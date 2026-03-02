連日完売予告。英国おやつが飛ぶように売れる一週間。今年は一番生地スコーン×40種のテイクアウトティーで勝負！『英国展 2026』開幕。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店では、2026年3月11日(水)から3月17日(火)まで本館6階 催物場にて『英国展 2026』を開催します。今回で11回目となる本イベントでは、食と雑貨合わせて100を超えるブランドが集結します。

1日あたり約10,000個のスコーンが売れる『英国展』。今年は“最初のひと口”を最高にする「一番生地スコーン」が登場。焼き立ての贅沢食感に合わせるのは、会場限定のテイクアウトティー約40種類（日替り含む）。並んでも食べたい、撮ってもおいしい“英国おやつ沼”がこの春、加速します。

さらに会場内の「イセタンパブ（イセパブ）」では全英チャンピオンや英国人シェフが腕を振るう肉厚フィッシュ＆チップスや伝統ミートパイなど本場パブメニューを昼夜提供し、満足度を一層高めます。

“最初のひと口”を最高にする「一番生地スコーン」が登場！

スコーンの焼きあがりは生地の作り方で違ってきます。パンの生地作りとは違い、グルテンができないようにやさしくざっくりと。はじめの一番生地のみで作った贅沢なスコーンをご紹介。

＜ベノア ウィズ シップトンミル＞

「ムッシュ・ベノア」が定めた厳しい規格と伝統の精神を引き継ぎ、「高品質でおいしいもの」を提供しています。伝統の技を活かして職人により丹念に手作りされた「一番生地を使ったスコーン」をぜひお楽しみください。

＜ベノア ウィズ シップトンミル＞

一番生地でつくったスコーン 497円（1個、日本製）※各日100点限り

＜Cha Tea 紅茶教室＞

東京・西日暮里の＜Cha Tea 紅茶教室＞。英国展でもレギュラー出店を誇る人気ブランド。贅沢の極み、一番生地のみを使ったクラシックスコーン。国産バターと小麦粉、低温殺菌牛乳、アルミフリーのベーキングパウダー、英国産の岩塩のシンプルなスコーンだからこそのこだわりを感じてください。

＜Cha Tea 紅茶教室＞

クラシックスコーン 411円（1個、日本製） ※各日300点限り

二番生地は、ジャムやクロテッドクリームをたっぷりのせて、最後は紅茶でひと息。英国らしい、ほっとする王道の楽しみ方で。

＜ライアン・スメドレー＞

生地のコンテストで優勝するなど多くの受賞歴を持つベイカー、ライアン・スメドレー氏。生地の美味しさと口の中で溶けていく食感が自慢のワールドチャンピオンによるスコーンです。

プレーンは豊かなバター感、アールグレイレモンは爽やかな柑橘香と茶葉のハーモニー、いちじくクルミは果実の甘味とナッツの食感、チョコチップはほろ苦さと甘さのバランスが特徴です。

＜ライアン・スメドレー＞

コーニッシュ・スコーン4種 左から時計回り：アールグレイレモン、プレーン、チョコチップ、いちじくクルミ 各389円（各1個、いずれも日本製）

ライアン・スメドレー氏来場

「ISEPUB/イセパブ」では全英チャンピオンや英国人シェフが振る舞うパブフードを昼夜提供。本場さながらの味わいを存分に楽しめます。

「スコーン」詳しくはこちら :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_04_10本場の素材を使い、全英チャンピオンが揚げる肉厚フィッシュ＆チップスを、たっぷりのタルタルとビネガーで豪快に召し上がれ。

＜フィッシュ・シティー フィッシュ＆チップス＞

英国のローカルフードとして、古くから愛されてきたフィッシュアンドチップス。2023年全英フィッシュ＆チップス大会でチャンピオンになったシーフードレストラン＜フィッシュ・シティー＞が出店。英国直輸入の揚げ粉にアイスランド産のアトランティックハドック（タラ）を使用して、本場の味を提供します。

＜フィッシュ・シティー フィッシュ＆チップス＞

フィッシュ＆チップスラージサイズ 2,640円（1人前、日本製）※各日80食限り

伝統レシピで焼き上げた、選べる4つのごちそうパイ

＜ターナーズパイ＞

1933年創業の英国ウェスト・サセックス州チチェスターに拠点を置く、英国発祥の伝統的な肉料理、ミートパイの店。全英パイアワードでチャンピオンに輝いた実力派です。

パンプキンパイはバターナッツスクワッシュの甘みにチリの刺激とチーズのコクを合わせた一品。チキン&ハムパイはクリーミーなソースで、しっとり食感と塩味のバランスが魅力。ダッチ・アップルパイはターナーズ流で底にミンススパイスを敷き、リンゴの食感と甘み、スパイスの香りが好相性。ステーキ&エールパイはトップランプステーキをイングリッシュエールでじっくり煮込み、濃厚グレービーが決め手。

＜ターナーズパイ＞

左から時計まわりに：パンプキンパイ 770円、チキン＆ハムパイ 880円、ダッチ・アップルパイ 880円、ステーキ＆エールパイ 990円（各1個、いずれも日本製）

アツい会場で映える“ひんやり感”。アイスティーは来場者の特権。合言葉は「＃ブリティー」！

「ISEPUB/イセパブ」詳しくはこちら :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_05_10各ブランドが素材にこだわって淹れる「ブリリアントテイクアウトTEA」、略して「＃ブリティー」！テイクアウトTEAは約40種類。何度来ても新しい気分でドリンクが楽しめます。

英国と言えば、紅茶も楽しみのひとつ。定番のミルクティーやストレートティーをはじめ、ティースカッシュや、ピーチ、洋梨、ベリーブレンドなどのフルーティー系、ベルガモット、オレンジピール、シトラス系、ラベンダー、バラ、ハイビスカス、マリーゴールドなどのフラワー系まで多彩に取り揃えています。

＜Farrer’s（ファーラーズ）＞

湖水地方のケンダルという町にある、1819年創業の老舗紅茶商＜Farrer’s＞。湖水地方は軟水地域のため、日本のお水でも英国と変わらない味を楽しむことが出来ます。<ファーラーズ>＆<ダルメイン マーマレード>の湖水地方の老舗ブランドのコラボドリンクが登場。ピールたっぷりの人気フレーバーをマンダリンオレンジのソルベで仕上げた一杯です。

＜Farrer’s＞

レイクランド・ビターオレンジティー(オレンジアイスをのせて） 990円（1杯、日本製）※各日100杯限り

＜スティルルームス＞

埼玉県新座市にある＜スティルルームス＞。英国カントリーサイドのマナーハウスのような、リラックスできる空間・香りある暮らしを提案をしています。英国の『グレートテイストアワード』受賞（2021～2025）。自社圃場で育てた茶葉とハーブコーディアルで、素材の個性と余韻を生かした“英国の春”の一杯を。「華やかなダマスクローズと春花、スパイスが重なるフローラルチャイ」と「早春の花咲く庭を味わう限定フルーツティー」を提供します。

＜スティルルームス＞

左：ローズブルームチャイ（アイス）、中央：スプリングガーデンフルーツ＆フローラルティー（アイス）、右：ローズブルームチャイ（ホット） 各1,210円 ※各日各20杯限り

■販売期間：3月10日(火)～3月13日(金)のみ

＜Darvilles of Windsor×Fammy by Miho Sato（ダーヴィルス・オブ・ウィンザー×ファミー バイ ミホサトウ）＞

1860年に創業した英国ウィンザーで最も古い歴史を持つ老舗ティーブランド＜Darvilles of Windsor＞と東京・世田谷区桜新町にあるチョコレートと焼き菓子の専門店＜fammy by Miho Sato＞。伊勢丹新宿店『英国展 2026』限定スペシャルコラボのティーペアリング・セットをご用意しました。

クマちゃんボトルの「ウィンザー・ローズティー」はバラの花が優しく香るアイスティー。途中からお好みで苺シロップを合わせて変化を楽しんで。「ペアリング・デザート」はバラの紅茶の香りを引き立てる深紅の果実とスパイスのアンサンブルです。

＜Darvilles of Windsor×Fammy by Miho Sato＞

ティー＆スイーツのブリリアント・ペアリング 2,200円（1セット（紅茶・トライフル）、日本製） ※各日20セット限り

■販売期間：3月14日(土)～3月17日(火)のみ

「テイクアウトTEA」詳しくはこちら :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_01_10

【イベント概要】

『英国展 2026』

■一般会期：2026年 3月11日(水)～3月17日(火)

午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］

※イートイン営業時間：各日午前10時～（一部を除く）イートインラストオーダー：各日終了30分前

※2026年 3月10日(火)は、エムアイカード会員さま 特別ご招待日

■会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10

※価格はすべて、税込みです。※標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

※イベントは予告なく変更になる可能性がございます。予め、ご了承ください。