アメリカンダイナーがテーマの新規描き下ろしを使用した、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』オンラインくじが3月6日（金）「くじとも」より発売決定！

株式会社ブリッジ

株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』オンラインくじを、2026年3月6日（金）18時より販売します。

源さくら・紺野純子・山田たえの三人が、「アメリカンダイナー」をテーマにした新規描き下ろしで登場！

選べるビックアクリルスタンドや缶バッジなど、「くじとも」だけの全33種のオリジナルグッズです。

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』オンラインくじ 概要

販売期間：2026年3月6日（金）18:00 ～2026年4月6日（月）23:59

販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/zlsmkuji

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

商品ラインナップ

【A賞】選べる！BIGアクリルスタンド 全3種<サイズ>本体 W100mm×H190mm程度／台座 W70mm×H70mm／厚さ 3mm【B賞】アクリルスタンド 全7種<サイズ>本体 最大 W70mm×H150mm 程度／台座 W60mm×H60mm／厚さ 3mm【C賞】ミニキャラアクリルスタンド 全8種<サイズ>本体 W40mm×H60mm 程度／台座 W30mm×H30mm／厚さ 3mm【D賞】レンチキュラーカード 全7種<サイズ>W63mm×H88mm【E賞】缶バッジ 全8種<サイズ>Φ57mm【特典】ポストカード 全4種

10回同時購入でポストカード1枚（ランダム）プレゼント

<サイズ>W148mm×H100mm【作品紹介】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』

2025年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。

フランシュシュは万博のアンバサダーに起用され、メインイベントのSAGAアリーナライブへ向けて準備を進めていた。

しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。

動揺するフランシュシュメンバーたち。

ただのアイドルにできることは何もないのか……！？

そんな中、唯一ゾンビィとして自我を取り戻していなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。

バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのか――！？

「くじとも」とは？

好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。

