【イケボASMR配信者×音フェチ喫茶店店員】友情と劣情がせめぎ合い共鳴する、BLコミック『Effect of 528Hz』合冊版 配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付合冊版『Effect of 528Hz』を、Renta!にて先行配信を開始いたしました。

書籍情報

『Effect of 528Hz』

https://comicrouge.jp/detail/eo528hz.html

著：芳野さと（https://x.com/Yosinosatoooo）

あらすじ

若くして脱サラし喫茶店で働く一ノ瀬（イチ）は、ASMR配信者に推しがいる。

ある日、店の常連客・戸野村（トノ）が実は推し本人だったことを知り

録音協力という名目で関係を深めていく一ノ瀬だったが、

収録内容が次第に身体接触を伴う過度なスキンシップに変化する。

歯止めが利かない推し活が始まってしまい――…

友情と劣情がせめぎ合うセクシャルピュアラブストーリー。

【収録内容】

Effect of 528Hz 第1話～第6話

描き下ろし漫画12P

Renta！限定 描き下ろし漫画1P

【配信日】

先行配信

■Renta!：2026年3月2日(月)

全書店配信

■コミックシーモア/ebookjapan/LINEマンガ/DMMブックス/Amazon kindle 他：2026年4月30日(木)

【書店限定特典】

■Renta!：描き下ろし漫画1P

■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画

■ebookjapan/LINEマンガ：描き下ろし1P漫画

「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル

女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！

コミックRouge公式サイト https://comicrouge.jp/

コミックRouge編集部X https://twitter.com/comic_rouge

コミックRouge BL部X https://twitter.com/COMIC_RougeBL

【お問い合わせ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp