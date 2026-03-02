産業機械総合レンタル「レント」 柏営業所新規開設。首都圏の利便性を強化

株式会社レント

産業機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役社長：岡田朗）は、首都圏における営業活動の拡大を目的として、千葉県柏市に「柏営業所」を新設し、2026年3月30日より営業の運びとなりましたので、お知らせいたします。

柏営業所は、首都圏からの交通アクセスに優れた好立地に位置し、設備・人員ともに充実した営業体制を構築することによって、これまで以上に機動力高く、柔軟なサービスのご提供を実現いたします。

お客様の現場ニーズに寄り添い、より一層質の高いレンタルサービスをお届けできるよう、

社員一同全力で取り組んでまいります。

何卒ご高承のうえ、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

≪拠点概要≫

開設日： 2026年3月30日(月)

所在地︓〒277-0805 千葉県柏市大青田1180-3

TEL 04-7135-1001 FAX 04-7135-1005

画像変更

株式会社レントについて

レントは、建設機械・産業機械の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに合ったレンタルサービスのご提案をおこなってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業展開をさらに推進し、当社が提供できる価値 “Value Plus”の追求につとめてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月12日

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301