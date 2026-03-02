2タイプ同時発売で猛暑対策を強化！冷感タイムシリーズのハンディタイプ『Handheld fan COOL＋ ver.2』とクリップタイプ『 Belt clip fan COOL』が新発売

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、冷感タイムシリーズより、昨年リリースされた『Handheld fan COOL＋』のバージョンアップ版である『Handheld fan COOL＋ ver.2』と新たに『Belt clip fan COOL』の２タイプを全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月2日より販売開始いたします。

※画像はイメージです。

猛暑日が増加する日本において、「より涼しく」「より快適に」を追求。ハンディタイプとクリップタイプの２つの選択肢で快適に。通勤通学・スポーツ観戦・フェス・アウトドア・デスクワークなど、様々なシーンで活躍します。

■商品特徴

【Handheld fan COOL＋ ver.2】

（ペルチェ冷却プレート搭載モデル）

前回モデルから様々な点がバージョンアップ！新しく付いた機能や付属品もあり、より使い勝手が良くなりました。

●直接冷却できるペルチェ素子搭載

小型冷蔵庫などにも採用されるペルチェ素子を使用。電流により瞬時に吸熱し、冷却プレートがひんやり冷却。

●ディスプレイ搭載と風量調整機能

・ディスプレイで充電残量が確認できるので安心です。また、風量レベルも表示されます。

・右側にあるボタンの下部を2回押し、電源を入れると、1回押すごとに風量が変更できます。（20→40→60→80→100）

・ 右側にあるボタンの下部を長押しすると、100段階の細かい風量調整ができます。

大判のディスプレイ

●3,000mAh大容量

前回は2,000mAhに対し、今回は1,000ｍAhさらにアップ！連続使用最大約4時間（※）となっております。

※ 風量20、冷却モード不使用の場合。

※バッテリーの状況及び使用環境により異なります。

●首折れ＆卓上対応

首は90度に折り曲げることが可能です。また、付属品のスタンドに立てると、卓上でもご利用いただけます。

スタンドに立てて使用が可能

【Belt clip fan COOL】

（腰掛け＆自立スタンド仕様モデル）

●クリップ装着でハンズフリー

ベルトやバッグ、日傘などに挟んで使用が可能です。

クリップに挟めて、ハンズフリーで使用可能

●自立スタンド付き

クリップは取り外しが可能で、スタンドを立てて卓上での利用も可能です。

小型ながらもしっかり送風

●軽量約120g（本体のみ）設計

身に着けているものや持ち物に挟んで使用可能なため、できる限り軽量化した設計です。

●風量3段階調節可能

弱、中、強の3段階の風量調節が可能です。用途やシーンによって使い分けができます。

※画像は全てイメージです。

■商品概要

商品名：Handheld fan COOL＋ ver.2

仕 様：ペルチェ＆首折れ仕様

内蔵電池容量：3,000mAh

重 量：約200g（本体のみ）

価 格：1,980円（税抜）

商品名：Belt clip fan COOL

仕 様：腰掛け＆自立スタンド仕様

内蔵電池容量：2,000mAh

重 量：約120g（本体のみ）

価 格：2,480円（税抜）

発売日：2026年3月2日

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916