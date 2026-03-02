応募総数4,394点！「SNOW MIKU 2026」とコラボした塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十五回の受賞作品を発表
セルシスと株式会社アイビスが共催した、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十五回の審査結果を、3月2日（月）に発表しました。
第三十五回は、「SNOW MIKU 2026」メインビジュアルを担当する人気イラストレーターのぶーた氏をはじめ、PiPi氏、みっ君氏の描き下ろし線画の塗り絵作品を募集しました。たくさんの参加者に素敵な「雪ミク」の塗り絵作品をご応募いただき、応募数はイラスト3,341点、タイムラプス動画1,053点の合計4,394点となりました。
審査結果はこちら：https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)
「塗りマス！」は、コンテストサイトからお題の線画をダウンロードして彩色し、Xにハッシュタグをつけて投稿することで応募が完了する塗り絵コンテストです。今回の開催を含むこれまでの総応募数は合計で16万3千点を超えています。作品の制作に利用する端末や、彩色に使うアプリの種類も自由で、創作に興味のある全ての人が気軽に楽しくクリエイションに参加でき、夢中になれる場を提供しています。
審査の結果、「塗りマス大賞」3作品、「液タブ賞」1作品、「雪ミク賞」4作品、「優秀賞」5作品、「佳作」30作品が決定しました。受賞者の方には協力各社提供の豪華な賞品が進呈される他、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルが贈られます。惜しくも入賞を逃した参加者の方には、抽選で50名様に特製コラボクリアファイルをプレゼントします。
また、塗り絵のタイムラプス動画をご応募いただいた方の中から抽選で1名様に「色彩賞」としてクリエイター向けモニターを、さらに抽選で「初参加賞」のTourBox Lite、「レベルアップ賞」のハンドモデル、「アクセサリー賞」のモバイルアクセサリーセットが、それぞれ1名様に贈られます。
【主な受賞作品】
■塗りマス大賞
「-傑作-」
彩色：シチコさん
「-逸品-」
彩色：ぬぃ助さん
「-至高-」
彩色：いしづきさん
■液タブ賞
彩色：Mathuriさん
■色彩賞／初参加賞／レベルアップ賞／アクセサリー賞（各抽選1名）
色彩賞 彩色：来夏さん
初参加賞 彩色：うまかくさん
レベルアップ賞 彩色：なー研さん
アクセサリー賞 彩色：よにっきさん
■雪ミク賞
彩色：曹達さん
彩色：八刺さん
彩色：けもかもさん
彩色：TAKAさん
▼賞と賞品
●塗りマス大賞 3作品
「-傑作-」
1. DAIV R4-I7G50WT-B（ホワイト）（提供：株式会社マウスコンピューター）
製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw102dec/?utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2601_nurimasu35&utm_content=pr(https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw102dec/?utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2601_nurimasu35&utm_content=pr)
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html
(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html)
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
「-逸品-」
1. GALLERIA RL7C-R45-C5N イラスト向けモデル（提供：株式会社サードウェーブ）
製品詳細：https://www.dospara.co.jp/TC489/MC16044.html
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
「-至高-」
1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル】インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン（提供：株式会社ユニットコム）
製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●液タブ賞 1作品
1. Wacom One 液晶ペンタブレット 14 (DTC141W0)（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/14.html
2. 入力デバイス Luminella（ルミネラ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://luminella.tokyo/
3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●色彩賞 抽選1名様
1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）
製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●初参加賞 抽選1名様
1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）
製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●レベルアップ賞 抽選1名様
1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）
製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●アクセサリー賞 抽選1名様
1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）
・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALBKN
・タブレット用2本指グローブ（M) TB-GV2M
・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH
・超強力クリーニングクロス KCT-007GY
製品詳細：
https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALBKN.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV2M.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/KCT-007GY.html
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●雪ミク賞 4作品
1.「SNOW MIKU 2026」雪ミクグッズセット（提供：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）
・雪ミクコンピレーションアルバム「ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク」
・「ねんどろいど 雪ミク Sweet Snow Ver.」
・「初音ミクの塗り絵 雪ミクコレクション」
製品詳細：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309291765/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●優秀賞 5作品
1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan
2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●佳作 30作品
アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。
■入賞者全員プレゼント
1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル
※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。
2. 塗りマス！特製クリアファイル
■抽選で50名様にプレゼント
塗りマス！特製クリアファイル
※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。
「SNOW MIKU 2026」について
「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。
『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。
現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。
▼『SNOW MIKU 2026』公式WEBサイト
https://snowmiku.com/2026/
▼「雪ミク」公式Xアカウント
https://x.com/cfm_snowmiku/
Art by ぶーた / PiPi / みっ君
雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail：press@celsys.com
法人のお客様
https://www.celsys.com/clipsolution/