【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』2月27日放送回は、MONSTA Xがゲストとして登場！

2026年3月2日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年2月27日（金）の放送回には、千葉、大阪にてワールドツアー日本公演を控えているMONSTA Xがスタジオゲストとして2週間ぶりに登場しました。

また、同日のチャート投票では、Jeong Dong-won (JD1)による「오늘을 건너 내일 다시 만나는 길(Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow)」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■先々週に引き続きMONSTA Xが登場！

2月27日のオンエアは、先々週に続きMONSTA X（兵役中のI.Mさんを除く）が登場！

元気な挨拶でスタートした今回は、KIHYUN（キヒョン）さん、HYUNGWON（ヒョンウォン）さん、JOOHONEY（ジュホン）さんを中心にお話を伺いました。

後輩グループIVEのREIとのコラボ曲が本チャートで1位を獲得したJOOHONEYさん、素晴らしい快挙です！

昨年迎えたデビュー10周年について、KIHYUNさんは「とても嬉しく感謝。時間が早く過ぎるように感じます」、JJOOHONEYさんは「光栄です。20周年に向けて進みます」と頼もしい言葉をくれました。

熱狂のワールドツアーと日本のファンへの想い

7年ぶりのワールドツアーは、期間が空いたものの完全体で披露でき「とても楽しくて感動した」とのこと。怒涛の3日間公演について、MINHYUKさんが「最終日は体が動かなかった」と振り返ると、KIHYUNさんは「僕は初日が疲れた」、JOOHONEYさんは「毎日を乗り越える感覚」とリアルな本音が飛び交いました。

日本のファンに対し「空いた期間があっても、変わらず待っていてくれて感謝しています」とコメント。「日本はどんな場所？」という質問にKIHYUNさんは「兄が結婚して東京にいるので第2の故郷みたい（ちなみにお兄さんも10周年！）」と素敵なエピソードも。JOOHONEYさんも「日本のファンが激しくジャンプして盛り上げてくれてびっくりした」と絶賛していました。

日本公演への意気込み

番組ではJOOHONEYさんとI.Mさんが制作に参加した「あなたがやりたいことをやりなさい」というエールが込められた一曲『Do what I want』をオンエア。

ゴールデンウィークの日本公演（4月千葉・5月大阪）に向け、最後に熱い意気込みをいただきました！

SHOWNU「日本での公演、ファンと楽しく過ごしたいです」

MINHYUK「昔の日本ツアーの幸せな記憶があります。一緒に楽しみましょう！」

KIHYUN「久しぶりのコンサート、MONBEBE、走りましょう！」

HYUNGWON「早く会いたくて死にそうだ！」

JOOHONEY「MONSTA XがなぜMONSTA Xなのか、お見せします！」

日本公演での彼らのパフォーマンスから目が離せません！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

Stray Kidsの「Do It」がMVPに選ばれ月間1位を獲得!

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートの投票数の累計で決まる月間チャート1位は、Stray Kidsによる「Do It」となり、番組内でもオンエアされました。

月間MVPアーティストには「K-STAR CHART」を運営する「K-STAR PROJECT 実行委員会」より、特別なトロフィーをお贈りします。

2月の『IDOL CHAMP』アプリ月間累計チャート 1位～10位

『IDOL CHAMP』内のファン投票の週間チャートは表の結果となりました。

今週は、兵役に伴うファンの熱い想いが結果に結びついた首位から、着実に順位を上げてきた実力派まで、見逃せないトップランカーたちを1位から順にご紹介します。

▼1位（2週連続）：Jeong Dong-won (JD1)「오늘을 건너 내일 다시 만나는 길 (Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow)」

5位から一気に首位へ駆け上がり、見事2週連続で1位を獲得！日本語で「今日を越えて明日また会う道」という意味を持つこの曲。月曜日に入隊するも、ファンの温かい愛と熱い想いが表れた結果となりました。

▼2位（TOP3初登場）：ATEEZ「Adrenaline」

12位から大きくジャンプアップし、見事初めてのTOP3入り！13枚目のMINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.4』のタイトル曲で、満場一致でタイトル曲に決まったという自信作です。ATEEZにしかこなせない独特のビート感とサウンドで、最高に盛り上がる一曲！圧倒的なパフォーマンスとボーカルが光る、今のカッコいいスタイルをこれからも貫いてほしいですね。

▼3位：Stray Kids「Do It」

先週の6位からトップ3へ返り咲き！12月の初登場から常に上位を占め続ける安定した強さを見せ、1月に続いて今月もMVPを獲得しました。

2月23日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

