3月20日(金・祝)より【TVアニメ「Dr.STONE」 ポップアップストア in マルイ】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年3月20日(金・祝)より【TVアニメ「Dr.STONE」 ポップアップストア in マルイ】を開催致します。

ポップアップストアの開催が決定。 くだもの狩りを楽しむ千空たちの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場します。

イベント概要

■第一弾

【会期】2026年3月20日(金・祝)～2026年3月29日(日)

【場所】新宿マルイ アネックス 2F イベントスペース

■第二弾

【会期】2026年4月10日(金)～2026年4月19日(日)

【場所】神戸マルイ 4F カレンダリウム

商品情報

TVアニメ「Dr.STONE」 トレーディングホログラム缶バッジ

価格： 550円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 トレーディングアクリルキーホルダー

価格： 660円 (税込)

価格： 660円 (税込)

価格：440円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 アクリルスタンド

価格：各1,760円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 クリアファイル

価格：550円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 お菓子缶

価格：2,750円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 トレーディングしかくい缶バッジ

価格：550円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 トレーディングミニブロマイドセット

価格：550円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 トレーディングアクリルクリップ

価格：880円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 Tシャツ

価格：4,400円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 マルシェバッグ

価格：1,980円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 ステンレスマグカップ

価格：2,750円 (税込)

TVアニメ「Dr.STONE」 サバイバル携帯ポーチ

価格：3,300円 (税込)

お買い上げ特典

【特典】ブロマイド（全7種）

期間中、1会計2,200円（税込）お買い上げごとに【ブロマイド（全7種）】をランダムで1枚プレゼント致します。

さらに、エポスカードでのお買い上げもしくはご提示（現金払い）で、ランダムでもう1枚差し上げます。

※無くなり次第終了致します

最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/95447/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative

記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE 製作委員会