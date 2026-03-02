株式会社エンバウンド 代表取締役交代のお知らせ

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役CEO 池田洋人／以下、当社)は、当社子会社である株式会社エンバウンド（本社：東京都豊島区／以下、エンバウンド）において、2026年3月1日付で森島 昌洋が代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

前代表取締役である橋本 竜は、温泉地をモチーフとしたキャラクターIP『温泉むすめ』の立ち上げおよび事業拡大を牽引し、全国各地の温泉地との連携強化や観光施策の推進に尽力してまいりました。

2026年3月現在、「温泉むすめ」は全国130以上の温泉地で展開するまでに拡大し、各地への送客やプロモーションにご活用いただいております。今後同事業のさらなる成長を見据え、経営体制の強化を図ることとなりました。

新たに代表取締役へ就任する森島は、当社執行役員としてtenki.jp事業責任者を務めており、メディア運営や事業管理の経験を豊富に有しております。今後はその知見をもとに、IP価値のさらなる向上と事業展開を推進してまいります。

新体制のもと、エンバウンドは「温泉むすめ」を軸とした地域活性化モデルの高度化を図り、温泉地・観光地との連携を一層強化してまいります。当社グループとしても、IPコンテンツ事業を成長戦略の重要領域と位置づけ、継続的な支援を行ってまいります。

◆温泉むすめプロジェクトについて

温泉むすめは、日本および世界各地の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、アニメ・漫画・キャラクター・声優などのIPコンテンツを通じて、温泉地や観光地の魅力を国内外に発信するために立ち上がった地域活性化プロジェクトです。

現在、日本及び台湾に130を超えるキャラクターが存在し、その中で28の国と地域で観光大使や温泉大使を拝命しています。

各温泉地では、キャラクターのグッズ販売（温泉むすめグッズは現地でしか販売できないルール）や温泉むすめを使った宿泊プランなど、地域がキャラクターを自由に利活用できる仕組み（温泉地でのキャラクター使用料・ライセンス費用は無償）を採用しています。また、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを現地で開催しています。これらの観光支援活動を通じて、地域観光における集客効果と経済効果が生まれています。

当社およびエンバウンドは、「温泉むすめ」を活用した地域活性化プロジェクトを推進し、地域社会への発展に貢献してまいります。

＜温泉むすめ公式＞

HP：https://onsen-musume.jp/

X：https://x.com/onsen_musume_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@onsen_musume

TikTok：https://www.tiktok.com/@onsen_musume_jp

コピーライト：(C) ONSEN MUSUME PROJECT

【株式会社エンバウンド 概要】

社名：株式会社エンバウンド（Enbound, Inc.）

代表者：森島昌洋

所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

事業内容：キャラクターコンテンツのプロデュース、キャラクターグッズの企画・制作、イベント企画・制作、各種コンサルティング

URL：https://onsen-musume.jp/company/

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/