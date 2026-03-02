『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』 FM大阪公開収録 in あべのキューズモール 開催！

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』(3月27日(金)ロードショー)の公開を記念して、 あべのキューズモールにてFM大阪公開収録の開催が決定しました！

このイベントには、製作総指揮・原作・脚本を務める西野亮廣さんと、 主人公ルビッチの声を務めた永瀬ゆずなさんが登壇します！ イベントの優先観覧エリアに抽選で300名様をご招待！ 公開収録の模様は、後日FM大阪特別番組にてOAいたします。


【公開収録概要】


タイトル：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』 FM大阪公開収録 in あべのキューズモール 開催日時：2026年3月19日(木)17:00～17:30


会場：あべのキューズモール 3階 スカイコート


出演：西野亮廣 / 永瀬ゆずな


MC：珠久美穂子(FM大阪DJ)


優先観覧エリア：300名様を無料ご招待


応募期間：3/2(月)18:00~3/9(月)23:59まで


詳細：https://www.fmosaka.net/_ct/17823683



【作品情報】


■タイトル：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』


■公開：3月27日（金）


■ヴォイスキャスト： 永瀬ゆずな 窪田正孝 / MEGUMI 小芝風花 吉原光夫 土屋アンナ 山寺宏一 藤森慎吾 伊藤沙莉 / 東野幸治 錦鯉 / 森久保祥太郎


■製作総指揮・原作・脚本：西野亮廣


■監督：廣田裕介


■原案：「チックタック ～約束の時計台～」にしのあきひろ著（幻冬舎）


■主題歌：「えんとつ町のプペル」ロザリーナ（ソニー・ミュージックレーベルズ）


■アニメーション制作：STUDIO4℃


■配給：東宝・CHIMNEY TOWN


■(C) 西野亮廣／「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」製作委員会


■公式サイト：poupelle.com


■公式X/TikTok/Facebook @poupellemovie


■公式Instagram @poupelleofchimneytown