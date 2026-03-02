アナタシア、満員の初台DOORSで“再スタート”を宣言2部構成ワンマンライブ「Re:魂だけはお断り 2026」で魅せた、笑いと狂熱と覚悟

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社が運営するインフルエンサーレーベル『METEORA st.』所属の5人組踊り手グループ アナタシア は、2026年2月21日(土)にワンマンライブ「Re:魂だけはお断り 2026」を初台DOORSにて開催しました。チケットは完売となり、2部構成でまったく異なる表情を見せる“アナタシアの現在地”を濃密に刻み込む公演となりました。

第1部は、人気アニソンに合わせたアナタシアらしいダンスで幕を開けました。 続くトーク＆企画コーナーでは、目隠しと耳栓をした状態で踊るという、メンバーの性格が露わになる無茶ぶり企画を実施し、観客との掛け合いも相まって会場は終始笑いに包まれました。

さらに、ソロダンスを織り交ぜた「テクノブレイク」を披露し、アットホームながらも確かな技術を感じさせる1時間となりました。“素のアナタシア”と“踊り手としてのアナタシア”が同居する、温度の高いステージでした。

第2部は一転し、怒涛の20曲を一気に駆け抜けるハードな構成となりました。 5人でのオープニングからMCを挟んで展開されたファーストパートでは、5人の呼吸が完全に揃った圧巻の一体感で会場を熱気で包み込みました。

その勢いのまま、ファン待望のソロパートへ突入しました。各メンバーが個性全開のダンスを披露し、フロアの熱量はさらに上昇しました。続くセカンドパートでは再び5人が揃い、「Theater」で空気を一変させるドラマチックな展開を見せました。

サードパートでは 5人・3人・2人 と編成を変えながらユニットブロックを展開し、組み合わせによって変化する表現力とキャラクター性が際立つステージとなりました。

そしてラストパートへ。 最後の曲前のMCでは、メンバーから 「ここからの再スタート」 という力強い言葉が語られ、さらに “武道館を目指す” という目標が宣言されると、客席からは大きな声援が沸き起こりました。最終曲「ロストワンの号哭」では、会場の熱気が最高潮に達し、全員が一体となる圧巻のフィナーレで公演は幕を閉じました。

笑い、技術、個性、覚悟。 2部構成でまったく異なる表情を見せた今回のワンマンライブは、アナタシアが次のステージへ進むための強い意思表明となりました。“再スタート”を掲げた5人が、ここからどんな景色を見せてくれるのか。 その歩みから目が離せません。

2015年に結成。

ニコニコ動画、YouTubeを中心に活動している5人組の踊り手グループ「アナタシア」。

ブレイクダンスとアクロバットを中心に様々なジャンルを取り入れた「踊ってみた」に挑戦し続け、踊ってみた動画の総再生回数は１億再生以上！

ダンスオンリーでのワンマンライブを活発に行なっており2022年8月には、Zepp divercityでのワンマンライブを開催、2025年8月には10周年となるワンマンライブを開催し、チケットSOLD OUTにて成功を収めている。

アナタシア Official YouTubehttps://www.youtube.com/@antsa_official

アナタシア Official X https://x.com/antsa_official





