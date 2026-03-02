戦国時代で暗躍する忍たちとの、切なくも甘い恋を描いた「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」配信9周年 “いざ舞わん　9年目の恋”をテーマに特別企画を多数開催！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」が、2026年3月21日（土）に配信9周年を迎えることをお知らせいたします。

「天下統一恋の乱 Love Ballad ～月の章～」(以下、「恋乱LB～月の章～」)は、“影の戦国時代”を舞台に「恋乱LB～華の章～」とは一味違う、甘く切ない忍（しのび）同士の恋物語を描いたボル恋の人気作品です。2017年の配信開始以来、重厚なストーリーや魅力的なキャラクター、美麗なイラストが多くの支持を集め、このたび9周年を迎えました。

今年は「いざ舞わん 9年目の恋」をテーマに、8人の忍が登場するストーリーイベントをはじめ、限定アバターやアイテムを獲得できるキャンペーン、9周年記念ビジュアルを堪能できるミニストーリー付き絵巻セットの販売など、さまざまな企画をご用意しております。

9周年を迎えた「恋乱LB～月の章～」の今後の展開にも、ぜひご期待ください。

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tenka/(https://products.voltage.co.jp/tenka/)

「天下統一恋の乱Love Ballad」公式X（@koi_game_koiran）：https://twitter.com/koi_game_koiran(https://twitter.com/koi_game_koiran)

「天下統一恋の乱Love Ballad」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ(https://www.youtube.com/channel/UCGStfq-n_APwcfOjibkzDuQ)

「いざ舞わん 9年目の恋」9周年記念企画を開催

企画１.：9周年記念ストーリーイベント

「寿ぎの月～かけがえのない今を、ふたりで～」開催

愛し合う2人が思い描く、恋仲のその先は──

9周年という節目に贈る、甘く満ち足りた特別な物語をお届けします。

本イベントをクリアすると、「忍の思い出絵巻」をプレゼント。さらに、イベントを遊び進めることで、9周年記念ビジュアルと同衣装の“でか忍”や、お祝いの舞を披露する動くちびアバターなど、さまざまな特典をご用意しています。今だけの特別な装いで、9周年のひとときを華やかに彩ります。

また、忍目線で描かれる後日談も販売いたします。物語の余韻まで、ふたりの時間をじっくりご堪能ください。

【開催期間】

第一弾：3月1日（日）16:00 ～ 3月8日（日）15:59

登場キャラ：藤林朔夜・猿飛佐助・藤林弦夜・鳴神恭一郎

第二弾：3月16日（月）16:00 ～ 3月23日（月）15:59

登場キャラ：服部半蔵・霧隠蛍・三葉楓悟・望月志真

企画２.：「恋の舞キャンペーン」を開催

9周年を記念した特別企画「恋の舞キャンペーン」を開催中です。

アプリをプレイして手に入るキャンペーン専用アイテム「恋寄せ扇子」を集め、想いを寄せる忍に贈ると、贈った扇子の数に応じて、限定アバターやアイテムを獲得できます。

9周年特別絵巻が描かれた背景や、特別衣装のでかぬいも特典として登場。想いを重ねるほどに、9周年を彩る特別なアイテムが手に入ります(ハート)ここでしか出会えない限定アイテムを、ぜひお楽しみください。

さらに、ボルパスで対象アイテムをご購入いただくと、「恋寄せ扇子」が手に入るキャンペーンも実施中です。

ぜひこの機会をご活用ください。

【イベント開催期間・ボルパス購入キャンペーン】

3月1日（日）16:00 ～ 3月23日（月）15:59

※購入キャンペーンはボルパス連携済みの方が対象です

企画３.：9周年記念特別絵巻セットを販売

「いざ舞わん 9年目の恋」をテーマにした、9周年記念ビジュアルを堪能できる特別な絵巻セットを販売中です。

華やかな9周年和装に身を包んだ彼らの姿を、心ゆくまでお楽しみいただけます。

さらに、本絵巻にはミニストーリーのおまけ付き(ハート)

9年目に魅せる忍の甘い素顔とは──

絵巻とあわせて、ミニストーリーもぜひお楽しみください。

【販売期間】

3月1日（日）00:00 ～ 3月9日（月）15:59

企画４.：2種類の周年記念アバターガチャが登場

9周年を記念し、2種類の特別なアバターガチャが登場。

今しか手に入らない限定アイテムとなっております。

いざ舞わん ちび忍コレクション

9周年特別絵巻とお揃い衣装のちび忍が手に入るコレクションです。

舞う姿が愛らしいちび忍を、ぜひお迎えください♪

ふたりの想いでつづる 9周年お祝いコレクション

9周年をお祝いする特別なコーデが手に入るコレクションです。

限定アバターを身にまとい、9周年を一緒にお楽しみください。

【開催期間】

3月1日（日）16:00 ～ 3月23日（月）15:59

企画５.：世鬼千矩ミニ本編配信決定

物語イベントに敵として突如登場し、強い存在感を放った世鬼千矩（せき ゆきのり）のミニ本編の配信が決定しました。

謎に包まれたカレの物語が、ついに紐解かれます。

近日配信となりますので、続報をお待ちください。

なお、本ミニ本編をお楽しみいただくには、事前に「月の章」本編の読了が必要となります。

現在、本編を読むことでアバターを獲得できるキャンペーンも実施しておりますので、この機会にぜひ「恋乱LB～月の章～」本編を読み進めて、世鬼千矩ミニ本編の配信をお待ちください。

「VOLTAGEパスポート」にて「恋乱LB～月の章～」9周年応援キャンペーン開催中!

毎日の胸きゅんが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）にて「恋乱LB～月の章～」 9周年応援キャンペーンを開催しております。

※ボルパスptが貯まるのは連携後のご利用分に限ります。

※ボルパスアカウントをお持ちでない方は、新規登録をお願いします。

VOLTAGEパスポート公式サイト：https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)

１.9周年記念景品を追加

9周年を記念して、ボルパス限定アバター「しゃんでりあどれす」やポストカードなど、周年を記念した景品が追加されました。

※9周年記念景品は3月以降も交換可能です。

２.ボルパスで使えるボルパスpt増量中

「ボルパス」連携後、「恋乱LB」にログインして、アプリ内でアイテムを購入すると、「ボルパス」内で使用できるボルパスptがいつもより多く手に入ります。

【実施期間】

3月1日（日）00:00～ 3月31日（火）23:59

３.ラブパス5枚プレゼント

「ボルパス」と「恋乱LB」を連携するとラブパス（アプリ内アイテム）5枚をプレゼントいたします。

※2026年3月1日（日）以降に連携された方が対象です。付与は2026年4月を予定しております。

【実施期間】

3月1日（日）00:00～ 3月31日（火）23:59

４.「9周年記念絵巻セット」購入でボルパスポイントをプレゼント

「9周年記念絵巻セット」をご購入いただいた方にボルパスポイントをプレゼントいたします。

詳細はボルパスページをご確認ください。

※ポイントの付与は2026年4月を予定しております。

【実施期間】

3月1日（日）00:00～ 3月9日（月）15:59

５.抽選で、「恋寄せ扇子」を当てよう！プレゼントキャンペーン実施

「恋の舞キャンペーン」開催を記念し、専用アイテム「恋寄せ扇子」が合計999枚当たるプレゼント企画を実施中です。「ボルパスポイント」を使ってご応募いただくと、抽選で9名様に「恋寄せ扇子」111枚をプレゼントいたします。

【実施期間】

3月1日（日）00:00～ 3月8日（日）23:59

「天下統一恋の乱Love Ballad」について

「天下統一恋の乱Love Ballad」は、当社が提供する恋愛ドラマシリーズ「ボル恋」のタイトルです。

戦国時代を舞台に、乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”をお楽しみいただけます。

本作は、個性豊かな戦国武将たちとの華やかで情熱的な恋を描く「華の章」と、武将に仕え暗躍する忍との、時代に翻弄される切ない恋を描く「月の章」の2つのストーリーで展開しています。

「天下統一恋の乱Love Ballad」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0 以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)