ホビーサーチから日ごろの感謝を込めて──キャラクターグッズ送料分ポイントバックキャンペーン開催決定！

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、キャラクターグッズカテゴリー商品を対象とした、「キャラクターグッズ 送料分ポイントバックキャンペーン」を、2026年3月2日より弊社Webサイトにて開催することをお知らせいたします。

✦キャラクターグッズ 送料分ポイントバックキャンペーン開催！ ✦

日ごろのご利用の感謝を込めて、期間限定で「キャラクターグッズ 送料分ポイントバックキャンペーン」を開催いたします。

期間中、キャラクターグッズを税込5,500円以上ご購入いただいたお客様に、送料分のポイントをプレゼントいたします。



まとめ買いのチャンスをぜひお見逃しなく。

◆キャンペーン期間

2026年3月2日（月）18:00 ～ 2026年3月31日（火）23:59

◆ キャンペーン内容

送料分ポイントをプレゼント

※ポイント付与はキャンペーン終了後、4月中旬より順次実施予定です。

◆ 販売サイト

・キャンペーンサイト：https://www.1999.co.jp/campaign/pointback2026/

・ホビーサーチキャラクターグッズ：https://www.1999.co.jp/chara/

◆勝利の女神：NIKKE

◆ブルーロック

◆超かぐや姫！

◆チェンソーマン

◆ブルーアーカイブ -Blue Archive-

◆銀魂

【注意事項】

※現在、当店にある商品が対象となります。よって今後発売商品をご予約されても、キャンペーンの対象になりません。

※対象の金額設定は全て税込となります。

※1注文でキャラクターグッズを5,500円以上ご購入いただかないと対象になりません。

※購入金額が20,000円を超えて、送料無料になった場合は、キャンペーン対象外となります。

※キャラクターグッズのカテゴリーは当社の基準とさせていただきます。

※お1人様1回のみの付与とさせていただきます。期間中2回以上ご購入されても最初の注文分以外はポイントバックの対象にはなりません。

※期間中にご購入し、4/6までに出荷された注文が対象となります。

※発送方法はゆうパケット・佐川急便に限らせていただきます。他の発送方法の場合、こちらで変更またはキャンペーンの対象外となる場合がございます。

※万が一、ご購入商品の在庫がなく、金額に未達になった場合は、キャンペーン対象外となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

