【千葉県佐倉市】「さくらのまち」佐倉でフォトラリー!「桜に染まるまち、佐倉2026」開催（3/7～4/12）

佐倉市「桜に染まるまち、佐倉2026」ポスター

本キャンペーンは、千葉県佐倉市と京成電鉄株式会社、京成バス千葉イースト株式会社が連携し、桜の名所として人気のある佐倉城址公園を中心に、城下町・佐倉を「桜」色に染めるキャンペーンです。

京成佐倉駅の駅名看板や、佐倉市役所・佐倉城址公園等の看板の「佐倉」の表記を「桜」に変更して、まち一体となり盛り上げるほか、城下町エリアの桜スポット・観光名所・飲食・お土産店を巡る「桜に染まるフォトラリー」を開催し、サムライの古径「ひよどり坂」の竹玉ライトアップや市立美術館での桜の体験型アート演出（インスタレーション）を行い、春気分を盛り上げます。

さらに本年は、キャンペーン期間中に新しい関連イベントも目白押し。是非、この機会に「桜に染まるまち、佐倉」へお越しください。

【キャンペーン特設サイト】

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/event_kanko/sakurasakura/index.html

【イベント概要】

『桜に染まるまち、佐倉2026』

●開催期間：2026年3月7日（土）～4月12日（日）

●内容：

◆桜にデコレーション

（1）看板を「佐倉」から「桜」へ

京成佐倉駅の駅名看板や佐倉市役所・佐倉城址公園・佐倉市内の郵便局の看板、京成バス千葉イーストの停留所・バス行き先表示の「佐倉」表記を「桜」に変更します。

（2）「桜色ポスト」

会場となる佐倉市内の城下町地区には、昭和レトロな丸型郵便ポストが多く残っています。そのうち4基の丸型ポストが桜色に装飾されています。

桜色のポストから手紙を出せば、みんなが幸せになれるかも!?

◆【初開催】春を感じられるスポットを巡る「フォトラリー」に参加しよう！

［2026年3月7日(土)～4月12日(日)開催」

佐倉城下町エリアの桜スポット・観光名所・飲食店などを巡り、各地点で撮影した写真を「#桜に染まるまち佐倉2026」をつけてInstagramに投稿すると、先着でオリジナルステッカーをプレゼント。さらにイベント後に抽選で佐倉の特産品などが当たります。

期間中は、サムライの古径「ひよどり坂」で竹玉ライトアップ、市立美術館では桜の体験型アート演出（インスタレーション）を行い、春気分を盛り上げます。

□竹玉ライトアップ

●日時：イベント期間中〈3月7日(土)～4月12日(日)〉の土日祝 16：00～19：00

●場所：サムライの古径「ひよどり坂」（千葉県佐倉市城内町5-23）

竹玉ライトアップの様子

□桜の体験型アート（インスタレーション）

●日時：3月7日(土)～4月5日(日)10：00～18：00

●場所：佐倉市立美術館エントランス（千葉県佐倉市新町210）

桜インスタレーションの様子

◆関連事項

(1)「旅する佐倉１日きっぷ」

京成佐倉駅までの「往復乗車券」と、区間限定の「バス・フリー乗車券」または「レンタサイクル券」「食事券」「お土産券」がセットになったスマートフォン周遊きっぷアプリを1セット3,920円（税込）にて発売中です。

https://pass.ryde-go.com/products/09G3M61SPE8W

(2)佐倉１日フリー乗車券（京成バス千葉イースト）

「佐倉１日フリー乗車券」は、京成佐倉駅を起点とした、京成バス千葉イースト260円区間で、一日乗り放題となる大変お得な乗車券です。

ht(https://pass.ryde-go.com/products/PDV8DYDS1G8X)tps://pass.ryde-go.com/products/PDV8DYDS1G8X(https://pass.ryde-go.com/products/PDV8DYDS1G8X)

◆関連イベント

(1)佐倉Wanパーク ［2026年3月7日（土）・8日（日）開催］

千葉県内屈指のお散歩スポット佐倉城址公園において、わんこと一緒に楽しめるイベント「佐倉Wanパーク」を千葉県で初開催します！

https://www.instagram.com/wan_park_dse/

愛犬と散歩をしながら、マルシェでの買い物、50ｍタイムアタックやドッグラン等を楽しめるイベントとなっております。また、災害救助犬によりデモンストレーション等、日常ではなかなか体験できないコンテンツもご用意しております。

食・体験・交流を通じて、地域の魅力を再発見できるイベントとなっておりますので、是非お越しください！

●開催日時

2026年3月7日（土）、8日（日）9：00～16：00（小雨決行、悪天候中止）

●開催場所

佐倉城址公園（本丸跡、自由広場）

●実施内容

・マルシェ（物販テント、キッチンカーの出店）

・50mタイムアタック＆ドッグラン

・ステージパフォーマンス（千葉佐倉オールスターチア、佐倉東高校ギター部）※8日（日）のみ

・災害救助犬デモンストレーション※7日(土)のみ

・うちの子災害救助犬（災害救助犬活動体験会）※7日(土)のみ など

●料金

入場無料

(2)シン・マチマーケット ［2026年3月14日（土）開催］

城下町の活性化を目的とする「シン・マチマーケット」。ブックやクラフト作品などテーマを持った4つのエリアで「買う・食べる・見る・遊ぶ」を楽しむ1日をコンセプトに、城下町の風情が残る新町通り商店街で開催します。

その他にも、オーガニックビレッジマーケットで有名な佐倉市近郊の生産者が新鮮な有機野菜・農産物を販売したり、スタンプラリーなど内容は盛りだくさんです。

●開催日時：2026年3月14日(土) 10:00～15:30(雨天中止)

●場所 :佐倉新町通り(佐倉市立美術館の前の通り他)

●マーケット概要：

〇『サクラdeブックマルシェ～新町本さんぽ～』：古本市・出版社によるブックマルシェ

〇『にわのわ』：千葉県を代表するクラフト市の出店

〇『妄想商店街 HERE WE GO!』：「こんなお店が自分の街にあったらいいな」をコンセプトに開催

〇『フードフェスエリア』佐倉の人気ベーカリーやキッチンカーなど多数出店

●アクセス :京成佐倉駅から徒歩約10分、JR佐倉駅から徒歩約20分 ※交通規制あり、専用の駐車場なし。

●シン・マチマーケットHP

https://www.city.sakura.lg.jp/tourism/3/15862.html

(3) SAKURAよさこい奏蘭［2026年3月15日（日）］

佐倉市内外のよさこいソーランチームが一堂に会し、個性豊かな衣装を身に着けて、パフォーマンスを披露します。また、「sakura タイムトラベル2026」も実施します。

●開催日時： 2026年3月15日(日) 10：00～15：00(小雨決行、荒天中止)

●場所 :佐倉城址公園自由広場

●アクセス :

<京成佐倉駅ルート>

徒歩：京成佐倉駅より約20分。

バス：京成佐倉駅南口より、京成バス「田町車庫」行き「国立歴史民俗博物館」または

「国立博物館入口」下車 、 徒歩約5分。

< JR佐倉駅ルート>

徒歩：JR佐倉駅より約25分。

バス：JR佐倉駅北口より、京成バス「田町車庫」行き「宮小路町」下車、 徒歩約10分

(くらしの植物園方向）。または同駅北口、京成バス「田町車庫」行き「国立歴史民俗博物館」・「国立博物館入口」下車 、徒歩約5分。

(4) 佐倉城址のさくら ［2026年3月28日(土)～4月2日(木)開催］

千葉県内で唯一「日本100名城」に選定されている佐倉城址公園では、江戸時代から名桜と呼ばれる13品種をはじめ、約50品種・約1,000本の桜が咲き誇ります。

本丸跡、馬出し空堀の桜や、出丸跡の水面に映えるソメイヨシノなど、城と桜の美しい情景をお楽しみください。

●開催期間: 2026年3月28日(土)～4月2日(木) 10:00～16:00

●場所: 佐倉城址公園(住所：千葉県佐倉市城内町官有無番地)

●アクセス: SAKURAよさこい奏蘭に同じ。

「佐倉城址公園の桜」(イメージ)

(5)さくら天下祭［2026年3月21日(土)開催］

佐倉の秋祭りに使用される山車が佐倉城址公園自由広場に会して、江戸時代に実際に使用されていた山車と人形の組み合わせを実現。当時の『天下祭』の様子を再現します。

●開催期間: 2026年3月21日(土) 10:00～17:00(雨天翌日順延)

●場所:佐倉城址公園自由広場(住所：千葉県佐倉市城内町官有無番地)

●アクセス: SAKURAよさこい奏蘭に同じ。※駐車場はありません。

【お問い合わせ】

●佐倉市 魅力推進部 佐倉の魅力推進課

TEL:043-484-6146

●佐倉市観光協会

TEL:043-486-6000