瞬間ひんやり！夏の必需品がまとめ買いでお得に『たたいて冷感タイム 10個セット(2P×5個)』が新発売

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『たたいて冷感タイム 10個セット(2P×5個)』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年３月２日より販売開始いたします。

※画像はイメージです。

すでに単品タイプが夏季商材として多くのお客様にご利用いただいている「たたいて冷感タイム」より、よりお得でストックしやすい10個セット（2P×5個）が新たに登場。夏のレジャー・スポーツ・夏の暑さ対策など、幅広いシーンで活躍する便利な冷感アイテムです。

■商品特徴

外袋の上から「ポン！」と叩くだけで、中の水袋が割れ、尿素と水が反応することで一気に冷たくなる吸熱反応を利用した冷却パック。

冷蔵庫や冷凍庫を使わず、いつでも・どこでも即冷却が可能です。コンパクトサイズで、小さなバッグにもすっきり収納できます。

※画像はイメージです。

●溶けないから、レジャーに最適

氷のように溶け出す心配がなく、キャンプ・フェス・スポーツ観戦・テーマパークなど屋外レジャーで大活躍。長時間持ち歩いても安心して使用できます。

【使用シーン例】

・スポーツ・運動後のクールダウン

・野外フェス・キャンプ・旅行

・特に夏場、暑さを感じたとき

・勉強や仕事中のリフレッシュ

※直射日光、高温になる場所を避け、涼しい場所で保管してください。

■商品概要

商品名：たたいて冷感タイム 10個セット（2P×5個）

発売日：2026年３月２日（月）

内容量：10個セット（2P×5個）

重 量：約200ｇ×5個

価 格：800円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916