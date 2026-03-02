Virtual Atrist ″Kiepi″のデビュー曲「Rocket Science」が4月1日(水)にリリース決定！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることが決定した。

Kiepiとして初めてリリースされる「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーだ。

「君と一緒ならどんな困難も乗り越えられる」というメッセージが込められており、新しい世界への扉を開けた二人が協力しながら、大空へそして宇宙まで飛び立つ姿を想像させる。

Kiepi「Rocket Science」Logo

今回の発表と同時に公開されたロゴは、ポップで可愛らしくパワーに満ち溢れた少女たちの魅力が表現されたグラフィックとスタイリッシュかつ遊び心のあるフォントで、新しい世界に飛び立つ二人のエネルギッシュで真っ直ぐなパワーが表現されており、デビュー曲「Rocket Science」がどんな曲であるか、想像を掻き立てる。

🗝️Kiepi 「Rocket Science」Motion Logo

https://youtube.com/shorts/KFnA0pKjYIU?feature=share(https://youtube.com/shorts/KFnA0pKjYIU?feature=share)



2月には、二人のビジュアルデザインを人気イラストレーター森倉円が担当したことが公表され話題となった。

さらに、デビューに先立ち2月にリリースされた二人のソロ曲「BLINK」と「FREAKY」は、中毒性のある曲調とメッセージ性の強い歌詞が好評を得ている。



🩵 YUZUKI CERA 【BLINK】MUSIC VIDEO：https://youtu.be/Xx1rF3f_u2w(https://youtu.be/Xx1rF3f_u2w)

🩷 AMANE RENA 【FREAKY】MUSIC VIDEO：https://youtu.be/ccmeUZ_ErOU(https://youtu.be/ccmeUZ_ErOU)



また、Kiepiの公式YouTubeで週2回行われているLIVE配信では、二人がそれぞれ配信を行い、デビューに向けファンとの交流を深め、より多くのパワーを集めながらKiepiとして成長していく姿を見ることもできる。

新たな章の始まりが告知され、カウントダウンが始まったKiepiの二人に期待が高まっている。

【Kiepi プロフィール】

Virtual Atrist "Kiepi"

「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。

グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。

【公式アカウント】

・Kiepi 公式アカウント

オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official(https://www.youtube.com/@kiepi_official)

オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official(https://x.com/kiepi_official)

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/(https://www.instagram.com/kiepi_official/)

オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official(https://www.tiktok.com/@kiepi_official)

・練習生時代のアカウント

V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY(http://www.youtube.com/@VTRSDIARY)

【お問い合わせ】

・SM ENTERTAINMENT JAPANエンターテインメント本部

お問合せ先：V-info@smej.co.jp