【イケボASMR配信者×音フェチ喫茶店店員】友情と劣情がせめぎ合い共鳴する、BLコミック『Effect of 528Hz』合冊版 配信開始！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付合冊版『Effect of 528Hz』を、Renta!にて先行配信を開始いたしました。
書籍情報
『Effect of 528Hz』
https://comicrouge.jp/detail/eo528hz.html
著：芳野さと（https://x.com/Yosinosatoooo）
あらすじ
若くして脱サラし喫茶店で働く一ノ瀬（イチ）は、ASMR配信者に推しがいる。
ある日、店の常連客・戸野村（トノ）が実は推し本人だったことを知り
録音協力という名目で関係を深めていく一ノ瀬だったが、
収録内容が次第に身体接触を伴う過度なスキンシップに変化する。
歯止めが利かない推し活が始まってしまい――…
友情と劣情がせめぎ合うセクシャルピュアラブストーリー。
【収録内容】
Effect of 528Hz 第1話～第6話
描き下ろし漫画12P
Renta！限定 描き下ろし漫画1P
【配信日】
先行配信
■Renta!：2026年3月2日(月)
全書店配信
■コミックシーモア/ebookjapan/LINEマンガ/DMMブックス/Amazon kindle 他：2026年4月30日(木)
【書店限定特典】
■Renta!：描き下ろし漫画1P
■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画
■ebookjapan/LINEマンガ：描き下ろし1P漫画
「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル
女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！
コミックRouge公式サイト https://comicrouge.jp/
コミックRouge編集部X https://twitter.com/comic_rouge
コミックRouge BL部X https://twitter.com/COMIC_RougeBL
【お問い合わせ先】
mm_koukoku@microgroup.co.jp