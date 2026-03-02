サンリオキャラクターズのオリジナルデザイン！　シール帳＆シール2枚が付録の『らぶキャラvol.57』予約受付中

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日より『らぶキャラvol.57』（2026年3月12日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌です。

今回の『らぶキャラ』はシールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。

■別冊付録は「サンリオキャラクターズ シールちょう＆シールセット」

注目は、別冊付録！ キティ・シナモン・ マイメロディ・クロミの大人気キャラクターたちが、シール帳とシールのセットになりました。

シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにの手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。 もう1枚は15×12cmのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚です。

シール帳は2枚のシールとおそろいのイラストで、セット使いに最適。どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない、特別なデザインです。

▲キラキラシール（左）、ぷっくりシール（右）▲シールちょう。中面のデザインは4種類、計16ページ※シールファイルは付属していません。

シール帳は、6つの穴が開いているので、お手持ちのシールバインダーに挟んでも使用できます。シールとおそろいのデザインなので、セットで使うとシールを貼るのがもっと楽しく！

■お友達と交換して遊べる！ プロフィールちょう＆メモも

さらに、とじ込み付録として、プロフィールちょう＆メモが4枚ついてくる！

書き込みスペースの下には、サンリオキャラクターのプロフィールも掲載。大好きなキャラクターのことをもっと知ることができます。

自分のプロフィールを書くことができるので、文字を書く練習にも最適です。

お友達に渡して、プロフィールを書いてもらうこともできます。

本誌企画も、ポチャッコのアイドルきせかえシール、ちえあそびなど、シールを使った楽しい記事がいっぱいです。

『らぶキャラvol.57』は、全国の書店やネット書店で、絶賛予約受付中。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665397

［商品概要］

※表紙はイメージです。

■『らぶキャラvol.57』

価格：1,430円 (税込)

発売日：2026年3月12日

判型：AB判／38ページ

電子版：なし

雑誌JANコード：4912021100460

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/3702110046(https://hon.gakken.jp/book/3702110046)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6K1SQ6C/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6K1SQ6C/)

※Amazonほか、主要ネット書店・全国の書店でも予約受付中

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開