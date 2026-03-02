ATOMica、岩手県「遠恋複業課」プロジェクトと連携し「3.11 復興 岩手県フィールドワーク ～陸前高田の風土を味わうとともに明日を考える多拠点プログラム～」を全国7拠点で共催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田瑞生、南原一輝、以下「ATOMica」）は、岩手県が推進する「遠恋複業課」プロジェクトと連携し、2026年3月11日（水）に「3.11 復興 岩手県フィールドワーク ～陸前高田の風土を味わうとともに明日を考える多拠点プログラム～」を共催いたします。

本イベントでは、東日本大震災からの復興を歩む岩手県陸前高田市のクラフトビール「一本松エール」を介し、現地会場とATOMica北九州をはじめとする全国7拠点をオンラインで繋ぎ、醸造家のストーリーテリングを通じて陸前高田の「今」と「未来への願い」を全国へ発信します。

■ 本イベント開催の背景と目的

岩手県では、県内企業・団体と県外在住の「岩手な人（＝岩手出身者や岩手ファン）」との複業マッチングを支援する「遠恋複業課」プロジェクトを展開しています。東日本大震災から15年の節目を迎えようとする中、陸前高田市では、震災を乗り越え、地域に新たな価値を生み出そうとする挑戦が続いています。しかし、現地のリソースだけでは、その想いや取り組みを全国のより多くの人々に伝える手段が限られているのが現状でした。



本フィールドワークは、陸前高田マイクロブルワリーが3年間温めてきた「3.11に合わせて陸前高田の今を伝えたい」という強い願いに、ATOMicaの多拠点コミュニティネットワークが共鳴し、具体的なプロジェクトとして実現したものです。クラフトビール「一本松エール」に込められた物語や、醸造家が語る震災からの歩み、そして未来への展望を全国の参加者と共有することで、被災地の現状を自分事として捉え、地域防災やこれからのコミュニティの在り方を考えるきっかけを提供します。また、この体験を通じて岩手のチャレンジャーたちの魅力を全国に届け、現地への訪問や関係人口の拡大へと繋げることを目的としています。

■ 「3.11 復興 岩手県フィールドワーク ～陸前高田の風土を味わうとともに明日を考える多拠点プログラム～」開催概要

「一本松エール」を手に陸前高田の物語を静かに感じ取る時間を設けるとともに、各拠点では、参加者同士で感想や自地域で取り組めるアクションについて意見交換を行うワークショップを実施します。



■日時：

令和8年3月11日（水） 17:00～18:00



■会場：

＜現地会場＞

陸前高田 発酵パーク CAMOCY（岩手県陸前高田市気仙町字町308番地５）

URL：https://camocy.jp/



＜オンライン接続拠点＞

YUI NOS（宮城県仙台市）

サザンガク（長野県松本市）

ATOMica北九州（福岡県北九州市）

BIZIA KOKURA（福岡県北九州市）

Pre-UXイノベーションハブ（熊本県上益城郡）

SCOP TOYAMA（富山県富山市）

ママオアシス（オンライン/全国）



■主な内容：

・現地ストーリーテリング

陸前高田 発酵パークCAMOCYより、醸造家がビールの背景にある物語や震災から現在までの歩みを語ります。

・未来へ思いを重ねる時間

被災地の今後の発展に思いを寄せ、未来への意志を共有するために、各拠点では「一本松エール」を手に、陸前高田の歩みや今を静かに感じ取る時間を設けます。

・拠点別ワークショップ

各拠点にて、感想や自地域で取り組めるアクションについて意見交換を行います。



■企画の詳細・参加方法：

以下の特設サイトをご参照ください。

https://peatix.com/event/4880153/view?k=9ccefe248cc5737c02dadba8c0141f7bf4c043fb

■ プロジェクトの成り立ちと想い

本プロジェクトは、ATOMicaスタッフが岩手県での夏油温泉フィールドワークに参加した際の、ある偶然の出会いから始まりました。参加者の中に「一本松エール」のクラウドファンディングを立ち上げたメンバーがいたことをきっかけに、その想いに共感したATOMicaスタッフが即座に支援を決定。その後、クラウドファンディングの主体である「陸前高田マイクロブルワリー」の熊谷氏と直接対話し、岩手県の魅力を全国へ発信していくという共通のビジョンから、ATOMicaの各拠点と連携した多拠点展開企画が立ち上がりました。



地域で挑戦を続ける事業者である熊谷氏は、「3.11に合わせて、陸前高田の今を伝えたい」という強い想いを3年前から抱えながらも、現地のリソース不足や具体的な実行プランの欠如により、毎年計画が停滞していました。また、復興の歩みや現状を伝えたい相手、特に県外のコミュニティへ深くアプローチする手段が限られているという課題も抱えていました。



ATOMicaは、ソーシャルコワーキング(R)の多拠点ネットワークを通じて、その「止まっていた想い」を、全国規模の具体的なプログラムへと昇華させました。本プロジェクトに賛同した7拠点およびコミュニティは、単なるイベント協力ではなく、陸前高田の事例を鏡として「地域防災」を自分事化すること、そして震災という困難を乗り越え、新しい価値を創造する「挑戦者」を応援したいという想いに深く共感し、参画しています。



私たちはこの取り組みを一過性のイベントで終わらせるのではなく、岩手の「現状」と「挑戦」を正しく伝え、「一本松エール」を味わう体験をきっかけに、現地への観光や再訪を促し、継続的な関係人口の増加へと繋がるステップと位置づけています。

