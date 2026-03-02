埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社天極と2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結（増額）

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越を中心に賃貸管理、賃貸仲介、不動産売買、土地有効活用コンサルティングを行う、株式会社天極（埼玉県川越市、代表取締役 金田 喜勝）と2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を増額にて締結したことを発表いたします。

株式会社天極は、2026シーズンより新たに着用開始となる「トレーニングマッチ用ユニフォーム（胸）」へのロゴ掲出となります。

■株式会社天極 様HP : https://www.apa-pla.co.jp

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 藤川永吉 コメント

「この度、株式会社天極様と2026シーズンのパートナー契約を増額にて締結させていただきました。2026シーズンより着用させていただく、トレーニングマッチ用ユニフォームにロゴを掲出いただけることとなりました。新しいウェアの誕生を株式会社天極様とご一緒させていただけること大変嬉しく存じます。

賃貸管理の「アパートプラザグループ」として川越エリアに根差した株式会社天極とともに、川越を更に盛り上げられるようクラブ一丸となって挑戦をして参ります。

2026シーズン、どうぞよろしくお願いいたします！」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com