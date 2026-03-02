ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」東急ストア3店舗に導入開始

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、株式会社東急ストアが運営する「大森店」「鎌倉店」「中目黒本店」の3店舗にて、ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」の導入を開始いたしました。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

大森店での導入の様子KAORIUMが提供する新感覚のお酒選び体験

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。言語表現が難しいお酒の風味をわかりやすい言葉で表現できる他、「解放されたい」「ワクワクしたい」といったなりたい気分や、「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、AIが店頭にあるお酒とのマッチ度を解析し、自分に合ったお酒をレコメンドします。

この度、セントマティックは、東急ストア大森店、鎌倉店、中目黒本店の3店舗にて「KAORIUM for Sake & Wine」の導入を開始いたしました。今回のKAORIUM設置により、東急ストア3店舗で販売するワインを、KAORIUMがお客様の気分や好みに合わせて提案することが可能になります。お客様は店頭に設置されたデバイスを通じて簡単な質問に答えるだけで、AIがその時の気分や好みに合ったワインを提案します。

三軒茶屋とうきゅうでの導入を受け、リッチシニア店舗へ展開

先行して「三軒茶屋とうきゅう」に導入された「KAORIUM for Sake & Wine」の取り組みを受け、東急ストア大森店、鎌倉店、中目黒本店の3店舗でも導入を決定しました。今回の取り組みについて、株式会社東急ストア グロサリー部 グロサリー食品バイヤーの野木氏は「三軒茶屋とうきゅうでの導入を参考に、今回の導入でもより充実した購買体験の提供を目指しています。特にワインの支持が高いリッチシニア層のお客様に対し、AIが好みの味わいを導き出すことで、より満足度の高い購買体験につなげることを期待しています。」と述べています。導入された3店舗では、売場の魅力向上や、より豊かな購買体験の実現に向けて展開していきます。

セントマティックは今後も、「KAORIUM for Sake & Wine」を通じて、新しいお酒選びの文化を広げていきます。

「KAORIUM for Sake ＆ Wine」導入店舗

「東急ストア大森店」

住所 ：東京都大田区大森北1-6-16 アトレ内

営業時間：7:00-24:00

東急ストア大森店HP：https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=11(https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=11?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content==202603021800)

「東急ストア鎌倉店」

住所 ：神奈川県鎌倉市小町1-2-12

営業時間：1階・2階 平日9:00-22:00 /土日祝9:00-21:00 3階9:00-20:00

東急ストア鎌倉店HP：https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=79(https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=79?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content==202603021800)

「東急ストア中目黒本店」

住所 ：東京都目黒区上目黒1-21-12

営業時間：9:00-24:00 ※地下1階ドラッグ9:00-22:00

東急ストア中目黒本店HP：https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=75(https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=75?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content==202603021800)

※専門店やテナントの営業時間はテナント情報をご確認ください。

※都合により、設置状況が異なる場合がございます。

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」とは

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。どれを選べばいいかわからない、味わいの違いがわかりにくいといった課題を解消し、初心者から愛好者までが日本酒・ワインの魅力をより豊かに楽しめる体験を提供します。

人の感性と膨大な言語データを取り入れたAIによって、お酒の風味データと好みのマッチングを実現。さらに、風味の違いを言葉でわかりやすくビジュアライズし、より深く味わいを楽しめる新しい飲食体験を提供します。

小売店向けタッチサイネージ（ワイン）：

https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail(https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content==202603021800)

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202603021800)