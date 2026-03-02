【炭火焼鳥 塚田農場】笑顔で楽しむ歓送迎会～出会いも別れも”炭塚”の春の宴会プランで～

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下当社）が首都圏・および関西で運営する炭火焼鳥 塚田農場では、2026年3月3日（火）より歓送迎会におすすめの宴会プランを開始します。


また、公式WEBサイト経由のご予約限定のお得な特典をご用意します。



　塚田農場　公式ページ


　https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2026_SUMIBI_SPRING(https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2026_SUMIBI_SPRING)



公式WEBサイトからの予約限定！お得な２つの特典


特典１：飲み放題グレードアップ


飲み放題プランをスタンダード（約40種類）からプレミアム（約55種類）へ無料グレードアップ



特典２：以下の3種類よりお好きな特典をおひとつお選びいただけます


・獺祭スパークリング1本プレゼント


・8名様以上のご予約で幹事様1名分無料


・飲み放題30分延長



■特典ご利用条件


対象店舗：炭火焼鳥 塚田農場


ご予約方法：炭火焼鳥 塚田農場公式サイトからのご予約限定


　https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/2026_SUMIBI_SPRING


対象期間：3月3日（火）～5月31日（日）ご利用分のご予約


対象人数：1グループ4名様以上の宴会プランご予約


対象プラン：税込4,500円以上の宴会プラン



炭火焼鳥 塚田農場　春の宴会プラン　

炭塚堪能プラン　5,500円（全8品）　※2時間飲み放題


国産若鶏もも肉の豪快なステーキをメインに、地鶏のむねみたたき、若鶏のチキン南蛮、締めには塚田流鶏飯が味わえる炭塚ならではの農場感溢れる鶏づくしプラン。



炭塚堪能プラン

・ 【メイン】国産若鶏もも肉の農場ステーキ


・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ


・旬野菜と秘伝の味噌


・かつおポテトフライ
・塚田流鶏飯


・ミニたい焼きとミルクアイス







鶏屋の水炊きプラン　5,000円（全8品）　※2時間飲み放題


鶏の旨味がたっぷりと染み出た濃厚なスープが嬉しい水炊きをメインに地鶏の炭火焼き、若鶏のチキン南蛮など塚田農場らしさも楽しめるプラン。


・【メイン】鶏屋の水炊き


・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・ほうれん草とベーコンのあったかサラダ


・みやざき地頭鶏炭火焼き


・若鶏のチキン南蛮


・かつおポテトフライ


・〆ラーメン


・ミニたい焼きとミルクアイス





鶏屋の水炊きプラン



鶏屋のすき焼きプラン　6,000円（全8品）　※2時間飲み放題


和牛すき焼きをメインに炭塚名物の季節野菜のNOJOサラダや地鶏の炭火焼き、若鶏のチキン南蛮な自慢の鶏メニューも満載。カニといくらの炊き込みご飯で〆る贅沢なプラン。



・【メイン】和牛のしゃぶすき


・地鶏むねみたたき 日向夏ポン酢


・名物！季節野菜のNOJOサラダ


・みやざき地頭鶏炭火焼き


・若鶏のチキン南蛮
・かつおポテトフライ
・カニといくらの炊き込みご飯


・ミニたい焼きとミルクアイス






このほかに、平日限定のちょっとお得なプランや店舗限定のお愉しみもご用意しています。


この春は、宴会の楽しさに美味しさを添える炭火焼鳥 塚田農場をご利用ください。



※文中の価格はすべて税込みです。


※写真はイメージです。


※宴会コースのご予約は4名様より承ります。


※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。


※店舗によって実施しているコース、および内容が異なる場合がございます。


※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。


※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。


※当社の冷製地鶏料理は『塩せき熟成ハム製法』により、非加熱食肉製品の規格基準をクリアした製品を使用しております。


※当店の鶏料理は地鶏を中心に提供しておりますが、一部料理は味わいのバランスを考慮して若鶏を使用しております。


※「若鶏のチキン南蛮」の若鶏は外国産を使用しております。


炭火焼鳥 塚田農場について


「炭火焼鳥 塚田農場」は、九州の郷土料理がメインの塚田農場から、看板商品の“地鶏の炭火焼”を中心に、焼鳥に特化したブランドです。


創業以来鶏と向き合い続けてきた塚田農場が、改めて鶏に向き合い、鶏の価値を高めながらも、親しみやすさを味わっていただけるよう「焼鳥」に注目し、塚田農場の魅力の一つである炭火を使う本格的な焼鳥を提供するブランドとして2022年に誕生しました。





カジュアルで洗練された空間ながら、炭火で丁寧に焼き上げる本格的な焼鳥と、各地から届く旬の食材を採り入れたメニューは幅広い世代からご好評いただき、現在、東京・埼玉・神奈川・大阪・兵庫で10店舗展開しております。



炭火焼鳥 塚田農場：https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/yakitori/




「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。





飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。


生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。





会社概要


社名：株式会社エー・ピーホールディングス


HP：https://ap-holdings.jp/


設立年月日：2001年10月29日


代表取締役会長 兼 社長：米山 久


事業内容：


　飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導
　養鶏場及び牧場の経営
　漁業
　農業
　食鳥の処理、加工及び販売
　食品の加工、流通、輸出入及び販売


本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階



