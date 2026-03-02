水戸ホーリーホック サステナカンファレンス開催のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび、水戸ホーリーホックでは、クラブが推進するGXプロジェクトおよび各種気候アクションをはじめとしたサステナビリティ活動について、企業・団体の皆さまとともに考える「水戸ホーリーホック サステナカンファレンス」を開催いたします。

本カンファレンスでは、Ｊリーグ関係者や再生可能エネルギー、有機農業分野の有識者をお招きし、地域とともに進める持続可能な取り組みの可能性を探ります。

当日は企業・行政団体関係者様を対象とした【事前申込制】にて実施し、オンライン同時配信も予定しております。

開催概要

■開催日時

2026年3月9日（月）14:00～16:30

※開場：13:30

・第1部：14:00～14:50

・第2部：15:00～16:00

■開催場所

茨城県庁11階アトリウム

（茨城県水戸市笠原町978-6）

※オンライン配信同時開催

■参加費

無料（事前申込制）

※企業・行政団体関係者限定

プログラム（予定）

【第1部】14:00～14:50

・水戸ホーリーホックのサステナビリティ活動について

・Ｊリーグから見た水戸ホーリーホック

【第2部】15:00～16:00

パネルディスカッション

・メガソーラーとソーラーシェアリングの違い

・発電した電気の地産地消について

・気候アクションと有機農業の関係性

・ソーラーシェアリングの10年後、20年後 など

出演者（予定）

■パネリスト

・公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）

執行役員 辻井隆行 氏

・株式会社UPDATER

上席執行役員気候テック事業本部副本部長 真野秀太 氏

・株式会社TERRACEO

代表取締役 東光弘 氏

・いばらき有機農業技術研究会

会長 松岡尚孝 氏

・株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

ゼネラルマネージャー 本間幸司 氏

■ファシリテーター

・株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

執行役員事業統括本部長 兼 GM補佐 瀬田元吾氏

参加申込みについて

フォームからのお申込みをお願いいたします。

申込みはコチラ(https://forms.gle/YTtquuJD1y7iw7BQA)

〇申込み期限：2026年3月4日（水）まで

※現地受付については定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

※オンライン配信の視聴にもお申込みが必要となります。

地域とともに歩むクラブとして、スポーツの枠を越えたサステナビリティの可能性を、皆さまとともに考える機会にしたいと考えております。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。