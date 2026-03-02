2タイプ同時発売で猛暑対策を強化！冷感タイムシリーズのハンディタイプ『Handheld fan COOL＋ ver.2』とクリップタイプ『 Belt clip fan COOL』が新発売
健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、冷感タイムシリーズより、昨年リリースされた『Handheld fan COOL＋』のバージョンアップ版である『Handheld fan COOL＋ ver.2』と新たに『Belt clip fan COOL』の２タイプを全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月2日より販売開始いたします。
※画像はイメージです。
猛暑日が増加する日本において、「より涼しく」「より快適に」を追求。ハンディタイプとクリップタイプの２つの選択肢で快適に。通勤通学・スポーツ観戦・フェス・アウトドア・デスクワークなど、様々なシーンで活躍します。
■商品特徴
【Handheld fan COOL＋ ver.2】
（ペルチェ冷却プレート搭載モデル）
前回モデルから様々な点がバージョンアップ！新しく付いた機能や付属品もあり、より使い勝手が良くなりました。
●直接冷却できるペルチェ素子搭載
小型冷蔵庫などにも採用されるペルチェ素子を使用。電流により瞬時に吸熱し、冷却プレートがひんやり冷却。
●ディスプレイ搭載と風量調整機能
・ディスプレイで充電残量が確認できるので安心です。また、風量レベルも表示されます。
・右側にあるボタンの下部を2回押し、電源を入れると、1回押すごとに風量が変更できます。（20→40→60→80→100）
・ 右側にあるボタンの下部を長押しすると、100段階の細かい風量調整ができます。
大判のディスプレイ
●3,000mAh大容量
前回は2,000mAhに対し、今回は1,000ｍAhさらにアップ！連続使用最大約4時間（※）となっております。
※ 風量20、冷却モード不使用の場合。
※バッテリーの状況及び使用環境により異なります。
●首折れ＆卓上対応
首は90度に折り曲げることが可能です。また、付属品のスタンドに立てると、卓上でもご利用いただけます。
スタンドに立てて使用が可能
【Belt clip fan COOL】
（腰掛け＆自立スタンド仕様モデル）
●クリップ装着でハンズフリー
ベルトやバッグ、日傘などに挟んで使用が可能です。
クリップに挟めて、ハンズフリーで使用可能
●自立スタンド付き
クリップは取り外しが可能で、スタンドを立てて卓上での利用も可能です。
小型ながらもしっかり送風
●軽量約120g（本体のみ）設計
身に着けているものや持ち物に挟んで使用可能なため、できる限り軽量化した設計です。
●風量3段階調節可能
弱、中、強の3段階の風量調節が可能です。用途やシーンによって使い分けができます。
※画像は全てイメージです。
■商品概要
商品名：Handheld fan COOL＋ ver.2
仕 様：ペルチェ＆首折れ仕様
内蔵電池容量：3,000mAh
重 量：約200g（本体のみ）
価 格：1,980円（税抜）
商品名：Belt clip fan COOL
仕 様：腰掛け＆自立スタンド仕様
内蔵電池容量：2,000mAh
重 量：約120g（本体のみ）
価 格：2,480円（税抜）
発売日：2026年3月2日
販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど
製品に関するお問い合わせ先：
株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916