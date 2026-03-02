【ジョー マローン ロンドン】「イングリッシュ ペアー」の新たな物語 ジョージア・メイ・ジャガーとリジー・ジャガーをグローバル ブランド アンバサダーに起用

ELCジャパン合同会社

英国発フレグランス ライフスタイル ブランド、ジョー マローン ロンドンは、「イングリッシュ ペアー & フリージア」および「イングリッシュ ペアー & スイート ピー」のグローバル ブランド アンバサダーとして、英国モデルのジョージア・メイ・ジャガーとリジー・ジャガーを起用します。



ロックンロールをルーツに持ちながら、それぞれに異なる個性とスタイルを体現するふたり。

その魅力は、彼女たちが選ぶ香りにも映し出されています。

ジョー マローン ロンドンを象徴する素材のひとつである“ペアー（洋梨）”を主役に、「イングリッシュ ペアー & フリージア」と「イングリッシュ ペアー & スイート ピー」は、同じ果実から生まれた、ふたつの異なる魅力を描き出します。



どちらの香りにも、タイムレスで、ジョー マローン ロンドンらしい“イングリッシュ ペアー”の魅力が息づいています。

キャンペーンについて

陽光あふれる果樹園へ。ふたつの香り、ひとつの果実。

みずみずしい果実が実る英国の果樹園を舞台に、同じペアーから生まれたふたつの香りが描かれます。それぞれに異なる表情を持ちながら、姉妹や親友のように寄り添い、互いの個性を引き立て合う存在。言葉を超えて結ばれる感情の絆。香りがそのつながりを静かに物語ります。

ジョージア・メイ・ジャガー（Georgia May Jagger）

ジョージア・メイ・ジャガー（Georgia May Jagger）

若くしてモデルとしてキャリアをスタートし、世界的なビューティー・ファッション ブランドのキャンペーンに多数出演。2023年には自身のスキンケア ブランド「MAY Botanicals」をローンチ。ヘアカラー ブランド「Bleach London」の共同オーナーであり、英国ビューティー カウンシルのウェルビーイング アンバサダーも務めています。

リジー・ジャガー（Lizzy Jagger）

リジー・ジャガー（Lizzy Jagger）

1998年にランウェイ デビュー後、世界各国のファッション ウィークやグローバル ブランドのキャンペーンに出演。女性の権利向上を支援する活動にも積極的で、ドキュメンタリー映画「Equal Means Equal」の制作にも携わりました。女性の平等を考える日「Women’s Equality Day」から「Women’s Equality Week」へと広げるムーブメントを後押ししています。

イングリッシュ ペアー & フリージア

― 時代を超えて愛される、アイコニックな香り

黄金色の陽光に包まれた果樹園。

熟したウィリアム ペアーのジューシーなみずみずしさを、白く可憐なフリージアがエレガントに包み込みます。

ローズが華やかさを添え、パチョリの奥行きが香りに深みを与える、洗練されたフルーティ フレグランスです。

香りのノート

トップ：ウィリアム ペアー

ハート：フリージア

ベース：パチョリ

「クラシックでエレガント。毎日でも、どんなシーンでも自然に手に取れる香り。本当にタイムレスだと思います。」

― ジョージア・メイ・ジャガー

イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー

― 軽やかで心弾む、新たなクラシック

春の訪れとともに、果樹園が生命感あふれる表情を見せる瞬間。

枝いっぱいに実るグリーン ペアーのフレッシュな香りに、やさしくパステルカラーのスイート ピーが重なり、パウダリーなホワイト ムスクがやわらかな余韻を残します。

香りのノート

トップ：ウィリアム ペアー

ハート：スイート ピー

ベース：ホワイト ムスク

「身にまとうと、思わず笑顔になる香り。遊び心があって、さりげなく、一日の気分を明るくしてくれます。」

― リジー・ジャガー

同じ果実から生まれた、ふたつの香り。

それぞれの個性が響き合いながら、イングリッシュ ペアーの物語は、これからも新たな章を紡いでいきます。

ABOUT JO MALONE LONDON

1994年に誕生して以来、ジョー マローン ロンドンは、どんなシーンでも満足いただけるシンプルでエレガントな香りを創り出しています。1999年にエスティ ローダー カンパニーズ の傘下に入り、現在では独創的な香りと英国スタイルを象徴するブランドとして世界的に知られています。

