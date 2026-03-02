クリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」がBOVAグランプリと審査員賞をW受賞！

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司、以下「UUUMマーケティング」)は、第13回 BOVA(Brain Online Video Award)の縦型動画部門において、UUUMマーケティングのクリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」が企画制作を手掛けた映像作品が、グランプリと審査員賞を受賞したことをお知らせします。





グランプリ受賞作品

BOVA受賞作品公開ページ：https://bova.co/history/13th/client-work

課題商品：小学館の図鑑NEO

タイトル：深夜のペットカメラ

作品URL：https://www.youtube.com/shorts/n7MnvZmL_kY

<スタッフリスト>

○CD+企画／永島佑太郎

○演出+撮影+編集／HiROKi

○PR+PM+出演／柏木理希

○PA／大溝恵

○録音／二木隆誠

<プランナー：永島佑太郎コメント>

コンセプトは「実写×AIの融合」です。小学館の図鑑NEOが「本物＝動物でさえ夢中にさせる」というアイデアを、ペットカメラを使ったモキュメンタリーにしたら面白くなる予感がありました。ただ、「AIでつくりましたよ感」が香ると途端に冷めてしまうので細心の注意を払っています。実写で撮影しながら、その場で何度も何度も何度もアライグマの生成を繰り返しています。リアルに感じながらもクスッと笑えるバランスの表現を目指しました。

審査員個人賞(修一朗)受賞作品

課題商品：小学館の図鑑NEO

タイトル：ハート・ウォッチング

作品URL：https://www.youtube.com/shorts/abFeQO241Wc

<スタッフリスト>

○CD+企画+演出／西森勇斗

○撮影+編集／石川実玖

○PR+PM／大溝恵

○照明／榊原亮太

○録音／田中裕樹

○美術／品田祐介

○出演／野澤りつき・土屋陽翔・石原大翔・永島佑太郎

○NA／鶴亮

<プランナー：西森勇斗コメント>

小学館の図鑑NEOを読んでいる、読者の心の中を覗き見する企画です。お腹がぷくっと膨らむシュールな冒頭から、心の変化をテンポ良く描写。最後はパパも登場させて、図鑑NEOが子どもの成長だけでなく、かつて子どもだった大人の心にも届く、親子のふれあいの物語として着地させました。お気に入りは冒険心をツンツンと刺激しているシーンです。

BOVA(Brain Online Video Award) について

BOVAは、映像制作業界の活性化とこれからの時代を担うオンラインビデオクリエイターの育成と発掘を目指し、月刊『ブレーン』が2013年に創設したアワードです。2025年よりTikTok for Business とのコラボレーションで、SNSなどでの展開を目的とした縦型のオンライン動画を公募する【縦型動画部門】が新設されました。審査においては”鋭さ”が最重要されています。

「一撃クラブ」について

一撃クラブは「新しい面白さを発明」する、クリエイティブ・スタジオです。様々なクリエイターとプロデューサーが在籍しており、CM映像、ドラマ、イベント、ゲームなど多岐にわたる楽しいコンテンツの企画と制作を行なっています。

一撃クラブWEBサイト：https://1geki.club

一撃クラブ公式Instagram：https://www.instagram.com/1geki.club/

UUUMマーケティングについて

社名：UUUMマーケティング株式会社

設立：2025年10月

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 司