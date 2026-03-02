【イケボASMR配信者×音フェチ喫茶店店員】友情と劣情がせめぎ合い共鳴する、BLコミック『Effect of 528Hz』合冊版 配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付合冊版『Effect of 528Hz』を、Renta!にて先行配信を開始いたしました。



書籍情報





『Effect of 528Hz』


https://comicrouge.jp/detail/eo528hz.html


著：芳野さと（https://x.com/Yosinosatoooo）




あらすじ


若くして脱サラし喫茶店で働く一ノ瀬（イチ）は、ASMR配信者に推しがいる。



ある日、店の常連客・戸野村（トノ）が実は推し本人だったことを知り


録音協力という名目で関係を深めていく一ノ瀬だったが、


収録内容が次第に身体接触を伴う過度なスキンシップに変化する。



歯止めが利かない推し活が始まってしまい――…


友情と劣情がせめぎ合うセクシャルピュアラブストーリー。














【収録内容】


Effect of 528Hz 第1話～第6話


描き下ろし漫画12P


Renta！限定 描き下ろし漫画1P



【配信日】


先行配信


■Renta!：2026年3月2日(月)



全書店配信


■コミックシーモア/ebookjapan/LINEマンガ/DMMブックス/Amazon kindle　他：2026年4月30日(木)





【書店限定特典】


■Renta!：描き下ろし漫画1P


■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画


■ebookjapan/LINEマンガ：描き下ろし1P漫画




「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル




女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！


コミックRouge公式サイト　https://comicrouge.jp/


コミックRouge編集部X　https://twitter.com/comic_rouge


コミックRouge BL部X 　https://twitter.com/COMIC_RougeBL


【お問い合わせ先】


mm_koukoku@microgroup.co.jp