【rienda(リエンダ)】20周年を彩るLOOKモデルに森香澄氏が就任！
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目⿊区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランドrienda(リエンダ)は2026年3月3日に20周年を迎えます。その記念として今回の3～4月LOOKのモデルにriendaでは初となる森香澄氏を起用いたしました。
今回、以前から大人気シリーズの「カデナバッグ」が2026年バージョンとして復刻いたします。また、20周年を記念し、20色の異なる配色が施されたTシャツを発売いたします。
3月6日からは先着順でノベルティも配布予定です。
20周年を飾るスペシャルなイベントは今後も続きますので、お楽しみに！
・3月LOOK
※4月LOOKに関しては随時更新予定
・20周年記念アイテム商品詳細
RDロゴTシャツ
左上から柄RED/柄YEL/柄BLU/柄PNK/柄ORG/WHT
左上から柄GLD/BEG/L-BLU/L-YEL/PNK/L-PNK/L-GRN/柄SLV
左上からMULTI-1/MULTI-2/MULTI-3/T-GRY/NVY/BLK
【全販路販売カラー】
WHT/柄RED/MULTI-2/BEG/L-PNK/L-BLU
【新宿ルミネエスト店・神戸マルイ店・札幌PARCO店限定カラー】
柄PNK/L-GRN/NVY
【SHIBUYA109店・ソラリアプラザ店・SHIBUYA109ABENO店・FKDインターパーク店限定カラー】
柄BLU/MULTI-1/L-YEL
【大宮ルミネ店・ラゾーナ川崎プラザ店・金沢フォーラス店・梅田HEP FIVE店限定カラー】
柄ORG/T-GRY/柄SLV
【池袋サンシャインシティ店・ららぽーとTOKYO-BAY船橋店・ルクア大阪店・仙台PARCO店・名古屋PARCO店限定カラー】
柄YEL/MULTI-3/PNK
【SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWN】
柄GLD/BLK
▪サイズ：FREE
▪価格：\4,400(税込)
ベルトデザインカデナバッグ
左からBLK/L-BLU/PNK/Multi/BEG
【全販路限定カラー】
BLK/L-BLU/PNK/BEG
【新宿ルミネエスト店・大宮ルミネ店・ソラリアプラザ店・名古屋PARCO店・梅田HEP FIVE店・ラゾーナ川崎プラザ店限定カラー】
MULTI
▪サイズ：FREE
▪価格：\11,000(税込)
・ノベルティ詳細
税込\18,000以上お買い上げのお客様に先着順でノベルティを配布いたします。
※PNKは新宿ルミネエスト店・大宮ルミネ店・ルクア大阪店限定
【共通カラー(IVOY/GRY)配布日】
rienda全店舗：3/6
【限定カラー(PNK)配布日】
新宿ルミネエスト店・大宮ルミネ店：3/12
ルクア大阪店：3/18
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
rienda BRAND CONCEPT
女性らしさに大人なエッジを効かせ
艶やかさに人を魅了させる
そんなセンシュアルなデザインを表現
~The beauty of being yourself is essential~
rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
rienda Instagram：＠rienda_official(https://www.instagram.com/rienda_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
rienda X(Twitter)：＠_rienda(https://x.com/_rienda?s=20)
rienda TikTok：＠riendastyle.official(https://www.tiktok.com/@riendastyle.official?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/
(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS