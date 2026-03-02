【創業20周年記念】Live2D、2026年度限定で学割を「80%OFF」に。

株式会社Live2DLive2D学割 2026年度限定で80%OFFに

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、創業20周年を記念し、クリエイターの「未来」をテーマにした新たなプロジェクト『Shape the Future(https://www.live2d.jp/20th-anniversary/)』をスタートしています。

このプロジェクトの一環として、Live2D 学割プログラム(https://student.live2d.com/student-discount/)の割引率を2026年度限定で76%から80%に引き上げます。

なぜ、2026年度だけ、学割を「80%OFF」にするのか

「未来」を担う若いクリエイターを応援するため、Live2D社ではさまざまな取り組みを行ってきました(https://www.live2d.jp/20th-anniversary/report.html)。2020年に開始したLive2D 学割プログラムも、その一つです。プロ仕様のツールであるCubism PROを、学生の皆さんが在学中に、負担の少ない価格で、じっくりと習得できるように用意したものです。これまで全世界で約20,000人の学生がこの学割プログラムを利用して創作の一歩を踏み出しました。

この「80」という数字は、私たちが創業以来見据えていた「100年後もクリエイターから愛され続ける存在になる」という目標。そこから、これまで歩んだ20年を引いた「これからの80年」を象徴しています。

【学割プログラムに込めた私たちからのメッセージ】

https://www.live2d.jp/20th-anniversary/student-discount.html

追加特典 - 『Live2D JUKU』の基礎講座 (2026年4月30日まで)

さらに、学割申請者には、Live2D公式オンライン講座『Live2D JUKU』の基礎講座第一弾が見放題になる特典を2026年4月30日までの期間限定でプレゼントしています。

実施概要

「Shape the Future」とは？

- 対象期間： 2026年3月2日 ～ 2027年3月31日（2026年度限定）- 内容： 「Live2D Cubism PRO for Indie 3年間プラン」の割引率を80%へ適用- 利用条件： 学生用メールアドレスや資格証明書の提出により対象資格を証明- 対象： 全世界の学生・教職員の皆様- 追加特典： オンライン講座『Live2D JUKU』基礎講座第一弾の視聴権 (2026年4月30日まで)Live2D 20周年記念プロジェクト「Shape the Future」

2026年に創業20周年を迎える株式会社Live2Dによる、クリエイターの「未来」をテーマにしたプロジェクト。約1年間、様々な施策やコンテンツを通じて、クリエイターの皆さまと共に未来を切り拓いていくことを目的としています。



【Live2D 20周年記念プロジェクト「Shape the Future」 特設サイト】

https://www.live2d.jp/20th-anniversary/

Live2D JUKUとは？Live2D JUKU ロゴ

株式会社Live2D所属のデザイナーチーム『Live2D Creative Studio』が運営する、Live2D公式オンライン講座。Live2D Creative StudioのYouTubeチャンネルの有料メンバーシップ登録をして頂く事で、現場で活躍するデザイナーが制作・監修した制作講座の他、作品の添削や、質疑応答、ゲストを迎えたトークなど、多彩な内容の配信をご覧いただけます。

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Live2DCS_JUKU