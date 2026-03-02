仕入れから加工まで、すべてにこだわった一杯を　株式会社コーディネーションに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、長野県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、県内金融機関等と共同で設立した「信州スタートアップ・承継支援２号投資事業有限責任組合」（以下「信州SS2号ファンド」）より、株式会社コーディネーション（本社：長野県伊那市、代表取締役：春日 宗幸、以下「コーディネーション」）に事業承継支援を目的とする投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

コーディネーションは、自家焙煎コーヒー豆の製造・販売を軸に事業展開している信州発の企業です。長野県内に3店舗構える「カフェ・コーデ」では、一杯ずつ丁寧にハンドドリップしたコーヒーやイタリア製のエスプレッソマシンを使ったカフェラテ、カプチーノが楽しめます。鮮度と香りにこだわり、少量ずつ丁寧に自家焙煎したコーヒー豆は、店舗・オンラインショップで購入が可能です。また、カフェオーナーを目指す方や飲食部門を強化したい企業向けのコンサルティングも行っています。今回、アルプス中央信用金庫及び日本政策金融庫そして信州SS2号ファンドによる投融資の支援を受け、長野県軽井沢町にあるカフェ（アトリエ カフェ&デリ）を承継しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/317_1_499adaef8ce1225c1a92e729414e5dba.jpg?v=202603020651 ]

◆信州SS2号ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継における後継者の株式買い取り問題を抱える企業に対して投資による資金供給を行うことで、地域経済の発展と新たな雇用を創出することを目的として長野県・日本政策金融公庫と連携し、長野県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/317_2_f3e2a1b154f0daf8a8e02f399055f071.jpg?v=202603020651 ]