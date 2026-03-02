【徳島県 鳴門市役所】第10回Narustagram（ナルスタグラム）「春編」作品募集開始
鳴門市役所
鳴門市の魅力を広く発信するイメージアップ事業の一環として、Instagram（インスタグラム）を活用した写真・動画コンテスト「Narustagram（ナルスタグラム）」を開催しています。
今回は第10回を記念して、１年間を通じて作品を募集し、春・夏・秋・冬の各募集期間ごとに賞を決定。３月１日（日）からは第４弾となる「春編」の作品募集を開始します。
詳しい内容はこちら
⇒https://www.city.naruto.tokushima.jp/promotion/narustagram/(https://www.city.naruto.tokushima.jp/promotion/narustagram/)
募集期間【第10回Narustagram（ナルスタグラム）】
令和７年６月１日から令和８年５月31日(日)までの１年間
【春編 写真部門 募集期間】
令和８年３月１日(日）～令和８年５月31日(日)
【冬・春編 動画部門 募集期間】
令和７年12月１日(月）～令和８年５月31日(日)
副 賞
各募集期間ごとの副賞として賞金１万円や鳴門市の地場産品などを用意しており、全ての季節の審査終了後には「第10回記念賞」を決定します。
前回実績
応募総数 写真385点、動画165点（第10回Narustagram秋編）
お問い合わせ
鳴門市役所 企画総務部 秘書広報課
☎088-684-1118