『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』 FM大阪公開収録 in あべのキューズモール 開催！
『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』(3月27日(金)ロードショー)の公開を記念して、 あべのキューズモールにてFM大阪公開収録の開催が決定しました！
このイベントには、製作総指揮・原作・脚本を務める西野亮廣さんと、 主人公ルビッチの声を務めた永瀬ゆずなさんが登壇します！ イベントの優先観覧エリアに抽選で300名様をご招待！ 公開収録の模様は、後日FM大阪特別番組にてOAいたします。
【公開収録概要】
タイトル：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』 FM大阪公開収録 in あべのキューズモール 開催日時：2026年3月19日(木)17:00～17:30
会場：あべのキューズモール 3階 スカイコート
出演：西野亮廣 / 永瀬ゆずな
MC：珠久美穂子(FM大阪DJ)
優先観覧エリア：300名様を無料ご招待
応募期間：3/2(月)18:00~3/9(月)23:59まで
詳細：https://www.fmosaka.net/_ct/17823683
【作品情報】
■タイトル：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』
■公開：3月27日（金）
■ヴォイスキャスト： 永瀬ゆずな 窪田正孝 / MEGUMI 小芝風花 吉原光夫 土屋アンナ 山寺宏一 藤森慎吾 伊藤沙莉 / 東野幸治 錦鯉 / 森久保祥太郎
■製作総指揮・原作・脚本：西野亮廣
■監督：廣田裕介
■原案：「チックタック ～約束の時計台～」にしのあきひろ著（幻冬舎）
■主題歌：「えんとつ町のプペル」ロザリーナ（ソニー・ミュージックレーベルズ）
■アニメーション制作：STUDIO4℃
■配給：東宝・CHIMNEY TOWN
■(C) 西野亮廣／「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」製作委員会
■公式サイト：poupelle.com
■公式X/TikTok/Facebook @poupellemovie
■公式Instagram @poupelleofchimneytown