新プロジェクト「カルマロックスターストリーム」、3月6日（金）よりショートボイスドラマを配信開始

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、モンソニ！の新プロジェクトとして2025年12月に始動した「カルマロックスターストリーム」において、2026年3月6日（金）より公式Xアカウントでのショートボイスドラマ配信を開始します。

「カルマロックスターストリーム」（略称：カルスト）は、独自のミクスチャー・ロックを奏でるバンド「カルマロックスター」を中心に2025年12月より展開している新プロジェクトです。「カルスト」では、カルマロックスターの魅力をより身近に感じていただけるコンテンツを公式Xアカウント（@KRST_official(https://x.com/KRST_official)）で発信しています。

■2026年3月6日（金）18：00より、公式Xスペースにてショートボイスドラマ配信開始！

ショートボイスドラマを、公式Xアカウント（@KRST_official(https://x.com/KRST_official)）の「スペース」機能にて配信します。第1回放送には、カルマロックスターのメンバー全員「バサラ（CV：細谷 佳正）」「阿鼻（CV：田中 健大）」「コクウ（CV：大野 智敬）」「キリンジ（CV：中村 悠一）」が登場します。また、今回の第1回放送を皮切りに、今後も継続的な配信を予定しています。配信スケジュールなどの最新情報は、Xにて順次発表します。

※本内容は収録済みのボイスドラマをスペースにて配信します。

※配信後もXのポスト上でアーカイブを視聴できます。

※後日新規映像付きアーカイブをモンソニ！公式YouTubeにて公開予定です。詳細は後日発表します。

※スペース配信のご視聴にはXのアカウント登録が必要です。

【配信概要】

初回配信日時：2026年3月6日（金）18：00～

配信予定時間：約3分間

配信予定回数：全7話を不定期で配信予定

配信媒体：カルマロックスターストリーム公式Xアカウント（https://x.com/KRST_official）

■2026年3月20日（金・祝）より初のグッズ販売を「モンスポットin ZeroBase渋谷」にて開始！

プロジェクト初となる公式グッズを、2026年3月20日（金・祝）より開催される期間限定POPUP SHOP「モンスポットin ZeroBase渋谷」にて販売を開始します。会場では、カルマロックスターのメンバーたちの特大パネルや、録り下ろしボイスで皆さまをお迎えします。

【販売グッズ】

カルマロックスターストリーム

アクリルスタンド（全4種）

1,800円（税込）

カルマロックスターストリーム

缶バッジ（全4種）

500円（税込）

カルマロックスターストリーム

リボン型チャーム（全4種）

2,500円（税込）

イラストカードコレクション

1パック2枚入り（全12種）

700円（税込）

※ランダム封入のため、デザインはお選びいただけません。

アクリルフレークパーツコレクション

（全8種）

900円（税込）

※ランダム封入のため、デザインはお選びいただけません。

・イラストレーター

等身イラスト：ののまろ様（@norinorimaruru(https://x.com/norinorimaruru)）

デフォルメイラスト：ウチこし様（@utks2525(https://x.com/utks2525)）

※商品イメージ・価格などは予定となっており、予告なく変更となる場合があります。

※商品画像はイメージです。商品ページのデザインや画像の色味が実際の製品と多少異なる場合があります。

※不良品以外の返品・交換はお受けいたしかねます。

【会場限定キャンペーン実施！】

期間中、「モンスポットin ZeroBase渋谷」にご来場いただいた方を対象にノベルティ配布キャンペーンを実施します。

参加方法：公式X（@KRST_official(https://x.com/KRST_official)）をフォロー

特典：プロジェクト公式「ロゴステッカー」をその場でプレゼント！

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

【モンスポット in ZeroBase渋谷開催情報】

開催日程：2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

開催場所：ZeroBase渋谷

（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂２丁目５－８）

営業時間：平日 12：00～20：00

祝日、土曜、日曜 10：00～20：00

店舗URL：https://zerobase.kesion.co.jp/shibuya/

・入場は無料です。

・店内が混み合った場合や、混雑が予想される日には、整理券の配布など入場制限を実施する場合があります。

・各商品は数量限定のため、商品によっては品切れになる場合もあります。

■カルマロックスターについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/772_1_aa3745b71e631febe98c609ad87b5714.jpg?v=202603020651 ]

音楽によって世界に安寧をもたらすため、キリンジによって結成されたバンド。

そのメンバーは、とある出来事で犬猿の仲となってしまったボーカルのバサラとベースのコクウ、呪われたギター『スクリーム』で地獄を騒がせた罪で監獄に囚われていた阿鼻、そして彼らを持ち前の知略でまとめ、あるいは時に手の上で転がすリーダーのキリンジからなる。危うさに満ちたチームだが、キリンジは「このメンバーでなくては、俺の理想は達成できない」と言って憚らない。

その音楽性は、各々の活動をバックグラウンドとした独自のミクスチャー・ロック。一度聴いたら抜け出せない中毒性を持つサウンドから、離れられなくなる者が続出している。

・1st Single『DEEP』配信中▶https://nex-tone.link/A00207965

・新作ミュージックビデオ配信中▶https://youtu.be/mmN0dDx5CUk

・カルマロックスターストリーム 公式Xアカウント▶https://x.com/KRST_official

■モンソニ！< https://anime.monster-strike.com/monsoni/ >

ゲームアプリ「モンスターストライク」の音楽をテーマにしたスピンオフプロジェクトです。個性豊かなキャラクターたちが様々なジャンルの音楽グループで活動しており、それぞれのアーティストの楽曲を誰でもかんたんに遊べるリズムゲームを展開しています。

■アプリ概要

ゲーム名 モンソニ！

カテゴリ ゲーム（ミュージック）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS13.0以降

【Android(TM)】Android 8.0以降

（Android 8.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンソニ！」を検索

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id6480383640

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixi.monsoni

■モンスターストライク< https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS） 【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI< https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライク、モンソニ！の名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。