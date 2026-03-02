推しらっち×LOVELY DOCTOR スクラッチ　3月9日（月）より期間限定で販売開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて、2026年3月9日（月）より「推しらっち×LOVELY DOCTOR スクラッチ」を販売することをお知らせいたします。大好評のDMMスクラッチの推し活アイテムシリーズ「推しらっち」第十弾は、かわいいお医者さんモチーフデザインのアイテムをラインナップ。

また、A賞～D賞を各種カラーごとにセットにした「推し色セット」（全7種）が抽せんで当たるWチャンス賞を計32日間開催いたします。

■推しらっち×LOVELY DOCTOR スクラッチについて

2026年3月9日（月）より、「推しらっち×LOVELY DOCTOR スクラッチ」（税込660円）を販売いたします。お医者さんモチーフがかわいいDMMスクラッチ限定“推し活”アイテムをご用意しました。

販売ページ：https://scratch.dmm.com/kuji/oshiracchi_lovelydoctor/

価格：1回660円（税込）

販売期間：2026年3月9日 (月) 18:00～2026年4月9日 (木) 17:59

▼A賞 アクリルフレームケース（全7種）

アクリルスタンドやステッカーなど好きなグッズを入れて楽しめるアイテムです。

▼B賞 アクリル缶バッジスタンド（全7種）

缶バッジを飾れるスタンドです。

▼C賞 硬質カードケースキーホルダー（全7種）

カードや写真などを入れて持ち歩いて楽しめるアイテムです。

▼D賞 アクリルカラビナ（全7種）

点滴パックをイメージした、透明感のあるかわいいアクリルカラビナです。

▼Wチャンス賞 推し色セット（全7種）

A賞～D賞を各種カラーごとにセットにした「推し色セット」です。

■Wチャンス賞とは

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼントいたします。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ公式X

https://x.com/dmm_scratch/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【法人様・個人事業主様からのお問い合わせ】

DMMスクラッチでグッズ販売を検討されてる方は下記のフォームからご連絡ください。

DMMスクラッチ法人お問い合わせフォーム：

https://form.dmm.com/scratch/contact-corporation

【DMMスクラッチに関するお問い合わせについて】

DMMサポートセンター(24時間・365日受付)

http://www.dmm.com/help/support/index.html

TEL： 03-6670-3911