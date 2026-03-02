Omotenashi Stage『18TRIP』 3公演の詳細&キャスト解禁！
株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）は、大型ライブイベント『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』で発表した同作の舞台、Omotenashi Stage『18TRIP』について詳細を発表しました。
2026年8月に上演する朝班【R1ze】＆夕班【Ev3ns】をメインとしたOmotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-、2027年1月に上演する昼班【Day2】＆夜班【L4mps】をメインとしたOmotenashi Stage『18TRIP』 -Day2＆L4mps-、そして2027年初夏に上演予定のOmotenashi Stage『18TRIP』 2027年新作公演、3公演の上演が決定いたしました。
今回解禁となったキャストは、既に発表済みの衣川 季肋 役：佐藤祐吾、百目鬼 潜 役：矢田悠祐に加えて、 朝班【R1ze】に、西園 練牙 役：坪倉康晴、大黒 可不可 役：中山咲月、叢雲 添 役：三橋優樹、神名 雪風 役：栗原航大、鹿 礼光 役：吉澤 翼、昼班【Day2】に五十竹 あく太 役：河村薫平、斜木 七基 役：岡田翔大郎、輝矢 宗氏 役：阿部カノン、久 楽間 潮 役：小椋涼介、夕班【Ev3ns】に北片 來人 役：舟木 健、畔川 幾成 役：崎元リスト、夏焼 千弥 役：安部 瞬、木ノ内 太緒 役：宮本龍之介、夜班【L4mps】に蜂乃屋 凪 役：北川尚弥、白光 糖衣 役：坂井 翔、白光 琉衣 役：とまん、棗 夜鷹 役：楚南 慧、夜半 子タろ 役：結城伽寿也【コンダクター】には笛吹 也千代 役：中三川歳輝、雁金 朔次郎 役：足立英昭、北 片 生行 役：日之出莉玖、岩渕 ダニエル 比呂士 役：森本竜馬、浜咲 楓 役に岩崎 真とそれぞれの持ち味が重なり合う、魅力的な布陣が決定しました。（※出演公演については追って公開いたします。）
またOmotenashi Stage『18TRIP』の公演ティザービジュアルが公開！
各班のリーダーと0区長の可不可はもちろん、各ユニットのメンバーやコンダクターなど、個性豊かなキャラクターが揃い「HAMA18区」の世界へおもてなしいたします！
Omotenashi Stage『18TRIP』に引き続き、ご注目ください！
キャストコメント
大黒 可不可 役：中山咲月
大黒 可不可を演じさせていただきます、中山咲月です。
ストーリーを読み進めていくうちに、思慮深い可不可の心の強さや過去を知っていつのまにかファンになっておりました。
自分も体が強い方ではないので、可不可と共に頑張っていきたいと思います！皆さまを素敵な旅に連れて行けるよう精進して参ります。
最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。
西園 練牙 役：坪倉康晴
Omotenashi Stage『18TRIP』という素敵な世界に、西園 練牙 役として参加させていただけることを大変嬉しく思っています！
お芝居はもちろん、作品の魅力をしっかりとお届けし、皆さまに楽しんでいただけるよう、一つ一つ大切に演じていきます。
キャスト、スタッフそして何よりも皆さまと最高の作品を創り上げられるよう全力で挑みます！
劇場でお会いできる日を楽しみにしています。
五十竹 あく太 役：河村薫平
皆さま初めまして！河村薫平です！
多くの方に愛されている本作品の初舞台化にあく太くんとして参加できること、とっても嬉しく思います！！
カンパニーのみんなと、銀河的に最高な舞台をお届けできるよう最後まで駆け抜けます！！！
楽しみにしていて下さい！どんとこーいっ！！！
北片 來人 役：舟木 健
夕班「Ev3ns」のリーダー、北片 來人を演じさせて頂く、NORDの舟木 健です。
繊細に作り込まれた世界の中で、秀逸に絡み合う魅力的なキャラ達の人生。その一人として参加できる事に心から喜びを感じております。來人の生き様を丁寧に演じて、原作ファン、演劇ファン、様々な方に愛される作品にできるよう全力で臨みます。
よろしくお願いいたします！
蜂乃屋 凪 役：北川尚弥
まずこのような素敵な世界観の作品に携わる事ができ、とても嬉しく思います。
皆さまに楽しんでいただけますよう夜班のリーダーとしての責任を持ち、役を深めて、皆さまを「HAMA18区」の世界へおもてなしいたします！
今からどのような舞台が完成するのかとても楽しみですし、先々の公演も決定しているので、期待を裏切らないよう精一杯努めたいと思います。
劇場で会えるのを楽しみにしています！
公演概要
公演タイトル Omotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-
期間・劇場 2026年8月9月、HAMA公演（神奈川）・KOBE公演（兵庫）
公演タイトル Omotenashi Stage『18TRIP』 -Day2＆L4mps-
期間・劇場 2027年1月、HAMA公演（神奈川）・KOBE公演（兵庫）
公演タイトル Omotenashi Stage『18TRIP』 2027年新作公演
期間・劇場 2027年初夏
原作 近未来おもてなしアドベンチャーゲーム『18TRIP』
キャスト 【R1ze】
西園 練牙 役：坪倉康晴
大黒 可不可 役：中山咲月
叢雲 添 役：三橋優樹
神名 雪風 役：栗原航大
鹿 礼光 役：吉澤 翼
【Day2】
五十竹 あく太 役：河村薫平
衣川 季肋 役：佐藤祐吾
斜木 七基 役：岡田翔大郎
輝矢 宗氏 役：阿部カノン
久楽間 潮 役：小椋涼介
【Ev3ns】
北片 來人 役：舟木 健
畔川 幾成 役：崎元リスト
夏焼 千弥 役：安部 瞬
木ノ内 太緒 役：宮本龍之介
百目鬼 潜 役：矢田悠祐
【L4mps】
蜂乃屋 凪 役：北川尚弥
白光 糖衣 役：坂井 翔
白光 琉衣 役：とまん
棗 夜鷹 役：楚南 慧
夜半 子タろ 役：結城伽寿也
【コンダクター】
笛吹 也千代 役：中三川歳輝
雁金 朔次郎 役：足立英昭
北片 生行 役：日之出莉玖
岩渕 ダニエル 比呂士 役：森本竜馬
浜咲 楓 役：岩崎 真
ほか
※出演公演については追って公開いたします。
協力 一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会
主催 Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会
公式サイト https://omotenashi-stage.com/(http://omotenashi-stage.com/)
公式X https://x.com/OmotenashiSTAGE （#おもステ）
公式TikTok https://www.tiktok.com/@omotenashi_stage
公式Youtube https://www.youtube.com/@Omotenashi_STAGE
公演に関するお問い合わせ ネルケプランニング https://www.nelke.co.jp/
【参考】『18TRIP』作品情報
『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。
権利表記：(C)18TRIP PROJECT
(C)18TRIP PROJECT (C)Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会