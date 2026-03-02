【10周年】Web小説サイト「カクヨム」、約60万作品から厳選した「カクヨム100名作」公開

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨム」の10周年を記念し、過去10年間に投稿された約60万もの作品群から、カクヨムを代表する100作品を選出したプロジェクト「カクヨム100名作」を、2026年3月2日（月）より特設サイトにて公開いたしました。

カクヨム100名作とは

2016年のサービス開始以来、カクヨムは誰でも自由に物語を投稿・閲覧できるプラットフォームとして成長を続け、60万以上の物語が投稿されてきました。10周年という節目にあたり、アニメ化された大ヒット作から、SNSで話題騒然となったホラー作品、鋭い感性が光る珠玉の短編まで、「カクヨムの10年」を語る上で欠かせない100作品を運営編集部が厳選しました。

・「カクヨム100名作」特設サイト

掲載作品（一部抜粋）

『異世界でチート能力(スキル)を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～』

・著者：美紅

・カクヨム公開日：2017年3月25日

・カクヨム版：https://kakuyomu.jp/works/1177354054882725960

・書籍版：https://www.kadokawa.co.jp/product/321809000758/

第3回カクヨムWeb小説コンテスト「SF・現代ファンタジー部門」大賞受賞作。

書籍版19巻に加え、コミカライズ7巻、スピンオフ小説「ガールズサイド」5巻、「宝城佳織伝」2巻が刊行され、2023年にはTVアニメも放送。シリーズ累計発行部数は400万部（2025年7月時点）を突破するなど、カクヨム発のメディアミックス作品を代表する大ヒットシリーズです。

『近畿地方のある場所について』

・著者：背筋

・カクヨム公開日：2023年1月28日

・カクヨム版：https://kakuyomu.jp/works/16817330652495155185

・書籍版：https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000496/

カクヨムでの公開当初からSNSを中心に爆発的な口コミを生み、1日最高PV数は180万（2023/3/26）を記録。書籍発売後は宝島社『このホラーがすごい！ 2024年版』国内編第1位を獲得し、シリーズ累計発行部数は85万部を突破（2025年10月時点）。2025年8月には実写映画が公開されるなど、モキュメンタリーホラーブームのきっかけとなった作品です。

『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』

・著者：久川 航璃

・カクヨム公開日：2020年4月12日

・カクヨム版：https://kakuyomu.jp/works/1177354054894377419

・書籍版：https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000405/

第6回カクヨムWeb小説コンテスト「恋愛部門」大賞受賞作。

コミカライズ版はNTTソルマーレ株式会社が運営する「コミックシーモア」主催の「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2025」にて大賞を受賞。シリーズ累計発行部数は170万部（2025年12月時点）を突破するなど、カクヨムを代表する恋愛作品です。

『勇者刑に処す 懲罰勇者９００４隊刑務記録』

・著者：ロケット商会

・カクヨム公開日：2020年10月28日

・カクヨム版：https://kakuyomu.jp/works/1177354054935149052

・書籍版：https://www.kadokawa.co.jp/product/322103001933/

「カクヨムアワード2020」にて、カクヨムユーザー賞2020【ユーザー推薦部門】1位を獲得。書籍発売後は、「次にくるライトノベル大賞2021」総合部門第2位、『このライトノベルがすごい！2023』（宝島社）単行本・ノベルズ部門第3位など数々の賞を受賞し、連載開始から現在まで読者から熱狂的な支持を集めている作品です。2026年1月からはスタジオKAI制作によるTVアニメも放送中。

『横浜駅SF』

・著者：柞刈湯葉

・カクヨム公開日：2016年1月11日

・カクヨム版：https://kakuyomu.jp/works/4852201425154905871

・書籍版：https://www.kadokawa.co.jp/product/321609000488/

「日本は自己増殖する＜横浜駅＞に支配されていた。」という独創的な設定がSNSで大きな話題を呼び、記念すべき第1回カクヨムWeb小説コンテスト「SF部門」大賞を受賞。

書籍発売後は、「第38回日本SF大賞」最終候補選出、『SFが読みたい！ 2018年版』（早川書房）ベストSF国内篇6位、『このライトノベルがすごい！ 2018』（宝島社）単行本・ノベルズ部門新作ランキング1位を獲得するなど、Web小説の枠を超えて高く評価されたカクヨム初期を代表するSF作品です。

スペシャルインタビュー連載「私のカクヨム名作3選」

「カクヨム100名作」の公開を記念して、「私のカクヨム名作3選」と題したスペシャルインタビューをお届けします。

本企画の選者はカクヨム編集長に加え、「100名作」に選出された作家陣の中でも、特に読み手としても信頼の厚い方々に独自の視点で「私のカクヨム名作3選」をジャンルごとに選んでもらいました。

ホラー、異世界ファンタジー、恋愛、歴史、短編など、その道のプロだからこそ気づく「構成の妙」や「描写の凄み」といった鋭い視点は必見です。

＜掲載スケジュール・選者一覧（敬称略）＞

- 3/3（火）【ホラー】 饗庭淵(https://kakuyomu.jp/users/aebafuti)- 3/4（水）【異世界ファンタジー】 ぎあまん(https://kakuyomu.jp/users/gearman)- 3/5（木）【恋愛】 蓮水 涼(https://kakuyomu.jp/users/s-a-k-u)- 3/6（金）【ラブコメ】 D(https://kakuyomu.jp/users/daidai305)- 3/9（月）【歴史・時代・伝奇】 公社(https://kakuyomu.jp/users/kousya-2007)- 3/10（火）【短編】 春海水亭(https://kakuyomu.jp/users/teasugar3g)- 3/11（水）【現代ファンタジー】 浅葱(https://kakuyomu.jp/users/asagi)- 3/12（木）【カクヨムの歴史（前編）】 河野葉月（カクヨム編集長）- 3/13（金）【カクヨムの歴史（後編）】 河野葉月（カクヨム編集長）

※掲載スケジュールおよび選者は予定であり、予告なく変更となる場合がございます。

インタビュー記事は3/3（火）よりカクヨムサイト内にて順次発表いたします。

＜選者ユーザーページ＞

「#カクヨム100名作」X投稿キャンペーン

- 饗庭淵：https://kakuyomu.jp/users/aebafuti- ぎあまん：https://kakuyomu.jp/users/gearman- 蓮水 涼：https://kakuyomu.jp/users/s-a-k-u- D：https://kakuyomu.jp/users/daidai305- 公社：https://kakuyomu.jp/users/kousya-2007- 春海水亭：https://kakuyomu.jp/users/teasugar3g- 浅葱：https://kakuyomu.jp/users/asagi

今回選出した100作以外にも、カクヨムには素晴らしい名作が数多く存在します。ユーザーの皆様が思う名作をXで紹介していただくキャンペーンを開催します。

- 期間： 2026年3月2日（月） ～ 3月16日（月） 23:59- 参加方法- - Xでカクヨム公式アカウント（@kaku_yomu）(https://x.com/kaku_yomu)をフォロー- - ハッシュタグ「#カクヨム100名作(https://x.com/search?q=%23%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%A8%E3%83%A0100%E5%90%8D%E4%BD%9C&src=typed_query&f=top)」をつけて、おすすめしたい作品名（タイトル）を投稿- 賞品： 抽選で100名様に読書関連グッズをプレゼント

詳細は特設サイト等にて発表いたします。

「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」

カクヨム10周年を記念した「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」では、本プロジェクトをはじめ、10周年を記念した特別コンテストや、ユーザー参加型のイベントなどを開催中。企画の詳細は、本日公開の特設サイトにて閲覧可能です。

■カクヨム誕生祭2026の詳細はこちら

https://kakuyomu.jp/special/entry/10th_anniversary

「カクヨム」とは

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムWeb小説コンテスト（第10回より「カクヨムコンテスト」と改称）」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

https://kakuyomu.jp/

関連情報

■ 「カクヨム100名作」特設サイトURL

■カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～

https://kakuyomu.jp/special/entry/10th_anniversary

■Web小説サイト「カクヨム」

■「カクヨム」公式X（Twitter）

https://x.com/kaku_yomu