎ノ門ヒルズステーションタワーB2F

T-MARKET

・アクセス

東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より

徒歩1分（駅直結）

東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅より徒歩6分

・営業時間

11:00-20:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_bbb/

「ovgo Baker Cookie Factory Shop」

・住所

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル 1F

・アクセス

東京メトロ 半蔵門線 神保町駅より徒歩4分

東京メトロ 半蔵門線 九段下駅より徒歩6分

JR総武線 水道橋駅より徒歩6分

・営業時間

9:00-18:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_cookiefactory/