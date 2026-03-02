2タイプ同時発売で猛暑対策を強化！冷感タイムシリーズのハンディタイプ『Handheld fan COOL＋ ver.2』とクリップタイプ『 Belt clip fan COOL』が新発売

　健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、冷感タイムシリーズより、昨年リリースされた『Handheld fan COOL＋』のバージョンアップ版である『Handheld fan COOL＋ ver.2』と新たに『Belt clip fan COOL』の２タイプを全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月2日より販売開始いたします。




※画像はイメージです。

　


　猛暑日が増加する日本において、「より涼しく」「より快適に」を追求。ハンディタイプとクリップタイプの２つの選択肢で快適に。通勤通学・スポーツ観戦・フェス・アウトドア・デスクワークなど、様々なシーンで活躍します。



■商品特徴


【Handheld fan COOL＋ ver.2】


（ペルチェ冷却プレート搭載モデル）



　前回モデルから様々な点がバージョンアップ！新しく付いた機能や付属品もあり、より使い勝手が良くなりました。



●直接冷却できるペルチェ素子搭載


　小型冷蔵庫などにも採用されるペルチェ素子を使用。電流により瞬時に吸熱し、冷却プレートがひんやり冷却。




●ディスプレイ搭載と風量調整機能



・ディスプレイで充電残量が確認できるので安心です。また、風量レベルも表示されます。



・右側にあるボタンの下部を2回押し、電源を入れると、1回押すごとに風量が変更できます。（20→40→60→80→100）



・ 右側にあるボタンの下部を長押しすると、100段階の細かい風量調整ができます。





大判のディスプレイ


●3,000mAh大容量


　前回は2,000mAhに対し、今回は1,000ｍAhさらにアップ！連続使用最大約4時間（※）となっております。



※ 風量20、冷却モード不使用の場合。


※バッテリーの状況及び使用環境により異なります。



●首折れ＆卓上対応


　首は90度に折り曲げることが可能です。また、付属品のスタンドに立てると、卓上でもご利用いただけます。





スタンドに立てて使用が可能



【Belt clip fan COOL】


（腰掛け＆自立スタンド仕様モデル）



●クリップ装着でハンズフリー


　ベルトやバッグ、日傘などに挟んで使用が可能です。





クリップに挟めて、ハンズフリーで使用可能


●自立スタンド付き


　クリップは取り外しが可能で、スタンドを立てて卓上での利用も可能です。





小型ながらもしっかり送風


●軽量約120g（本体のみ）設計


　身に着けているものや持ち物に挟んで使用可能なため、できる限り軽量化した設計です。



●風量3段階調節可能


　弱、中、強の3段階の風量調節が可能です。用途やシーンによって使い分けができます。



■商品概要


商品名：Handheld fan COOL＋ ver.2


仕　様：ペルチェ＆首折れ仕様


内蔵電池容量：3,000mAh　


重　量：約200g（本体のみ）


価　格：1,980円（税抜）



商品名：Belt clip fan COOL


仕　様：腰掛け＆自立スタンド仕様


内蔵電池容量：2,000mAh


重　量：約120g（本体のみ）


価　格：2,480円（税抜）



発売日：2026年3月2日


販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど


製品に関するお問い合わせ先：


株式会社医食同源ドットコムコールセンター　TEL.0120-362-916